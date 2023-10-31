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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 октября

Автор:
31 октября 2023 19:02
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4626
20
Сегодня многие люди отмечают Тыквенный спас. Я даже не знаю, что делать в этот день, но без тыквы явно не обойтись...
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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10  комментариев
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16k
Женя Час назад
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22k
Valiko 12 минут назад
Комментарий к фото
Элен и Николя

ни одной серии не смотрел, но почему-то знаю. Наклейки и всякая всячина, окружала меня.
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500
mnekrasov Полчаса назад
Чёйто 102? Элен и ребята в конце 90х показывали. Чарли Чаплина показать надо было
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53k
turyst 51 минуту назад
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160
Евген Час назад
Уже каникулы???
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21k
alexis Час назад
Мне примерно 102, но кто на 14 не знаю.
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Прыщавый задрот Никифор в своём репертуаре.
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Никифоридис

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