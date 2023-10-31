Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 октября

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Сегодня многие люди отмечают Тыквенный спас. Я даже не знаю, что делать в этот день, но без тыквы явно не обойтись...
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ни одной серии не смотрел, но почему-то знаю. Наклейки и всякая всячина, окружала меня.