Суд отправил "бизнес-коуча" Аяза Шабутдинова в СИЗО

Защита хотела добиться освобождения Шабутдинова под залог в 4,1 млн рублей или отправить его под домашний арест, но прокуратура отказала, поскольку у ведомства есть основания полагать, что блогер может сбежать. У него нашли паспорт Сент-Люсии — маленького островного государства в Северной Америке. Также выяснилось, что у Шабутдинова есть визы в США, Италию и ОАЭ и удостоверение резидента Эмиратов, где у него есть недвижимость, купленная в 2021–2022 годах.



