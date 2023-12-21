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Акция по избавлению от лишнего имущества прошла ночью в Балашихе

Акция по избавлению от лишнего имущества прошла ночью в Балашихе

Автор:
21 декабря 2023 11:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Вещи   Видео   Странные   ЧП   балашиха   неадекватные   
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Ночью кто-то выкидывал ненужные вещи прямо из окна квартиры многоэтажки по улице Строителей в городском округе Балашиха.

С верхнего этажа летели тяжёлые пакеты с одеждой и обувью. По словам соседей, пакеты и повредили несколько припаркованных у дома автомобилей.

Больше всего встревожены автомобилисты: чей-то хлам падает на их машины, и кому предъявлять за ремонт - непонятно.

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Метки: Вещи   Видео   Странные   ЧП   балашиха   неадекватные   
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9  комментариев
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2k
Иван Иванов 2 часа назад
Может кто-то кого-то к Маме отправлял
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Дмитрий Минуту назад
Судя по первому видео, последний или предпоследний этаж. Не так уж и много вариантов.
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855
Шурман 17 минут назад
Ну такое обострение сразу же пройдет когда ей счет выпишут за ремонт машин или ему не важно . Я тоже позавчера с соседями поругался , время 12 ночи и все спят , детские спальни с их стороны а детям в 6 утра вставать в школу и орет музыка и скандалы и тд . Открыл двери и еле достучался , сказал если этот балаган не прекратиться я своими руками ни чего делать не буду и есть на это полиция и мне пофиг на то что они албанцы . Все успокоились . Вчера жарю шашлык и звонок в двери выхожу они мне что то хотели сказать и испугались :)
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3k
Тварь 42 минуты назад
Балашиха
Ссылка youtu.be
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6k
Трям 2 часа назад
Так там эти живут, итальянцы! У них традиция - под новый год выбрасывать старые вещи из окон на улицу.
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schmubu 2 часа назад
а что тут непонятно?
на втором видео видно с какого балкона выбрасывают, нет?
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