Заступился за бывшую: российский актер Епифанцев подрался в баре Санкт-Петербурга

В тот вечер Епифанцев в компании своей бывшей жены Анастасии Веденской, режиссера фильма "Дочь Тьмы" и еще одной пары отдыхал в этом питейном заведении. По версии Веденской, речь за столом зашла о бытовом насилии. Собеседники Епифанцева стали глупо и пошло шутить, а потом знакомая Веденской внезапно проявила агрессию и ударила свою собеседницу пустым бокалом по лбу. "Это было очень неожиданно. Я почувствовала только горячую кровь. От шока даже не поняла, что произошло. Потом вытащила из лба своего осколки. Крови лилось очень много", - рассказывает Анастасия.

Увидев такой поворот событий, Епифанцев бросился на обидчиков своей бывшей жены.