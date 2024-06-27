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Бритни Спирс обиделась на папарации, заявив, что фотографы специально сделали её толстой

Бритни Спирс обиделась на папарации, заявив, что фотографы специально сделали её толстой

Автор:
27 июня 2024 19:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   бритни спирс   внешность   интересное   папарации   фигура   фото   
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Бритни уже давно не тонкая и звонкая, но всё никак не может в это поверить.

На днях Бритни Спирс засняли папарацци, когда певица прогуливалась вместе со своей ассистенткой. Бритни надела шляпу и платье-майку. Про нижнее бельё Спирс, судя по всему, забыла. Платье обтягивало все несовершенства певицы, подчёркивая её далеко не идеальную фигуру.

Пользователи сети заметили, что Бритни выглядит очень неухоженной. Без нижнего белья, с целлюлитом, в шлёпках и с грязной головой она уже не похожа на знаменитую певицу. Поклонники отметили, что Бритни, с её деньгами, могла бы выглядеть и получше. Ведь ей ничего не стоит купить новые вещи, посетить стилиста и сходить в душ.

Тем не менее Бритни не собирается заниматься своей внешностью. Пользователи сети гадают, что тому виной - развод или ментальные проблемы.

Увидев эти фотографии Бритни пришла в бешенство. Артистка заверила, что папарацци специально ухудшают ее фигуру на фото. Спирс встала перед камерой и обратилась к разозлившим ее репортерам в том самом мини-платье.

«Накануне меня сфотографировали, как я иду к машине! То же платье и та же девушка! Слушайте, я понимаю, я знаю, что мое тело не идеально, но я также знаю, что у меня нет целлюлита на ногах, как меня пытаются представить папарацци! Я также знаю, что на их снимках я выгляжу, как другой человек! Честно говоря, это оскорбительно, потому что я чувствую себя одной из тех, над кем больше всего издеваются в мире! Это правда!» — с горечью заявила Бритни.

В комментариях к видео пользователи сети призвали Бритни обратить внимание на себя, а не отрицать проблему.


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Метки: Видео   бритни спирс   внешность   интересное   папарации   фигура   фото   
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15  комментариев
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6k
Дмитрий ! 2 часа назад
Чего дое....до бабы?
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19k
Михаил Гривин 10 минут назад
Толстой её сделали не фотографы, а гамбургеры. А фотографы просто бабло стригут.
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419
Самуил Маршак 19 минут назад
Женщина, как женщина.
Мать двоих детей.
Если разбираться, как выглядят эти самые критики, то пулю в висок пустить можно наверняка
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48
Sonne-1 Полчаса назад
Не готова дама к взрослой жизни
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4k
sailor_cool 39 минут назад
Она не толстая, она рельефная.
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15k
Григорий Бабкин Час назад
"- Ваше высокородие! Эта сволочь вам ещё и в штаны насрала!"
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98
Hitriy Zhuk Час назад
Помню на МТВ оно когда то было дрыщеватой шлюшкой чото пищащей.
Ни голоса ни пзды ни жопы.
Днищем короче.
С чего такое внимание?
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37k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
У нее это давно началось,когда она хавала листья коки с дерева у неё во дворе.
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4k
Rom 2 часа назад
И что теперь делать? Молодая то она мне никогда особо не нравилась, и ее песенки тоже. А теперь что? Просто обычная баба из англии, все такие там с возрастом. Ващще пох. Хотя могла бы и следит за собой, возможность есть.
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
я тоже всегда виню фотографа
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5169 постов (4954 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
360876



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