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20+ людей, которые поделились секретами своих профессий

20+ людей, которые поделились секретами своих профессий

Автор:
26 апреля 2023 21:59
Сообщество : Истории
Метки: Разное   интересное   истории   подборка   профессии   работа   работники   разные профессии   сотрудники   фото   
2151
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Всё самое интересное всегда происходит за кулисами. Это касается и любой профессии. Эти сотрудники с форума Reddit не постеснялись, и поделились секретами и подводными камнями своих профессий — а ещё, некоторые дали пару полезных советов.

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"Когда сам возглавил оптовый отдел в нашем магазине, там даже не было журналов уборки или каких-то правил дезинфекции. В баках были колонии моли и насекомых, и куча плесени. На тот момент магазин работал уже 5 лет," - поделился бывший сотрудник.


"Исключение составляют только пасты для чувствительных зубов, которые содержат дополнительный активный ингредиент KNO3, который помогает уменьшить чувствительность".


"А ещё - перед погрузкой их могут оставить прямо рядом со вспомогательной силовой установкой - а она достаточно громкая, чтобы оглушить человека, не говоря уже о собаке".


"Например, если у вас что-то болит, не растягивайте это место - найдите эту же мышцу на противоположной стороне, и потяните её. Наше тело похоже на большую игру в перетягивание каната".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   интересное   истории   подборка   профессии   работа   работники   разные профессии   сотрудники   фото   
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4  комментария
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71
Евгений 52 минуты назад
Занимаюсь электрикой.
1. Даже если делаете одно помещение в квартире или где-то ещё, отдайте коммуникации электрику, а не "универсальной бригаде".
2. Тем более "иностранцам"
3. Если делаете что-то масштабное (квартира, коттедж), заранее продумайте расположение электроточек и закиньте на проценивание 3-4 специалистам. Дорого не всегда качественно, дёшево не всегда плохо.
4. "У меня 30 лет опыта" - не гарантия качества
5. Смету требуйте по этапам работ - столько-то кабеля уложено, столько-то подрозетников установлено, столько-то штробы сделано, и т.д.
6. Смета на электрику по площади помещения выглядит подозрительно. Можно в коттедже 300м сделать по 2 розетки в комнате, а можно в однушку утолкать "умный дом". Первый случай - несправедливость к заказчику, второй - к исполнителю.
7. Смета на материал отдельно, на работы отдельно.
8. Смотрите инструмент. Это скорость и качество работы.
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6k
sedoisever Час назад
Огромное спасибо за очень нужную подборку банальностей.
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49k
Прораб Час назад
Собственно, я давно знал, что вокруг одни пида.расы
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