«Я бы пошёл на фронт, но не служил»: Максим Галкин* заявил, что не собирается уезжать со своей новой родины и понадеялся на победу Израиля

Он собирается сдавать кровь для бойцов ЦАХАЛ.
На выходных началась новая арабо-израильская война. По крайней мере, мировые СМИ так толкуют последние события. В целом, западное сообщество встало на сторону Израиля, но в Европе и США хватает и мусульман - они проводят митинги и даже дерутся с оппонентами.
В Америке:
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И западной Европе:
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В Израиле хватает и уехавших россиян. Среди них - Максим Галкин* с супругой. Хотя вчера в сети активно обсуждали фотографию из израильского аэропорта, где Галкин стоял в ожидании рейса, это оказалось фейком.
Сегодня Галкин вышел на связь и заявил, что из Израиля не уедет. По крайней мере, пока. И в очередной раз вспомнил о России - как и в каждом своём обращении.
Мои дорогие подписчики! Сегодня понедельник, сейчас в Израиле относительное затишье в том районе, где живем мы. До этого выли сирены. Записываю это видео, чтобы разъяснить, опровергнуть какие-то слухи. Для меня это важно. Не потому, что я хочу спорить с ботами, злыми малоразвитыми людьми, которые пишут гадости в комментариях. Те блогеры, которые будут освещать это видео как ответ россиянам, ошибаются. Не отвечаю ботоферме и уж тем более не равняю ее с Россией и российским народом. Буду бороться, чтобы у России было другое лицо. Большинство россиян понимают, где добро, а где зло. Поэтому это не ответ россиянам. Это разговор со светлыми людьми по всему миру.
Бегут от угрозы. Нам ничего не угрожало. Почему мы уехали — объяснять не буду, умные знают. Израиль был нашим осознанным выбором. Мы уже много лет граждане Европейского союза, можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных стран, без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что здесь нам с Аллой спокойно.
Ни одну минуту об этом не жалеем. Сегодня в эти трудные и горестные для Израиля дни мы не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть. Аэропорт открыт, авиакомпании на свой страх и риск работают. Мы с Аллой хотим поддержать израильский народ. Мы гордимся, что теперь имеем отношение к такой сплоченной нации. Израильтяне не бегут, они прилетают сюда. Те, кто спрашивают, почему я не на фронте, а здесь. Я бы пошел туда, но не служил. Я могу помочь по-другому — буду сдавать кровь, буду помогать.
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И показал фото детей в бомбоубежище:
Пугачёва ситуацию никак не прокомментировала. Но её с Галкиным всё равно нещадно раскритиковали, а позже появились и видео-приколы:
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Что касается самого конфликта Израиля с Палестиной, то там ситуация напряжённая. ЦАХАЛ собирается полностью заблокировать Сектор Газа - оставить территорию без электричества, пищи и воды. Реакции ООН на это не последовало.
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*Максим Галкин признан иноагентом на территории Российской Федерации.
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Не судите по себе.
По сути и на украинцев им так же плевать, просто потеря денег и недвижимости - это уже серьёзно, поэтому имеет смысл подлизывать там где больше денег скоплено.
Евреи берут в блокаду Сектор Газа.
Но ведь евреи не могут быть фашистами? Или могут?
Что мешает выступить против милитаристического сионистского режима и жить в мире с соседями . Может быть демократия при которой с протестующими быстро разберутся.