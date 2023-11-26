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«Речь Бога»: экс-замглавы МЧС Татарстана, подозреваемый в хищении 40 миллионов рублей, начал страдать слуховыми галлюцинациями

«Речь Бога»: экс-замглавы МЧС Татарстана, подозреваемый в хищении 40 миллионов рублей, начал страдать слуховыми галлюцинациями

Автор:
26 ноября 2023 21:43
Сообщество : Криминал
Метки: МЧС   Суд   Татарстан   задержание   мошенничество   начльник   
1280
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Чиновник пожаловался, что его терзают «голоса в голове».

В МЧС Татарстана своя атмосфера.  Там поймали Олега Степущенко и он заявил, что «слышит звуки Бога». Что характерно, чиновник стал их замечать после того, как его поймали на краже госсобственности. Замглавы МЧС по республике мошенничество, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями. Общая сумма хищений - более 40 миллиона рублей.

На очередном слушании в суде Степущенко сообщил, что страдает от слуховых галлюцинаций, поэтому его надо освободить из-под ареста.«Голоса в голове» не услышал никто, кроме Степущенко, поэтому его оставили в СИЗО. Там он и будет ожидать приговора.

А ранее стало известно об аресте об аресте заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова. И Далгата Абдулгапурова - заместителя начальника СУ МВД Дагестана.

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Метки: МЧС   Суд   Татарстан   задержание   мошенничество   начльник   
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13  комментариев
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14k
Александр 2 часа назад
Чтобы услышать голоса в головах чиновников, которые им нашептали "воруй всё!", нужен универсальный jack-разъём! На фото ниже. Подаёшь питание - и голоса слышат все в радиусе километра! Кто, кому, куда, зачем...
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7k
Progressor Полчаса назад
Млять, как меня бесит один казалось бы абсолютно понятный момент. В последние годы, аресты высокопоставленных чиновников стали просто массовым явлением. И [мат] вопрошают "вся система заточена под воровство?". Другие вопят "вы посмотритеЮ сплошное воровство, одни жулики!". Этим мозжечкам стоит напомнить фразу Жеглова "порядок в стране зависит на от количества воров, а от умения властей их обезвреживать!". Воруют всего и везде и в России и в Европе, и в Азии и охренно воруют в США. И если сейчас стали пачками арестовывать чиновники всех сортов, то стоит лишь поаплодировать - машина правосудия пусть и со скрипом, но завертелась. Генералы, губернаторы, министры, судьи - кто только не сидит. А если бы их никто не трогал, эти же субъекты обвиняющие власть млели бы от спокойствия и тишины? Системы больна, но излечивается. Она болела десятилетиями, что ж вы хотите одномоментного излечения?
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38k
russger 39 минут назад
А всего лишь надо было делиться
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30k
Юрьевич Час назад
Пора уже приравнять взятки чиновников госизмене и стрелять за это, а лучше вешать... публично.
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82
Топор плывёт 2 часа назад
Слишком уж много стало в последнее время проворовавшихся чиновников разного уровня. Интересно, это всё ещё неприятные исключения или вся система заточена под воровство?
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5k
Григорий 2 часа назад
есть клиники, где пациентов с голосами в голове принимают.
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August

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