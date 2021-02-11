FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4614 постов • 643 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Заступился за бывшую: российский актер Епифанцев подрался в баре Санкт-Петербурга

Заступился за бывшую: российский актер Епифанцев подрался в баре Санкт-Петербурга (4 фото)

Автор:
11 февраля 2021 19:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бар   видео   епифанцев   санкт-петербург   скандал   ссора   шоу бизнес   
1872
4
Камеры заведения запечатлели, как актер набрасывается на одного из посетителей, попутно потрепав и даму.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: бар   видео   епифанцев   санкт-петербург   скандал   ссора   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Пепелац 56 минут назад
Как скучно я живу... бухать с людьми которые готовы тебе бокал о лицо разбить, ну такое...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
andrey 3 минуты назад
Это нужно уметь ещё ,бухать с людьми которые тебе [мат] готовы разбить !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
TruckerOrphan 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
780
Иван 4 минуты назад
У меня в доме, откуда славатегоспади съехал, алкаши тоже периодически так отдыхали, с нарядом полиции под конец, и кровью на полу в общественном коридоре. Один в один :D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
avix 15 минут назад
Бытовое насилие? Да этот деятель в начале 2000ых был чуть ли не ходячим учебником по этой теме. Вот вам видео, от которого тогда много народа реально выпало в осадок.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
KOSTELLO 21 минуту назад
Но помнят все ребята, на улице Марата, что я имел большой авторитет...(Розенбаум)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
SSD 24 минуты назад
Епифанцев пишет объяснительную)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov Полчаса назад
Молодец мужик. Отмудохал неадекватов.
Знакомые у них обмудки конечно. Но хоть е#альники им начистил. На пользу пойдёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
11k
Serg2001 42 минуты назад
Как говорил в 90х мой приятель: «попили вИнца... побили лица». А Епифанцев прибавил. Лет 15 назад было шоу «Король ринга». Так там он вообще никакой был в плане техники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир 48 минут назад
Епифанцев,видно,никак из роли не может выйти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
александр 48 минут назад
епифанцев ботинки пропил что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа александр 12 минут назад
Вечеринка а-ля Криминальное чтиво.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Taras Kozalupko 50 минут назад
Бохема, ёпта, алкашня сизая !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vadim 53 минуты назад
Богема
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Luc72 56 минут назад
Галкин так же начинал, с потасовок в барах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Luc72 19 минут назад
То есть епифанцев скоро будет бабулек трахать?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
aleksei 58 минут назад
А епифанцеп всегда босой бухает? Там все хороши и одни, и другие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов Час назад
"Полоскать чужое грязное бельё" и подглядывать в замочные скважины - удел ущербных. Лично мне глубоко пофиг, что там у каких актёров. а тем кто не пофиг - больные люди. Те же, кто распространяет такие новости давно придумано определение - желтая пресса. То есть самого низкого качества. Которую раньше печатали на самой плохой бумаге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
1k
elf3399 Liberman Полчаса назад
А он не читал, просто зашёл сказать, что ему пофиг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов elf3399 16 минут назад
Всё просто. Увидел заголовок. И всё стало понятно. Что не так? Где мне высказать мнение от таких постах, как не тут? Что не логично?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов elf3399 16 минут назад
я ответил на подобное рядом. И Вас тоже касается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Андрей Крылов 15 минут назад
Какие актеры-такая и пресса. "По мощам и елей".)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Liberman elf3399 13 минут назад
как и все мы,зашли посмотреть на очередной дебош придворных шутов, кто сильнее отхватит,хоть какое то шоу - а то по мне, так это лучшее зрелище,нежели их профессиональные творения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14% После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14% После ссоры с женихом пьяная Бузова рассказала о побоях и унижениях После ссоры с женихом пьяная Бузова рассказала о побоях и унижениях "Все - на улицу": администратор питерского кафе выгнал протестующих прямо в руки ОМОНа "Все - на улицу": администратор питерского кафе выгнал протестующих прямо в руки ОМОНа В Петербурге пешеход запретил "Мерседесу" проезжать по тротуару и был избит водителем В Петербурге пешеход запретил "Мерседесу" проезжать по тротуару и был избит водителем Дизайнер перенес имперских штурмовиков на улицы протестного Петербурга Дизайнер перенес имперских штурмовиков на улицы протестного Петербурга
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

654570



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах
3
50
Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах
После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14%
2
79
После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14%
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
1
1
Автовсячина
На перевале Дятлова потерялась тургруппа из Москвы
0
10
На перевале Дятлова потерялась тургруппа из Москвы
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#дтп#подборка#авто аварии#дети#Россия#шоу бизнес#Реакция
#Юмор#интересно#факты#приколы#аварии#автомир#люди#картинки#прикольные#кот
#история#прикол#кино#СССР#автомобили#в мире#собака#сша#Разное#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться