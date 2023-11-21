Необычные вакансии от странных работодателей, в реальность которых верится с трудом

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Но они и правда существуют! Требования, странные запросы и низкая зп - это ещё лишь малая часть необычностей. Собрали самые свежие и актуальные вакансии.
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