Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 ноября

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2 ноября 1721 года Пётр I принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого, а Россия стала империей. Минутка просвещения закончилась, настало время мемов.
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2. Настоящий мужик не знает цен в барьерахтолько расценки парикмахера.
Или ему сам сайт платит за количество, а не за качество?
Сейчас он на "любимой" поедет к любимому...
Ну и тут, наверное, ещё намёк что БМВ жрёт масло на завтрак :)
ясно. понятно. отрубите руки этому слабоумному
Ему всё похрен.