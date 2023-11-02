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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 ноября

Автор:
02 ноября 2023 16:35
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3717
20
2 ноября 1721 года Пётр I принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого, а Россия стала империей. Минутка просвещения закончилась, настало время мемов.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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19  комментариев
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1k
Мария Коненкова Час назад
Картинки с транформациями, или как их называть - сразу минус посту. А тут их больше одной. Пора эту тупость искоренять, по-моему. Или кому-то нравится?
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626
Миха 4 минуты назад
по большей части - ерунда!
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1k
Andrey G 6 минут назад
1. Если я правильно понял, то на смену "никто: ..., я:...." пришёл мем с мутацией человека в таракан, носорога, кошачки, собачки (автора подобных картинок в петуха).
2. Настоящий мужик не знает цен в барьерахтолько расценки парикмахера.
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3k
Χάρων 9 минут назад
Ему самому не стыдно эту тупость тащить на сайт?
Или ему сам сайт платит за количество, а не за качество?
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59k
Олег 37 минут назад
Никифоридис наполняет фишки "свежаком"
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9k
Regerald 45 минут назад

Сейчас он на "любимой" поедет к любимому...

Ну и тут, наверное, ещё намёк что БМВ жрёт масло на завтрак :)
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−11
Евгений Журавлёв Час назад
"Автор: Никифоридис"

ясно. понятно. отрубите руки этому слабоумному
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18k
Голос Вселенной Час назад
Комментарий к фото
Я тут недавно переписывался с одной знакомой, бывшей коллегой. Работали вместе еще в первой половине нулевых. Эффектная красивейшая девушка, фигуристая, все при ней. У нее сын призывного возраста... Я никогда не знал, кто отец, она вроде тогда и не замужем была. И вот сейчас она мне раскрыла, кто отец. Оказалось, чувак работал с нами, они тогда жили и вроде даже официальным браком... Но никто не знал - работа есть работа. Причем, я точно помню, что мы с ним часто смеялись, разговаривали и я ему несколько раз говорил, показывая на нее, как бы я ее растянул бы, с каким удовольствием, какая она эффектная и все такое. Но он молчал... Даже не знаю, что он чувствовал в это время...... Вот это - конспирация! Уровень за сотку!...
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17k
Alex 2 часа назад
"...абсолютное большинство бытовых проблем" решают деньги. Все остальное, увы, только следствие. Кому-то нравится бытовая техника. кому-то стройная горничная, кто-то вообще живет в гостиницах. Все они разные - но их объединяет одно - наличие не маленьких бабосов. У остальных, с чуть меньшим числом бабосов наличие техники и горничных пропорционально уменьшаются вплоть до "гнезда бюджетного студента"
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39
Косис Гудронис 2 часа назад
Голубчик, юмор это не твое, Петросян плачет...
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61k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
Хде? В нормальную парикмахерскую сходи или под машинку дома.
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Никифоридис

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