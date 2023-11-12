«Вы ещё обо мне услышите!»: Алла Пугачёва раскритиковала своих «клеветников и завистников»

Певица добавила, что ей «смешно и грустно».
В начале ноября Алла Пугачева вернулась в Россию и не на шутку взбудоражила общественность. Звезда советской и российской эстрады занималась завещанием, ходила по врачам и записывала новые песни. А в это время её требовали задержать и привлечь к ответственности за высказывания, которые она сделала, когда жила в с семьёй в Израиле.
Видя, что обстановка накаляется, Алла Борисовна покинула Россию и отправилась сначала в Прибалтику, а потом в свою новую резиденцию на Кипр. И выложила очередной пост в своих соцсетях:
Этот пост Аллы Борисовны прокомментировали в Госдуме. Член комитета по культуре Сергей Соловьёв заявил:
Пугачёва всю свою личную жизнь и в творчестве была экстравагантная дама. Она не стеснялась в выражениях и в советское время, и по сей день отпускает в адрес людей грубости, а порой и нецензурную брань. Уровень её культуры и образования, манера общения с людьми всегда удивляли и шокировали общественность. Тексты песен шли вразрез с восприятием её образа. Очередной пассаж и негативная критика своих оппонентов выглядит смешной карикатурой образа страдалицы за правду и любящий русский народ. На мой взгляд, тот, кто любит родину и её народ, в момент серьёзных испытаний и трудностей останется со своей страной. Сбежать позорно из страны и критиковать защитников отечества - это малодушие и предательство, а обижаться на правду и справедливую оценку этих действий - циничное лицемерие.
Вернётся ли Примадонна на родину или нет - пока остаётся загадкой. Но всё указывает на то, что это был её последний визит в Россию.
Источник:
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Кстати, и мозгов тоже.
Патриоты жидовинские.
И не под защитой чуждых крыл,
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Ахматова.
Вот пример творческой интеллигенции. А бегунки типа Пугачевой, у которых Родина там, где жопа в тепле - гавно нации, как их справедливо называл Владимир Ильич
- Брось Галкина, дура! Брось Галкина, говорю!
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О нюансах диалога Аллы Борисовны Пугачёвой с Дмитрием Сергеевичем Песковым сообщил источник в Кремле.
Простите, но без матов не получилось))