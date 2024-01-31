«Народ наш русский - он с добрым сердцем»: продюсер Игорь Матвиенко заявил, что если уехавшие звёзды извинятся, то их примут на родине

2022 год в шутку называют «звездопадом». Тогда из нашей страны уехало множество известных музыкантов, актёров и других творческих деятелей. Как правило, каждый из покинувших Россию заявлял, что никогда больше не вернётся и начинал жёстко критиковать текущие события.

Поэтому их отъезд и вызвал столько эмоций у наших граждан.