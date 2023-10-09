«Я бы пошёл на фронт, но не служил»: Максим Галкин* заявил, что не собирается уезжать со своей новой родины и понадеялся на победу Израиля

Сегодня Галкин вышел на связь и заявил, что из Израиля не уедет. По крайней мере, пока. И в очередной раз вспомнил о России - как и в каждом своём обращении.

Мои дорогие подписчики! Сегодня понедельник, сейчас в Израиле относительное затишье в том районе, где живем мы. До этого выли сирены. Записываю это видео, чтобы разъяснить, опровергнуть какие-то слухи. Для меня это важно. Не потому, что я хочу спорить с ботами, злыми малоразвитыми людьми, которые пишут гадости в комментариях. Те блогеры, которые будут освещать это видео как ответ россиянам, ошибаются. Не отвечаю ботоферме и уж тем более не равняю ее с Россией и российским народом. Буду бороться, чтобы у России было другое лицо. Большинство россиян понимают, где добро, а где зло. Поэтому это не ответ россиянам. Это разговор со светлыми людьми по всему миру.

Бегут от угрозы. Нам ничего не угрожало. Почему мы уехали — объяснять не буду, умные знают. Израиль был нашим осознанным выбором. Мы уже много лет граждане Европейского союза, можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных стран, без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что здесь нам с Аллой спокойно.

Ни одну минуту об этом не жалеем. Сегодня в эти трудные и горестные для Израиля дни мы не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть. Аэропорт открыт, авиакомпании на свой страх и риск работают. Мы с Аллой хотим поддержать израильский народ. Мы гордимся, что теперь имеем отношение к такой сплоченной нации. Израильтяне не бегут, они прилетают сюда. Те, кто спрашивают, почему я не на фронте, а здесь. Я бы пошел туда, но не служил. Я могу помочь по-другому — буду сдавать кровь, буду помогать.