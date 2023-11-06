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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября

Автор:
06 ноября 2023 20:27
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4447
20
Это просто отлично, когда понедельник начинается во вторник. Почти как по Стругацким... Опять же... новый повод для мемов...
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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26  комментариев
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63k
doker 2 часа назад
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Выхухоль (Нагайна) 19 минут назад
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А за пивом? Или в 19:50 за ещё чем-нибудь?
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Андрей Иванов 52 минуты назад
А чтобы оставаться стройным, телефон вешать на стену в коридоре в таком месте и высоте, чтоб разговаривать можно было только стоя
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54k
Мойша 55 минут назад
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Мойша Час назад
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И сколько же варил свой рассольник после засыпки пельменей? 4 минуты? Даже дошик не разошелся...
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54k
Мойша Час назад
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Не нае..., не пое...
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Мойша Час назад
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59k
Олег Час назад
свежая порция говнища от говномёта....
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26k
ПаганецЪ 2 часа назад
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Это уже давно есть. Любой телеканал.
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10k
JeanLuk 2 часа назад
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Поздней осенью - зимой - ранней весной всегда так. Летом - без проблем
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10k
JeanLuk 2 часа назад
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Пфф, я их вообще не слушаю. Игнорирую.
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468
александр ломовицкий JeanLuk Час назад
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так же . мне вот просто интересно а когда то тупых дойдет что у них в руках средство связи которое создано чтобы люди могли разговаривать находясь на больших друг от друга расстояниях .
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