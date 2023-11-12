«Вы ещё обо мне услышите!»: Алла Пугачёва раскритиковала своих «клеветников и завистников»

Пугачёва всю свою личную жизнь и в творчестве была экстравагантная дама. Она не стеснялась в выражениях и в советское время, и по сей день отпускает в адрес людей грубости, а порой и нецензурную брань. Уровень её культуры и образования, манера общения с людьми всегда удивляли и шокировали общественность. Тексты песен шли вразрез с восприятием её образа. Очередной пассаж и негативная критика своих оппонентов выглядит смешной карикатурой образа страдалицы за правду и любящий русский народ. На мой взгляд, тот, кто любит родину и её народ, в момент серьёзных испытаний и трудностей останется со своей страной. Сбежать позорно из страны и критиковать защитников отечества - это малодушие и предательство, а обижаться на правду и справедливую оценку этих действий - циничное лицемерие.