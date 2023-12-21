Акция по избавлению от лишнего имущества прошла ночью в Балашихе

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Ночью кто-то выкидывал ненужные вещи прямо из окна квартиры многоэтажки по улице Строителей в городском округе Балашиха.
С верхнего этажа летели тяжёлые пакеты с одеждой и обувью. По словам соседей, пакеты и повредили несколько припаркованных у дома автомобилей.
Больше всего встревожены автомобилисты: чей-то хлам падает на их машины, и кому предъявлять за ремонт - непонятно.
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на втором видео видно с какого балкона выбрасывают, нет?