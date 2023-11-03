В Москве задержали "пионера российского инфоцыганства" Аяза Шабутдинова

Марафон задержаний инфоцыган продолжается. На этот раз в поле зрения правоохранителей попал Аяз Шабутдинов, который одним из первых в России начал торговать воздухом так называемыми образовательными и мотивационными курсами. Отмечается, что полицейские подозревают известного в определённой среде бизнес-коуча (1,9 млн подписчиков) в мошенничестве при продаже очередного курса о том, как стать сверхуспешным и богатым.





СМИ пишут, что блогер-миллионник только вернулся в Россию из Вены и планировал запускать новый курс, но был задержан на съёмной квартире в Москве.