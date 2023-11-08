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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 ноября

Автор:
08 ноября 2023 18:53
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2690
20
8 ноября 1984 года была основана советская панк-группа "Гражданская оборона". Уже нет ни Летова, ни самой группы, а отсылки на липовый мёд и беспонтовый пирожок до сих пор встречаются в сети. Ладно, пока всё идёт по плану. Нас всех ожидает долгая счастливая жизнь.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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7  комментариев
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5k
Григорий Час назад
нужен третий оценочный вариант, писят на писят, между лайком и дизом)
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18k
Alex ASK 6 минут назад
Никифоридис, ты перелогиниться забыл опять
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1k
Звёздный странник 58 минут назад
Комментарий к фото
Я обычно вот так раньше с бодуна выглядел и это была не любимая часть дня.
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1k
Звёздный странник 59 минут назад
Комментарий к фото
Чё-то аж в STALKER на максималках поиграть захотелось.
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Звёздный странник Час назад
Комментарий к фото
Изображение из этой фотосессии "Вечеринка в Средиземье":
https://vombat.su/post/9244-kak-prohodila-proshedshaya-noch-v-sredizeme-zabavnie-raboti-ot-neiroseteihttps://vombat.su/post/9244-kak-prohodila-proshedshaya-noch-v-sredizeme-zabavnie-raboti-ot-neirosetei
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1M
Великий Немой Час назад
Никифоридис, перелогинься!
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