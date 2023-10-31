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В РЖД уволили помощника машиниста, изобразившего половой акт с электричкой

В РЖД уволили помощника машиниста, изобразившего половой акт с электричкой

Автор:
31 октября 2023 10:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Р2К-1228   Санкт-Петербург   ржд   скандал   электричка   электропоезд   
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Тот случай, когда фраза "слишком сильно любит свою работу" выглядит двусмысленно.

Каких только сексуальных извращений нет на белом свете! Впрочем, помощник машиниста вряд ли на самом деле так сильно любит свой электропоезд, что готов с ним разделить радости секса. Просто парень подурковал, но видео с его "геройством" быстро оказалось в соцсетях. Потому что всё, что снимается на камеру, по определению быть тайным не может.



Имитация полового акта с электропоездом, наверное, показалась отличной идеей для помощника машиниста и оператора, снимавшего это непотребство. А вот начальство РЖД креатива не оценило, и "герой дня" потерял работу. Впрочем, не он один. Выяснилось, что уволили и машиниста того самого электропоезда. Вердикт: эти люди нанесли урон имиджу ОАО "РЖД", а потому не достойны являться работниками этой компании.


В объяснительной записке "виновник торжества" сообщил, что поучаствовал в сценке с половым актом, поддавшись на уговоры машиниста.


Кстати, электропоезд, который осквернил работник РЖД, - Р2К-1228, - это последняя действующая (не в качестве ретропоезда) рижская электричка на Петербургском железнодорожном узле. Видео было записано незадолго до окончания летнего сезона (последние поездки теплоэлектричка совершила 28,29 октября).


Этот теплопоезд ждёт списание за истечением срока эксплуатации, и проводы электрички запомнятся не только секс-скандалом, но и дебошем, который устроили железнодорожные фанаты в её последний рейс 29 октября.


На протяжение почти всего пути по маршруту Санкт-Петербург - Советский молодые люди пьянствовали и мусорили в электричке, оставив салон в неподобающем состоянии.


На Удельной, когда большая часть пассажиров вышла, один из участников этой вакханалии едва не попал под отходящий поезд.


В пабликах и Телеграм-каналах о железной дороге сообщают, что хулиганские выходки подростков обязательно будут отмечены по достоинству.

Источник:

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Метки: Видео   Р2К-1228   Санкт-Петербург   ржд   скандал   электричка   электропоезд   
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3  комментария
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2k
Оксид Бетона Час назад
Вот из-за таких е.банатов, теперь и электрички трахать запретят! И что теперь? Только троллейбусы остаются... (((
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18k
Голос Вселенной Полчаса назад
Когда вижу вот таких машинистов/помощников, вспоминается вот этот диалог...

Ссылка youtu.be
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11k
ScorpionDS 39 минут назад
Локомотив списать как оскверненный.

Он был на стоянке, ни какой угрозы безопасности не было, устного выговора вполне бы хватило.
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