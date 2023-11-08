Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 ноября

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8 ноября 1984 года была основана советская панк-группа "Гражданская оборона". Уже нет ни Летова, ни самой группы, а отсылки на липовый мёд и беспонтовый пирожок до сих пор встречаются в сети. Ладно, пока всё идёт по плану. Нас всех ожидает долгая счастливая жизнь.
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