В РЖД уволили помощника машиниста, изобразившего половой акт с электричкой

Каких только сексуальных извращений нет на белом свете! Впрочем, помощник машиниста вряд ли на самом деле так сильно любит свой электропоезд, что готов с ним разделить радости секса. Просто парень подурковал, но видео с его "геройством" быстро оказалось в соцсетях. Потому что всё, что снимается на камеру, по определению быть тайным не может.