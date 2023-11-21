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Необычные вакансии от странных работодателей, в реальность которых верится с трудом

Необычные вакансии от странных работодателей, в реальность которых верится с трудом

Автор:
21 ноября 2023 15:10
Сообщество : Юмор
Метки: Работодатели   вакансии   интересно   прикольно   работа   работа мечты   фото   
1864
16

Но они и правда существуют! Требования, странные запросы и низкая зп - это ещё лишь малая часть необычностей. Собрали самые свежие и актуальные вакансии.

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Метки: Работодатели   вакансии   интересно   прикольно   работа   работа мечты   фото   
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1  комментарий
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882
Takerey 36 минут назад
Я тут вакансию офигенную нашла))) Очень вовремя ,кмк
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