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Дикие кабаны в Ростове-на-Дону забежали на детскую площадку, а потом принялись громить город

Дикие кабаны в Ростове-на-Дону забежали на детскую площадку, а потом принялись громить город

Автор:
13 сентября 2023 13:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Ростов-на-Дону   ЧП   животные   интересное   кабаны   фото   
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Жители Ростова-на-Дону не на шутку перепугались, увидев на улицах города диких кабанов. Обезумевшие животные носились по газонам, забегали на детскую площадку, ломали заборы и пытались таранить машины.

Трое взрослых диких кабанов навели суету в Ростове-на-Дону. Один из них пронёсся по детской площадке, чудом не врезавшись в детей. Мальчик на видео успел отскочить от разъярённого кабана.

В райне парка имени Островского два кабана бегали вдоль забора, а потом выскочили на проезжую часть. Один из них врезался в автомобиль, разбил пятак и спровоцировал ДТП, сообщили в администрации.

"На территории Первомайского и Кировского районов заметили три диких кабана. Правоохранительные органы ведут отлов и принимают меры по обеспечению безопасности граждан", - сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

Одного из трёх кабанов уже поймали. По предварительной информации, кабаны сбежали с чьего-то подворья. Вероятно, в восточной части города.

По информации Минприроды, за кабанами «охотились» полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. У пойманного животного никаких болезней не обнаружили. После осмотра дикую свинью отпустили на волю.

Источник:

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Метки: Видео   Ростов-на-Дону   ЧП   животные   интересное   кабаны   фото   
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8  комментариев
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10k
МихА Час назад
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Фомич 11 минут назад
Нас пугают восстанием машин, а тут животные первыми начали.
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1k
Тимур 21 минуту назад
Хохлы уже до Ростова дошли((
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10k
Dabus 45 минут назад
Кабаны очень опасны. Они прямо на ходу клыками распарывают мясо до кости буквально за одно касание. Ни в коем случае не провоцируйте их и не стойте у них на пути, что на охоте, что если доведётся с ними где-то встретиться в обычных условиях.
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2k
Максим Макашев Час назад
Расшифровываю текст статьи: Эти "кабаны" сбежали из соседней недостраны, где недочитали сказку "Золушка", недослушали волшебницу, а ровно в полночь превратились из "беженцев" в то, что мы и наблюдаем на видео.
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7k
vasilykopkov Час назад
Ростов-на дону?
Понятно - свинукры через кордоны просочились.
И главное - ведь даже не маскируются...
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3k
Nigilist 2 часа назад
"сбежали с чужого подворья" и "отпустили на волю" - чтобы дальше бесновались и громили машины?
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