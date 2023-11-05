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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 ноября

Автор:
05 ноября 2023 20:12
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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Сегодня отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Особенно актуально данная проблема стоит перед жителями Челябинска, Краснодара и Якутска. Ознакомьте других об опасности цунами. Берегите себя!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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3  комментария
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Нытьё надоело.
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1k
Икра ежа 19 минут назад
Очередной от известного...
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6k
Трям Час назад
Хватит свой семейный фотоальбом выкладывать!
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Никифоридис

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