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«Вы ещё обо мне услышите!»: Алла Пугачёва раскритиковала своих «клеветников и завистников»

«Вы ещё обо мне услышите!»: Алла Пугачёва раскритиковала своих «клеветников и завистников»

Автор:
12 ноября 2023 17:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Госдума   Сергей Соловьёв   возвращение   клевета   критика   
1987
7

Певица добавила, что ей «смешно и грустно».

В начале ноября Алла Пугачева вернулась в Россию и не на шутку взбудоражила общественность. Звезда советской и российской эстрады занималась завещанием, ходила по врачам и записывала новые песни. А в это время её требовали задержать и привлечь к ответственности за высказывания, которые она сделала, когда жила в с семьёй в Израиле.

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Видя, что обстановка накаляется, Алла Борисовна покинула Россию и отправилась сначала в Прибалтику, а потом в свою новую резиденцию на Кипр. И выложила очередной пост в своих соцсетях:

Этот пост Аллы Борисовны прокомментировали в Госдуме. Член комитета по культуре Сергей Соловьёв заявил:

Пугачёва всю свою личную жизнь и в творчестве была экстравагантная дама. Она не стеснялась в выражениях и в советское время, и по сей день отпускает в адрес людей грубости, а порой и нецензурную брань. Уровень её культуры и образования, манера общения с людьми всегда удивляли и шокировали общественность. Тексты песен шли вразрез с восприятием её образа. Очередной пассаж и негативная критика своих оппонентов выглядит смешной карикатурой образа страдалицы за правду и любящий русский народ. На мой взгляд, тот, кто любит родину и её народ, в момент серьёзных испытаний и трудностей останется со своей страной. Сбежать позорно из страны и критиковать защитников отечества - это малодушие и предательство, а обижаться на правду и справедливую оценку этих действий - циничное лицемерие.

Вернётся ли Примадонна на родину или нет - пока остаётся загадкой. Но всё указывает на то, что это был её последний визит в Россию.

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Метки: Алла Пугачева   Госдума   Сергей Соловьёв   возвращение   клевета   критика   
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67  комментариев
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416
Ирина Петрова 2 часа назад
Смилостивился бы Господь и своим божественным перстом сдвинул бы какой кирпич с верхотуры на пути следования этой старой дуры...
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2k
qwer 2 минуты назад
Конечно услышим... А лучше молчала бы.. Так краше в гроб кладут.
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18
Валентин Шинаков 3 минуты назад
Иди нахер,старая мразь.
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924
Дмитрий 4 минуты назад
Квазимодо мерзкая. Сколько талантливого народа загубила эта мерзота, вытаскивая на сцену и продвигая всякую бездарь. Ушла бы спокойно, нет, хайло открыла, дура старая.
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2k
Вальдемар 6 минут назад
Убежала и потом пернула
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964
Иванов Петров Сидоров 7 минут назад
Вот что-что, а волос у нее точно осталось меньше на голове.
Кстати, и мозгов тоже.
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2k
Rom 8 минут назад
Ну а зачем постоянно продолжать ее и рожу её постоянно выставлять тут?
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59k
Парагвайский шпион 15 минут назад
Да вернется она. И еще не раз. А вот за гнилые разговоры её всё таки стоило бы задержать, подержать и взять интервью в камере СИЗО. Потом отпустить, конечно... Пусть катится...
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10k
uehl 18 минут назад
Услышим, ага, когда эта старая п.р.о.б.л.я.д.ь подохнет.
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12k
Pochiniks 18 минут назад
Вот вы сейчас её обсуждаете, тем самым не даёте ей свалить в забвение. Забвение, это когда все о ком-то забыли. Есть тост: "Ну, за будем!"
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2k
Duke_kir 20 минут назад
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41k
Сергей Полчаса назад
Муж и жена одна сатана!
Патриоты жидовинские.
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127k
Аааа Полчаса назад
когда она уже сдохнет?
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1k
Роман Полчаса назад
Услышим конечно, обязательно найдётся кто нибудь с низкой социальной ответственностью, кто выложит очередную "новость". Но скорее всего услышим что скончалась и где то там похоронена....... И всё........
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1k
Сергей Полчаса назад
расстрелять
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3k
Руслан Полчаса назад
Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Ахматова.
Вот пример творческой интеллигенции. А бегунки типа Пугачевой, у которых Родина там, где жопа в тепле - гавно нации, как их справедливо называл Владимир Ильич
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98
Doctor Tod Полчаса назад
Наличие певческого таланта не гарантирует высокий интеллект, к сожалению. Аллочка была кумиром миллионов, и не вынесла испытаний медными трубами. Впрочем, она не одна такая....
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30k
Aqueronte Полчаса назад
Забвение- вот лучшее наказание для таких предателей
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5k
Горожанин 36 минут назад
- Вы ещё обо мне услышите! Вы ещё не знаете Пугачёву! Пугачёва вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже!
- Брось Галкина, дура! Брось Галкина, говорю!
----------------
О нюансах диалога Аллы Борисовны Пугачёвой с Дмитрием Сергеевичем Песковым сообщил источник в Кремле.
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14k
..: Атеист :.. 38 минут назад
Бл..ть! да съб..сь ты уже с экранов!

Простите, но без матов не получилось))
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16k
_delphin_ 41 минуту назад
Чёт я не понял, кто взбудоражился и почему её так корёжит то?
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August

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