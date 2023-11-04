Суд отправил "бизнес-коуча" Аяза Шабутдинова в СИЗО

"Король" мотивационных курсов проведёт за решёткой как минимум месяц.
Таганский суд Москвы арестовал
инфоцыгана автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова до 16 декабря. Блогеру-миллионнику выдвинули обвинения по восьми эпизодам мошенничества в крупном размере. Вину задержанный не признаёт.
Гособвинение предполагает, что Шабутдинов вместе с партнёрами из ООО "Лайк центр" из корыстных побуждений "создавал ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам", которые продавались его компаниями.
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Известно, что на Шабутдинова написали заявления восемь человек, считающих себя обманутыми. Они утверждают, что тренинги, вебинары и курсы, за которые они заплатили от 100 тыс. до 1,9 млн руб. никак не помогли начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Более того, они жаловались, что предоставляемая в курсах информация бралась из общедоступных источников, в которой не было никаких секретов, что позволят добиться успеха в предпринимательских начинаниях.
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Защита хотела добиться освобождения Шабутдинова под залог в 4,1 млн рублей или отправить его под домашний арест, но прокуратура отказала, поскольку у ведомства есть основания полагать, что блогер может сбежать. У него нашли паспорт Сент-Люсии — маленького островного государства в Северной Америке. Также выяснилось, что у Шабутдинова есть визы в США, Италию и ОАЭ и удостоверение резидента Эмиратов, где у него есть недвижимость, купленная в 2021–2022 годах.
"Имеются достаточные основания полагать, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться. Мужчина имеет паспорт гражданина иностранного государства и действующие визы в другие страны", — отметили в прокуратуре.
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Сообщается, что в 2023 году доход Аяза Шабутдинова составил 300 миллионов рублей. Общий ущерб потерпевшим оценивается в 4 млн рублей. Блогеру грозит до 10 лет лишения свободы. Добавим, что Шабутдинова задержали вчера, 3 октября, на съёмной квартире в Москве.
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Никакой Таганский суд не сможет добавить им мозгов и здравого смысла. Но они и это не способны понять.
Кучера запрягают и ездят на дебилах.
Впрочем... Что ждать от людей, которые отдают свои деньги "коучам"?...