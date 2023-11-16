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«Вхожу и говорю: вечер в хату». Инфобизнесмен Аяз Шабутдинов рассказал, каково ему приходится в СИЗО

«Вхожу и говорю: вечер в хату». Инфобизнесмен Аяз Шабутдинов рассказал, каково ему приходится в СИЗО

Автор:
16 ноября 2023 17:01
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Аяз Шабутдинов   задержание   инфобизнес   инфоцыгане   приговор   сизо   суд   
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А супруга предпринимателя продолжает его бизнес на воле. Арест мужа заработку особо и не помешал.

Шабутдинова задержали, когда он приехал в Москву, чтобу запустить очередной инфокурс про миллионеров, расширение мышления и квазигипербизнес.

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Заявление на предпринимателя написали его же ученики - они посчитали, что знания, которые им дали, абсолютно никчёмны. Но чтобы понять это, им пришлось выложить несколько миллионов рублей.

Так что теперь Аяз не вещает со сцены, а налаживает воровской ход в СИЗО. Вот что он рассказывает о быте в тюрьме:

Самое волнительное - кто будет с тобой в камере? Взяли кровь на ВИЧ, поставили прививку, попросили поприседать, потому что вдруг ты проносишь что-то сами знаете где. Через эту процедуру проходят все каждый раз при заезде в СИЗО. Все честно, и их можно понять.

Далее дают матрац, обмотанный в простыню, когда-то она была белой. Подводят к камере. Из вещей у меня ничего. Вообще. Открывают камеру. Вспоминаю все, что видел в кино, готовлюсь сказать: «Вечер в хату». Захожу и слышу: «Добрый вечер, я старший». «Началось, - думаю я».

Шутники уже резвятся в соцсетях и сообщают о месте для Аяза, которое выделили под шконарём или у известного предмета общего пользования. Но это исключительно домыслы и юмор. Насколько известно, никто Шабутдинова не обижает и сидит он более-менее комфортно. Если это слово можно применить к пребыванию в камере.

А его жена осталась на воле. Она не унывает и продолжает вести семейный бизнес:

На связи Лидия. Я решила, что сейчас как никогда важно делиться с вами новостями. Много людей пытаются спекулировать текущей ситуацией, кто-то ради хайпа, кто-то недостаточно разобрался с фактами и демонизирует компанию и Аяза в частности.

Первая новость: у нас с Аязом наладилась связь через адвокатов. Частью историй я буду делиться с вами, часть останется между нами до освобождения Аяза.

Вторая новость: в компании все работают с удвоенной силой. Да, нам было не по себе от происходящего, было страшно, для нас случившееся было неожиданностью. Но мы продолжаем вкладывать душу в создаваемый нами продукт и готовим к скорому выходу несколько значительных улучшений. В чем-то мы, действительно, на время можем замедлиться, но у нас достаточно ресурсов и внутренней ответственности, чтобы следовать взятому курсу.

Как видно, арест блогера и предпринимателя его бизнесу не помешал. Хотя неизвестно, что будет с «инфоимперией» после оглашения приговора суда. Заседание состоится 16 декабря - за мошенничество Шабутдинову грозит до 10 лет заключения.


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Метки: Аяз Шабутдинов   задержание   инфобизнес   инфоцыгане   приговор   сизо   суд   
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21  комментарий
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8k
Ntvl 2 часа назад
ХТО ЭТО??? автор поста, тебе на.х.уя этот бессмысленный пост писать? чё, проплатили за вброс на фишки? короче КГ/АМ
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36k
Опаньки 6 минут назад
никто Шабутдинова не обижает и сидит он более-менее комфортно
---------

но дорого ))
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180
Илья Большаков 7 минут назад
А его любимую супругу на шкирку за "продолжение совершения преступного деяния,"? Она же осознанно, и понимая последствия?
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33k
Teodor 10 минут назад
"Заявление на предпринимателя написали его же ученики - они посчитали, что знания, которые им дали, абсолютно никчёмны. Но чтобы понять это, им пришлось выложить несколько миллионов рублей"
Напоминает сцену из старого советского фильма-сказки:
- Есть лекарство от глупости?
- Вот, держи...
- Тьфу-тьфу, это же козьи какашки - еле отплевался!
- Вот видишь - уже подействовало...
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1k
manul74 13 минут назад
Если Вы не знаете кто-это то вы как минимум человек который умеет думать мыслить и делать правильные выводы. Что с учетом того, что в стране где церквей больше чем школ, довольно большая редкость.
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113
ivandike Полчаса назад
Автор выходи из запоя
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38k
russger Полчаса назад
Ой как интересно -_-
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30k
Кот Баюн 44 минуты назад
у вас ошибка в названии, это инфоциган!
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16k
a_komolow 54 минуты назад
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2k
Pinhead Час назад
Он на параше сидит
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6k
мемфрид Час назад
Эх, а раньше расстреливали...
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1k
ОТДЕЛ К Час назад
Что за хрен с горы? Я так понимаю, нормальные люди не знают кто это.
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640
ruslan d 2 часа назад
Куча видосов есть , нормально они там сидят ...
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33k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
никто Шабутдинова не обижает и сидит он более-менее комфортно
---------
А зря.
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11k
kaboza 2 часа назад
квазигиперанус
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11k
Том Сойер 2 часа назад
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