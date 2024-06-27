Бритни Спирс обиделась на папарации, заявив, что фотографы специально сделали её толстой

Бритни уже давно не тонкая и звонкая, но всё никак не может в это поверить.
На днях Бритни Спирс засняли папарацци, когда певица прогуливалась вместе со своей ассистенткой. Бритни надела шляпу и платье-майку. Про нижнее бельё Спирс, судя по всему, забыла. Платье обтягивало все несовершенства певицы, подчёркивая её далеко не идеальную фигуру.
Пользователи сети заметили, что Бритни выглядит очень неухоженной. Без нижнего белья, с целлюлитом, в шлёпках и с грязной головой она уже не похожа на знаменитую певицу. Поклонники отметили, что Бритни, с её деньгами, могла бы выглядеть и получше. Ведь ей ничего не стоит купить новые вещи, посетить стилиста и сходить в душ.
Тем не менее Бритни не собирается заниматься своей внешностью. Пользователи сети гадают, что тому виной - развод или ментальные проблемы.
Увидев эти фотографии Бритни пришла в бешенство. Артистка заверила, что папарацци специально ухудшают ее фигуру на фото. Спирс встала перед камерой и обратилась к разозлившим ее репортерам в том самом мини-платье.
«Накануне меня сфотографировали, как я иду к машине! То же платье и та же девушка! Слушайте, я понимаю, я знаю, что мое тело не идеально, но я также знаю, что у меня нет целлюлита на ногах, как меня пытаются представить папарацци! Я также знаю, что на их снимках я выгляжу, как другой человек! Честно говоря, это оскорбительно, потому что я чувствую себя одной из тех, над кем больше всего издеваются в мире! Это правда!» — с горечью заявила Бритни.
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В комментариях к видео пользователи сети призвали Бритни обратить внимание на себя, а не отрицать проблему.
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Мать двоих детей.
Если разбираться, как выглядят эти самые критики, то пулю в висок пустить можно наверняка
Ни голоса ни пзды ни жопы.
Днищем короче.
С чего такое внимание?