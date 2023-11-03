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В Москве задержали "пионера российского инфоцыганства" Аяза Шабутдинова

В Москве задержали "пионера российского инфоцыганства" Аяза Шабутдинова

Автор:
03 ноября 2023 13:54
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Аяз Шабутдинов   Москва   задержание   инфоцыган   мошенничество   продажа курсов   
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А блогер только собирался начать продавать свой новый мотивационный курс. Подбили на взлёте.

Марафон задержаний инфоцыган продолжается. На этот раз в поле зрения правоохранителей попал Аяз Шабутдинов, который одним из первых в России начал торговать воздухом так называемыми образовательными и мотивационными курсами. Отмечается, что полицейские подозревают известного в определённой среде бизнес-коуча (1,9 млн подписчиков) в мошенничестве при продаже очередного курса о том, как стать сверхуспешным и богатым.


СМИ пишут, что блогер-миллионник только вернулся в Россию из Вены и планировал запускать новый курс, но был задержан на съёмной квартире в Москве.

Примечательно, что блогер Аяз Шабутдинов вчера выложил пост, в котором написал, что с предвкушением ждёт следующие 365 дней. А его "Like Центр" (технологическая образовательная компания для предпринимателей) тем временем продолжает продавать его курсы. Там, к слову, сообщили, что ничего не знают о задержании своего руководителя.

Стало известно, что Шабутдинова приходили арестовывать сотрудники сразу двух ведомств — Главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции и ФСБ. Блогер подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое организованной группой лиц"). Наказание по уголовной статье предполагает до 10 лет лишения свободы. Также стало известно, что у него сейчас проходят обыски. По данным СПАРК, Шабутдинов владеет 27 коммерческими компаниями.

Некоторые Телеграм-каналы пишут, что причиной задержания блогера стали многочисленные заявления от пострадавших, а также неуплата налогов.

Источник:

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Метки: Аяз Шабутдинов   Москва   задержание   инфоцыган   мошенничество   продажа курсов   
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7  комментариев
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11k
Б.Касторский 55 минут назад
На самом деле люди, которые продают воздух очень интересные, не могу подобрать другого слова. Конечно обманывают, но в стиле Пушкина: Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
Понимаю, что это целая индустрия и нового тут мало, удивительно другое, что люди видят обман со всех сторон, но несут свои кровные.
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6k
alex 2 минуты назад
что за дебилы платят этим блохерам?
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3k
Walther 10 минут назад
Шел пацан к успеху...
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92k
Херанука Паибалу Час назад
Маладес, хорошо что приехал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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