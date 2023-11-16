«Вхожу и говорю: вечер в хату». Инфобизнесмен Аяз Шабутдинов рассказал, каково ему приходится в СИЗО

А супруга предпринимателя продолжает его бизнес на воле. Арест мужа заработку особо и не помешал.
Шабутдинова задержали, когда он приехал в Москву, чтобу запустить очередной инфокурс про миллионеров, расширение мышления и квазигипербизнес.
Заявление на предпринимателя написали его же ученики - они посчитали, что знания, которые им дали, абсолютно никчёмны. Но чтобы понять это, им пришлось выложить несколько миллионов рублей.
Так что теперь Аяз не вещает со сцены, а налаживает воровской ход в СИЗО. Вот что он рассказывает о быте в тюрьме:
Самое волнительное - кто будет с тобой в камере? Взяли кровь на ВИЧ, поставили прививку, попросили поприседать, потому что вдруг ты проносишь что-то сами знаете где. Через эту процедуру проходят все каждый раз при заезде в СИЗО. Все честно, и их можно понять.
Далее дают матрац, обмотанный в простыню, когда-то она была белой. Подводят к камере. Из вещей у меня ничего. Вообще. Открывают камеру. Вспоминаю все, что видел в кино, готовлюсь сказать: «Вечер в хату». Захожу и слышу: «Добрый вечер, я старший». «Началось, - думаю я».
Шутники уже резвятся в соцсетях и сообщают о месте для Аяза, которое выделили под шконарём или у известного предмета общего пользования. Но это исключительно домыслы и юмор. Насколько известно, никто Шабутдинова не обижает и сидит он более-менее комфортно. Если это слово можно применить к пребыванию в камере.
А его жена осталась на воле. Она не унывает и продолжает вести семейный бизнес:
На связи Лидия. Я решила, что сейчас как никогда важно делиться с вами новостями. Много людей пытаются спекулировать текущей ситуацией, кто-то ради хайпа, кто-то недостаточно разобрался с фактами и демонизирует компанию и Аяза в частности.
Первая новость: у нас с Аязом наладилась связь через адвокатов. Частью историй я буду делиться с вами, часть останется между нами до освобождения Аяза.
Вторая новость: в компании все работают с удвоенной силой. Да, нам было не по себе от происходящего, было страшно, для нас случившееся было неожиданностью. Но мы продолжаем вкладывать душу в создаваемый нами продукт и готовим к скорому выходу несколько значительных улучшений. В чем-то мы, действительно, на время можем замедлиться, но у нас достаточно ресурсов и внутренней ответственности, чтобы следовать взятому курсу.
Как видно, арест блогера и предпринимателя его бизнесу не помешал. Хотя неизвестно, что будет с «инфоимперией» после оглашения приговора суда. Заседание состоится 16 декабря - за мошенничество Шабутдинову грозит до 10 лет заключения.
Источник:
- От сумы до тюрьмы: кто такой Аяз Шабутдинов и почему одни его так яростно защищают, а другие хотят упечь за решётку
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- В Москве задержали "пионера российского инфоцыганства" Аяза Шабутдинова
- Аяз Шабутдинов: "В СИЗО со мной интересные люди"
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но дорого ))
Напоминает сцену из старого советского фильма-сказки:
- Есть лекарство от глупости?
- Вот, держи...
- Тьфу-тьфу, это же козьи какашки - еле отплевался!
- Вот видишь - уже подействовало...
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А зря.