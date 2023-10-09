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«Я бы пошёл на фронт, но не служил»: Максим Галкин* заявил, что не собирается уезжать со своей новой родины и понадеялся на победу Израиля

«Я бы пошёл на фронт, но не служил»: Максим Галкин* заявил, что не собирается уезжать со своей новой родины и понадеялся на победу Израиля

Автор:
09 октября 2023 14:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Израиль   конфликт   максим галкин   палестина   сектор газа   
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Он собирается сдавать кровь для бойцов ЦАХАЛ.

На выходных началась новая арабо-израильская война. По крайней мере, мировые СМИ так толкуют последние события. В целом, западное сообщество встало на сторону Израиля, но в Европе и США хватает и мусульман - они проводят митинги и даже дерутся с оппонентами.

В Америке:

И западной Европе:

В Израиле хватает и уехавших россиян. Среди них - Максим Галкин* с супругой. Хотя вчера в сети активно обсуждали фотографию из израильского аэропорта, где Галкин стоял в ожидании рейса, это оказалось фейком.

Сегодня Галкин вышел на связь и заявил, что из Израиля не уедет. По крайней мере, пока. И в очередной раз вспомнил о России - как и в каждом своём обращении.

Мои дорогие подписчики! Сегодня понедельник, сейчас в Израиле относительное затишье в том районе, где живем мы. До этого выли сирены. Записываю это видео, чтобы разъяснить, опровергнуть какие-то слухи. Для меня это важно. Не потому, что я хочу спорить с ботами, злыми малоразвитыми людьми, которые пишут гадости в комментариях. Те блогеры, которые будут освещать это видео как ответ россиянам, ошибаются. Не отвечаю ботоферме и уж тем более не равняю ее с Россией и российским народом. Буду бороться, чтобы у России было другое лицо. Большинство россиян понимают, где добро, а где зло. Поэтому это не ответ россиянам. Это разговор со светлыми людьми по всему миру.

Бегут от угрозы. Нам ничего не угрожало. Почему мы уехали — объяснять не буду, умные знают. Израиль был нашим осознанным выбором. Мы уже много лет граждане Европейского союза, можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных стран, без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что здесь нам с Аллой спокойно.

Ни одну минуту об этом не жалеем. Сегодня в эти трудные и горестные для Израиля дни мы не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть. Аэропорт открыт, авиакомпании на свой страх и риск работают. Мы с Аллой хотим поддержать израильский народ. Мы гордимся, что теперь имеем отношение к такой сплоченной нации. Израильтяне не бегут, они прилетают сюда. Те, кто спрашивают, почему я не на фронте, а здесь. Я бы пошел туда, но не служил. Я могу помочь по-другому — буду сдавать кровь, буду помогать.

И показал фото детей в бомбоубежище:

Пугачёва ситуацию никак не прокомментировала. Но её с Галкиным всё равно нещадно раскритиковали, а позже появились и видео-приколы:

Что касается самого конфликта Израиля с Палестиной, то там ситуация напряжённая. ЦАХАЛ собирается полностью заблокировать Сектор Газа - оставить территорию без электричества, пищи и воды. Реакции ООН на это не последовало.

*Максим Галкин признан иноагентом на территории Российской Федерации.

Источник:

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Метки: Видео   Израиль   конфликт   максим галкин   палестина   сектор газа   
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20  комментариев
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11k
Sapsan Час назад
У него сын похож на Киркорова
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1k
олег 47 секунд назад
алла на социалке ,а скоро пайки и карточка на покупку еды без денег,общ транспорт бесплатный.
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11k
Том Сойер 5 минут назад
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28k
AzuveR 7 минут назад
Абсолютно по уй на галкина и на всех остальных уехавших,на их мнения и высказывания.
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3k
Руслан 9 минут назад
Когда дети (уж они то точно ни в чём не виноваты) Донбаса и Палестины сидели в подвалах под регулярными обстрелами, мерзких и скользких людей "со светлыми лицами" абсолютно не волновали проблемы мирных жителей этих регионов. НИ ОДНА либеральная скотина не осудила публично геноцид мирных жителей, не ходила в пикеты с требованием прекратить обстрелы. Двуличные твари забеспокоились только когда коснулось их самих. Ну вот теперь посидите в подвалах и вы, может что-то в ваших заскорузлых мозгах поменяется.
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Кому интересны их метания? Хватит уже их пиарить! Забвение - худший для них вариант.
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9k
sedoisever Полчаса назад
Так... "Бегут от угрозы..." А что же чете Пугалкиных угрожало в России, что они сдёрнули?
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4k
Lexx Полчаса назад
Ну и что, что не служил. Мог собирать трупы, руки ноги оторванные, своих еврейских собратьев. А то при ихним климате, там быстро начнутся всякие эпидемии.
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34k
ACU900 Полчаса назад
В арабов надо стрелять...
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7k
MPEG-8 Полчаса назад
Хватит постить жидовскую морду, им только этого и нужно.
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103
ruslan d 38 минут назад
А почему так важно его мнение и степень участия в военных действиях ? Хрен бы с ним ...
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15k
Kucher 39 минут назад
Фашисты держали в блокаде Ленинград с 1941 по 1944.
Евреи берут в блокаду Сектор Газа.
Но ведь евреи не могут быть фашистами? Или могут?
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23k
Виталий Касандров 43 минуты назад
Вот и вся их " Нет войне".
Что мешает выступить против милитаристического сионистского режима и жить в мире с соседями . Может быть демократия при которой с протестующими быстро разберутся.
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11k
Б.Касторский 55 минут назад
Если взглянуть на карту с начала 20 века, то можно наблюдать как началось становление государства Израиль. Сначала Британия, потом СССР и США щедро одаривали еврейский народ землями палестинцев. Удивительно. А теперь они (не хочется сравнений) собираются морить голодом бывших хозяев тех земель. И всё под лозунгами "вы нам обещали, что больше никогда!!!".
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August

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