«Речь Бога»: экс-замглавы МЧС Татарстана, подозреваемый в хищении 40 миллионов рублей, начал страдать слуховыми галлюцинациями

Чиновник пожаловался, что его терзают «голоса в голове».
В МЧС Татарстана своя атмосфера. Там поймали Олега Степущенко и он заявил, что «слышит звуки Бога». Что характерно, чиновник стал их замечать после того, как его поймали на краже госсобственности. Замглавы МЧС по республике мошенничество, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями. Общая сумма хищений - более 40 миллиона рублей.
На очередном слушании в суде Степущенко сообщил, что страдает от слуховых галлюцинаций, поэтому его надо освободить из-под ареста.«Голоса в голове» не услышал никто, кроме Степущенко, поэтому его оставили в СИЗО. Там он и будет ожидать приговора.
А ранее стало известно об аресте об аресте заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова. И Далгата Абдулгапурова - заместителя начальника СУ МВД Дагестана.
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