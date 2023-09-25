В Мексике полиция арестовала куклу Чаки за вымогательство

По информации местной полиции, мужчина, известный под именем Карлос «Н», запугивал местных жителей с помощью куклы, после чего вымогал у них деньги. Правоохранители задержали его, а также изъяли игрушечный нож у Чаки. Отмечается, что на куклу надели наручники и вместе с хозяином доставили в отделение полиции.