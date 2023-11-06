Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября

4447
20
Это просто отлично, когда понедельник начинается во вторник. Почти как по Стругацким... Опять же... новый повод для мемов...
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 ноября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 октября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 ноября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 октября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 октября
Новости партнёров
реклама
Остальных я не слушаю. Они решили сэкономить своё время за счёт моего? Я экономлю своё время за счёт их голосовух. Мы квиты.
А именно сообщения (текстовые) - очень удобно - можно прочитать в удобное время, можно перечитать многократно (ну например список покупок), я их люблю даже больше, чем голосовую связь...
Ещё одной причиной моей любви к текстовым сообщениям является их лаконичность, что не только экономит время получателя (я быстро читаю, это не самый главный бонус),но и тренирует мозги отправителя слагать слова в связные предложения (многим не хватает этого навыка).