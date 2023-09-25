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В Мексике полиция арестовала куклу Чаки за вымогательство

В Мексике полиция арестовала куклу Чаки за вымогательство

Автор:
25 сентября 2023 08:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Вымогательство   Кукла   Кукла Чакм   Мексика   в мире   люди   полиция   
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Правоохранительные органы Мексики арестовали мужчину, который занимался вымогательством с помощью «демонической куклы» Чаки из одноименной серии фильмов ужасов.

По информации местной полиции, мужчина, известный под именем Карлос «Н», запугивал местных жителей с помощью куклы, после чего вымогал у них деньги. Правоохранители задержали его, а также изъяли игрушечный нож у Чаки. Отмечается, что на куклу надели наручники и вместе с хозяином доставили в отделение полиции. 

«Обоим было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка и создании угрозы неприкосновенности других лиц», ― указано в сообщении. 


Тем не менее, мексиканский офицер, надевший наручники на куклу, получил выговор от руководства за несерьезное отношение к работе. Сам Карлос «Н» и кукла Чаки были позже освобождены. 

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Метки: Видео   Вымогательство   Кукла   Кукла Чакм   Мексика   в мире   люди   полиция   
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Pravednik84 Полчаса назад
Наказать офицера на рубль за несерьёзное отношение к работе, потом премировать (хорошо премировать) за воспиталити.
Молодцы!
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Колька Валеркин сын 48 минут назад
"Тем не менее, мексиканский офицер, надевший наручники на куклу, получил выговор от руководства за несерьезное отношение к работе." (с) Да очко начальства сжалось так, что лом перекусит. Чаки особо с копами не церемонился)
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