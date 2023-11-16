«Вхожу и говорю: вечер в хату». Инфобизнесмен Аяз Шабутдинов рассказал, каково ему приходится в СИЗО

Заявление на предпринимателя написали его же ученики - они посчитали, что знания, которые им дали, абсолютно никчёмны. Но чтобы понять это, им пришлось выложить несколько миллионов рублей.

Так что теперь Аяз не вещает со сцены, а налаживает воровской ход в СИЗО. Вот что он рассказывает о быте в тюрьме: