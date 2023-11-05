Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 ноября

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Сегодня отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Особенно актуально данная проблема стоит перед жителями Челябинска, Краснодара и Якутска. Ознакомьте других об опасности цунами. Берегите себя!
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