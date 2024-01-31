«Народ наш русский - он с добрым сердцем»: продюсер Игорь Матвиенко заявил, что если уехавшие звёзды извинятся, то их примут на родине

Зрители вновь пойдут на их концерты и покинувшие Россию артисты будут снова при деньгах.
2022 год в шутку называют «звездопадом». Тогда из нашей страны уехало множество известных музыкантов, актёров и других творческих деятелей. Как правило, каждый из покинувших Россию заявлял, что никогда больше не вернётся и начинал жёстко критиковать текущие события.
Поэтому их отъезд и вызвал столько эмоций у наших граждан.
Например, когда Алла Пугачёва на несколько дней приехала в Москву, её потребовали задержать и допросить. После этого она спешно улетела в Прибалтику. Впрочем, она не говорила, что уезжает навсегда. Её мужу, иноагенту Максиму Галкину* приезд может обернуться уголовным делом, это обсуждают уже давно. Алле Борисовне срок вроде бы не грозит. По крайней мере, всерьёз это никто не обсуждал. А задержание и допрос - это скорее попытка обратить внимание на то, что уехавшая советская и российская звезда вернулась обратно.
По поводу иноагентов из творческой среды высказался продюсер «Любэ» и «Иванушек International» Игорь Матвиенко.
Я думаю, что те, кто поменяет своё мнение, позицию по каким-то вопросам, конечно, вернутся. Потому что народ наш русский, он такой - с добрым сердцем, всё прощает...
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Хотя кто-то считает, что даже если все звёзды вдруг решат вернуться - их ниша уже занята. В творческом мире выбить себе место без связей почти нереально, а потерять его можно за пару минут. Этой точки зрения придерживается режиссёр Никита Михалков. Когда его спросили по поводу Аллы Пугачёвой, он сказал:
Никогда. То же место, которое она занимала, она не займёт никогда.
* Максим Галкин признан иноагентом на территории РФ.
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Да песни будут помнить долго (ну поколение - полтора), даже БИТЛС когда-то забудут, вот они и дёргаются - хоть как-то о себе напомнить. ИМХО...
А стоило б помнить!
Вот лично я с такими гражданами не знаком. Помер Максим - да х@й с ним!
Лично мне све эти аллки галкины, максимы аллкины и прочие глупые скворцы из машины с евреями по линии бедра.
Это же просто замечательно что они свалили - уступили место молодым и талантливым. А то сидели как собака на сене - сами давно уже ничего не могут интересного выдать, но и другим дорогу не дают.
Ещё всех голозадых вечеринщиков надо в игнор. Всяких там полипов форфоровых и лолит млявских.
Вот такие песни надо слушать
А Пугачёва мне уже 40 лет как не интересна, спасибо музыкальному руководителю детского санатория: она за_бала нас "Старинными часами" и "Волшебником".
взяли моду - извиняться... померла, так померла!