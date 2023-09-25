В Мексике полиция арестовала куклу Чаки за вымогательство

Правоохранительные органы Мексики арестовали мужчину, который занимался вымогательством с помощью «демонической куклы» Чаки из одноименной серии фильмов ужасов.
По информации местной полиции, мужчина, известный под именем Карлос «Н», запугивал местных жителей с помощью куклы, после чего вымогал у них деньги. Правоохранители задержали его, а также изъяли игрушечный нож у Чаки. Отмечается, что на куклу надели наручники и вместе с хозяином доставили в отделение полиции.
«Обоим было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка и создании угрозы неприкосновенности других лиц», ― указано в сообщении.
Тем не менее, мексиканский офицер, надевший наручники на куклу, получил выговор от руководства за несерьезное отношение к работе. Сам Карлос «Н» и кукла Чаки были позже освобождены.
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Молодцы!