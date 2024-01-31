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«Народ наш русский - он с добрым сердцем»: продюсер Игорь Матвиенко заявил, что если уехавшие звёзды извинятся, то их примут на родине

«Народ наш русский - он с добрым сердцем»: продюсер Игорь Матвиенко заявил, что если уехавшие звёзды извинятся, то их примут на родине

Автор:
31 января 2024 17:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Видео   игорь матвиенко   извинения   иноагенты   максим галкин   
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Зрители вновь пойдут на их концерты и покинувшие Россию артисты будут снова при деньгах.

2022 год в шутку называют «звездопадом». Тогда из нашей страны уехало множество известных музыкантов, актёров и других творческих деятелей. Как правило, каждый из покинувших Россию заявлял, что никогда больше не вернётся и начинал жёстко критиковать текущие события.

Поэтому их отъезд и вызвал столько эмоций у наших граждан.

Например, когда Алла Пугачёва на несколько дней приехала в Москву, её потребовали задержать и допросить. После этого она спешно улетела в Прибалтику. Впрочем, она не говорила, что уезжает навсегда. Её мужу, иноагенту Максиму Галкину* приезд может обернуться уголовным делом, это обсуждают уже давно. Алле Борисовне срок вроде бы не грозит. По крайней мере, всерьёз это никто не обсуждал. А задержание и допрос - это скорее попытка обратить внимание на то, что уехавшая советская и российская звезда вернулась обратно.

По поводу иноагентов из творческой среды высказался продюсер «Любэ» и «Иванушек International» Игорь Матвиенко.

Я думаю, что те, кто поменяет своё мнение, позицию по каким-то вопросам, конечно, вернутся. Потому что народ наш русский, он такой - с добрым сердцем, всё прощает...

Хотя кто-то считает, что даже если все звёзды вдруг решат вернуться - их ниша уже занята. В творческом мире выбить себе место без связей почти нереально, а потерять его можно за пару минут. Этой точки зрения придерживается режиссёр Никита Михалков. Когда его спросили по поводу Аллы Пугачёвой, он сказал:

Никогда. То же место, которое она занимала, она не займёт никогда.

* Максим Галкин признан иноагентом на территории РФ.

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Метки: Алла Пугачева   Видео   игорь матвиенко   извинения   иноагенты   максим галкин   
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72  комментария
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34k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Пугачева уже столько уходила раз со сцены что мы давно с ней попрощались, где она и что творит всем уже насрать, и прощать и возвращать бессмысленно
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6k
Leo Sun 41 секунду назад
Игорька Матвиенко попросили прозондировать почву на предмет отношения общества?))) Поздно, Игорёк. Дело даже не в их отношении к СВО - люди начинают осознавать, что есть настоящее, а что - нет...
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27k
ПаганецЪ 12 минут назад
Не-не-не! Нафиг-нафиг. Померла, так померла!
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109
Точь-в-точь 17 минут назад
пугалочёва и палкин должны остаться там, где сейчас находятся.Никаких возвращений этих насекомых народ России не ждёт.Пускай тихо сдохнут там от старости.
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62k
Олег 19 минут назад
Я не давал полномочия Матвиенко говорить, и особенно прощать врагов России. Да мы добрые, но добро должно быть с кулаками. Никакого прощения! А про возвращение на сцену пусть забудут навсегда
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10k
Trenzel2003 19 минут назад
За всех не говори! Я ни за что не приму этих релокантов! Умер, значит умер!
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2k
Anatoly 23 минуты назад
Все эти наши "музыкальные пенсионеры" настолько привыкли себе любимым ни в чем не отказывать, считают, что они "нетленки"...
Да песни будут помнить долго (ну поколение - полтора), даже БИТЛС когда-то забудут, вот они и дёргаются - хоть как-то о себе напомнить. ИМХО...
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22k
Альберт 23 минуты назад
Только так.

Ссылка www.youtube.com
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8k
Владимир 23 минуты назад
Нет. Их удел - забвение. А ещё лучще - лишить гражданства и запретить въезд в РФ на 50 лет.
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17k
Kucher 24 минуты назад
К сожалению мы действительно слишком добренькие. Прощаем всякую шваль и забываем порой даже смертельные обиды.
А стоило б помнить!
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5k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Да не звезды они, а глисты, которые присосались и много лет отравляли нашу культуру. А тут организм страны подлечился маленько, вот они все и отсосались, но снова присосаться хотят.
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13k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Менять надо что-то в головах тех, кто это дерьмо смотрит, ещё и бабки за это платит. Насколько надо быть пиз*доголовым и убогим.
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1k
ИНО Полчаса назад
из текста "Поэтому их отъезд и вызвал столько эмоций у наших граждан."
Вот лично я с такими гражданами не знаком. Помер Максим - да х@й с ним!
Лично мне све эти аллки галкины, максимы аллкины и прочие глупые скворцы из машины с евреями по линии бедра.
Это же просто замечательно что они свалили - уступили место молодым и талантливым. А то сидели как собака на сене - сами давно уже ничего не могут интересного выдать, но и другим дорогу не дают.
Ещё всех голозадых вечеринщиков надо в игнор. Всяких там полипов форфоровых и лолит млявских.
Вот такие песни надо слушать

Ссылка www.youtube.com
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46k
Игорь 38 минут назад
Ни хрена эти "кормильцы СССР" своего мнения не поменяют. Извинятся исключительно ради возможности и дальше в России зарабатывать. И никто нашего мнения не спросит, извинили мы их или нет. Снова пролезут на телеканалы и к бюджетным деньгам присосутся.

А Пугачёва мне уже 40 лет как не интересна, спасибо музыкальному руководителю детского санатория: она за_бала нас "Старинными часами" и "Волшебником".
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1k
Веселый Пук 40 минут назад
Да пошел ту на хер со своей пугачихой.
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6k
Трям 42 минуты назад
.хуем им по губам и матвиенке тоже!!!
взяли моду - извиняться... померла, так померла!
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53
LozmanPozman 43 минуты назад
Уехали полупоцы,и чё?Ни кто не помер от их отсутствия,а 99%даже и не заметило....
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4k
Walther 45 минут назад
У этой публики все извинения - осознания называются одним термином - "Переобуться в воздухе". Там они резко на *уй ни кому не упали и деньга заканчивается, вот и вспомнили, где *опа в тепле.
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1k
Иванов Петров Сидоров 46 минут назад
На какие концерты? На концерты этой пенсионерки с мешками под глазами?
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4k
Могвай 47 минут назад
Примут? А не пойти бы им всем на куй. Куда сыбались пусть там и живут.
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61
Bubat 50 минут назад
не на столько добрый,чтобы простить вас падаль артистическую,которая кормилась с Родины и зрителя, а в самый сложный момент бросила. артисты,певцы и прочие клоуны это чирии на теле страны.мразь
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