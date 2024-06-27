Бритни Спирс обиделась на папарации, заявив, что фотографы специально сделали её толстой

Увидев эти фотографии Бритни пришла в бешенство. Артистка заверила, что папарацци специально ухудшают ее фигуру на фото. Спирс встала перед камерой и обратилась к разозлившим ее репортерам в том самом мини-платье.

«Накануне меня сфотографировали, как я иду к машине! То же платье и та же девушка! Слушайте, я понимаю, я знаю, что мое тело не идеально, но я также знаю, что у меня нет целлюлита на ногах, как меня пытаются представить папарацци! Я также знаю, что на их снимках я выгляжу, как другой человек! Честно говоря, это оскорбительно, потому что я чувствую себя одной из тех, над кем больше всего издеваются в мире! Это правда!» — с горечью заявила Бритни.