20+ людей, которые поделились секретами своих профессий

Всё самое интересное всегда происходит за кулисами. Это касается и любой профессии. Эти сотрудники с форума Reddit не постеснялись, и поделились секретами и подводными камнями своих профессий — а ещё, некоторые дали пару полезных советов.
1. "Если в фаст-фуд ресторане сломан автомат с мороженым, не верьте. Его просто поленились почистить - и вероятно, никто из сотрудников смены не знал, как это делать. Это сложный процесс, и он занимает часа 4"
2. "Если вы покупаете орехи или крупы оптом, просто знайте - баки с ними скорее всего редко чистят. Даже если и чистят, то просто ополаскивают или протирают, чтобы сделать вид, что они чистые"
"Когда сам возглавил оптовый отдел в нашем магазине, там даже не было журналов уборки или каких-то правил дезинфекции. В баках были колонии моли и насекомых, и куча плесени. На тот момент магазин работал уже 5 лет," - поделился бывший сотрудник.
3. "Брендовые и поддельные вещи часто изготавливают на тех же заводах. Сама вещь та же, только в другой упаковке и по более низкой розничной цене"
4. "Я учитель. Мой совет - чем раньше и чаще вы начнёте читать с ребёнком, тем больше он будет преуспевать в школе. Имею ввиду обычные книги, которые можно читать с младенчества примерно до третьего класса"
5. "Работаю в агентстве подбора персонала. Мы существуем для того, чтобы защищать агентство от сотрудников, а не наоборот"
6. "Работаю сантехником. Пожалуйста, запомните - смываемых влажных салфеток не существует. Они всё равно засоряют канализацию. Самый лучший вариант - обычная туалетная бумага"
7. "А я официантка. Даже если мы говорим, что работаем до последнего клиента, рады вас видеть даже после смены и не хотим домой - пожалуйста, не верьте нам"
8. "Библиотекари могут простить вам штраф за поздно принесённые книги, если у вас есть важная причина. У нас самих куча косяков - мы всегда возвращаем книги позже, чем нужно"
9. "Я разрабатываю игровые автоматы для казино. Скажу просто. Не играйте в игровые автоматы"
10. "8 лет управляла приютом и салоном для животных. Сотрудники тоже любят ваших питомцев и волнуются. Сколько раз я плакала, когда умирал питомец, или часами утешала собаку, страдающую от разлуки"
11. "Я стоматолог. Все зубные пасты одинаковы, если у них есть фтор в составе. Отличается только упаковка, не важно - для "отбеливания" она или для "укрепления эмали"
"Исключение составляют только пасты для чувствительных зубов, которые содержат дополнительный активный ингредиент KNO3, который помогает уменьшить чувствительность".
12. "Работала психологом с детьми и подростками. Обычно мы с коллегами приходили к выводу, что основная проблема - родители. А дети просто подстраивались под любые сумасшедшие условия"
13. "А я музыкант. 90% нашего дохода уходит на рекламу. Размещение на площадках, гарантии показа, продвижение атрибутики. А главная причина больших гастролей - то, что мы можем продать больше футболок!"
14. "Работал в отделе продаж. Одним из клиентов был молочный завод. Они заливали одно и то же молоко в упаковки с органическим и неорганическим молоком. При этом всё их молоко было органическим"
15. "Я специалист по репликам окаменелостей и ископаемых. Главный секрет в том, что мы просто существуем. Многие удивляются, узнав, что большинство окаменелостей, которые они видят в музеях, являются копиями"
16. "Работаю медсестрой. Запомните - оскорбляя одну медсестру, вы оскорбляете всех медсестёр". А эта работа - тяжёлый труд
17. "Мы, учёные, расходимся во мнениях друг с другом гораздо чаще, чем вам часто внушают СМИ. Но именно благодаря этим несогласиям мы двигаемся дальше в исследованиях"
18. "Я бывший заправщик самолётов. Не перевозите своих питомцев в клетках в багажном отделении. Особенно летом и зимой, когда они попадают в суровые погодные условия или изнуряющую жару. Мне всегда было их жалко"
"А ещё - перед погрузкой их могут оставить прямо рядом со вспомогательной силовой установкой - а она достаточно громкая, чтобы оглушить человека, не говоря уже о собаке".
19. "Работала специалистом по подбору персонала. Графа "Требования к кандидату" в карточке вакансии - это скорее идеальный портрет. Никогда не преувеличивайте значимость этого списка"
20. "Работал на коммерческом радио. Мы никогда не принимаем звонок от "случайного" слушателя. Мы всегда принимаем звонок с голосом, который будет лучше звучать в эфире"
21. "Я массажист, и хочу сказать, что лучшая помощь вашему телу - растяжка. Она может решить 90% проблем с телом и болями. Но никого не учат, как правильно растягиваться"
"Например, если у вас что-то болит, не растягивайте это место - найдите эту же мышцу на противоположной стороне, и потяните её. Наше тело похоже на большую игру в перетягивание каната".
22. "Я агент по автострахованию. Пожалуйста, не рассказывайте агентам больше, чем необходимо. Просто односложные ответы. Если начнёте рассказывать о своей жизни, можете сказать что-то не то, что может тут же заставить нас поменять условия"
23. "Работаю в магазине подержанных товаров, в том числе кухонной утвари. Мы никогда не чистим то, что продаём и что нам приносят. А иногда приносят в ужасном состоянии"
24. "5 лет работал шеф-поваром в итальянском ресторане. Почти в каждом блюде, что вы едите в модных ресторанах, намного больше сливочного масла, чем вы думаете. Поэтому количество калорий вы никогда не узнаете"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1. Даже если делаете одно помещение в квартире или где-то ещё, отдайте коммуникации электрику, а не "универсальной бригаде".
2. Тем более "иностранцам"
3. Если делаете что-то масштабное (квартира, коттедж), заранее продумайте расположение электроточек и закиньте на проценивание 3-4 специалистам. Дорого не всегда качественно, дёшево не всегда плохо.
4. "У меня 30 лет опыта" - не гарантия качества
5. Смету требуйте по этапам работ - столько-то кабеля уложено, столько-то подрозетников установлено, столько-то штробы сделано, и т.д.
6. Смета на электрику по площади помещения выглядит подозрительно. Можно в коттедже 300м сделать по 2 розетки в комнате, а можно в однушку утолкать "умный дом". Первый случай - несправедливость к заказчику, второй - к исполнителю.
7. Смета на материал отдельно, на работы отдельно.
8. Смотрите инструмент. Это скорость и качество работы.