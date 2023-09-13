Дикие кабаны в Ростове-на-Дону забежали на детскую площадку, а потом принялись громить город

Жители Ростова-на-Дону не на шутку перепугались, увидев на улицах города диких кабанов. Обезумевшие животные носились по газонам, забегали на детскую площадку, ломали заборы и пытались таранить машины.
Трое взрослых диких кабанов навели суету в Ростове-на-Дону. Один из них пронёсся по детской площадке, чудом не врезавшись в детей. Мальчик на видео успел отскочить от разъярённого кабана.
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В райне парка имени Островского два кабана бегали вдоль забора, а потом выскочили на проезжую часть. Один из них врезался в автомобиль, разбил пятак и спровоцировал ДТП, сообщили в администрации.
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"На территории Первомайского и Кировского районов заметили три диких кабана. Правоохранительные органы ведут отлов и принимают меры по обеспечению безопасности граждан", - сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.
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Одного из трёх кабанов уже поймали. По предварительной информации, кабаны сбежали с чьего-то подворья. Вероятно, в восточной части города.
По информации Минприроды, за кабанами «охотились» полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. У пойманного животного никаких болезней не обнаружили. После осмотра дикую свинью отпустили на волю.
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Понятно - свинукры через кордоны просочились.
И главное - ведь даже не маскируются...