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Суд отправил "бизнес-коуча" Аяза Шабутдинова в СИЗО

Суд отправил "бизнес-коуча" Аяза Шабутдинова в СИЗО

Автор:
04 ноября 2023 15:44
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Аяз Шабутдинов   арест   мошенничество   обвинение   сизо   суд   
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"Король" мотивационных курсов проведёт за решёткой как минимум месяц.

Таганский суд Москвы арестовал инфоцыгана автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова до 16 декабря. Блогеру-миллионнику выдвинули обвинения по восьми эпизодам мошенничества в крупном размере. Вину задержанный не признаёт.


Гособвинение предполагает, что Шабутдинов вместе с партнёрами из ООО "Лайк центр" из корыстных побуждений "создавал ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам", которые продавались его компаниями.

Известно, что на Шабутдинова написали заявления восемь человек, считающих себя обманутыми. Они утверждают, что тренинги, вебинары и курсы, за которые они заплатили от 100 тыс. до 1,9 млн руб. никак не помогли начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Более того, они жаловались, что предоставляемая в курсах информация бралась из общедоступных источников, в которой не было никаких секретов, что позволят добиться успеха в предпринимательских начинаниях.

Защита хотела добиться освобождения Шабутдинова под залог в 4,1 млн рублей или отправить его под домашний арест, но прокуратура отказала, поскольку у ведомства есть основания полагать, что блогер может сбежать. У него нашли паспорт Сент-Люсии — маленького островного государства в Северной Америке. Также выяснилось, что у Шабутдинова есть визы в США, Италию и ОАЭ и удостоверение резидента Эмиратов, где у него есть недвижимость, купленная в 2021–2022 годах.


"Имеются достаточные основания полагать, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться. Мужчина имеет паспорт гражданина иностранного государства и действующие визы в другие страны", — отметили в прокуратуре.

Сообщается, что в 2023 году доход Аяза Шабутдинова составил 300 миллионов рублей. Общий ущерб потерпевшим оценивается в 4 млн рублей. Блогеру грозит до 10 лет лишения свободы. Добавим, что Шабутдинова задержали вчера, 3 октября, на съёмной квартире в Москве.

Источник:

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Метки: Аяз Шабутдинов   арест   мошенничество   обвинение   сизо   суд   
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8  комментариев
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36k
АнтонПолднев 54 минуты назад
Они утверждают, что тренинги, вебинары и курсы, за которые они заплатили от 100 тыс. до 1,9 млн руб. никак не помогли начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход(с)
Никакой Таганский суд не сможет добавить им мозгов и здравого смысла. Но они и это не способны понять.
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17k
владимир сидорский 10 минут назад
за лям купил абонемент "Как открыть бизнес при помощи гипноза", сходил на первое занятие... больше не пойду и деньги назад не потребую...
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53k
Войнов 11 минут назад
Английское слово coach (тренер) произошло от названия кареты на рессорах. От этого же названия произошло и русское слово "кучер".
Кучера запрягают и ездят на дебилах.
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6k
alex 21 минуту назад
прям рукоплещу. А чё так раньше не делали?
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16k
ss Полчаса назад
Бизнес, бл@, коуч! Кто это?! Что за зверь? А всё просто. Это тренер по продажам. Или учитель (наставник, консультант, тренер) по торговле. Когда вы по-русски научитесь-то говорить?...
Впрочем... Что ждать от людей, которые отдают свои деньги "коучам"?...
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25k
sssss3 44 минуты назад
Кот Базилио и Лиса Алиса в недоумении, неужели схема, придуманная для развода Полена работает и с людьми???
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540
Алексей Бляйбтрой 49 минут назад
всего 4 ляма ущерб при доходе в 300...))) Гы.. так то мал процент . остальные походу успешные
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4k
dampfer 54 минуты назад
"Если знания выгоднее продавать, чем применять, они бесполезны" (с)
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