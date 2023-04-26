20+ людей, которые поделились секретами своих профессий

"Когда сам возглавил оптовый отдел в нашем магазине, там даже не было журналов уборки или каких-то правил дезинфекции. В баках были колонии моли и насекомых, и куча плесени. На тот момент магазин работал уже 5 лет," - поделился бывший сотрудник.



