Заступился за бывшую: российский актер Епифанцев подрался в баре Санкт-Петербурга

Камеры заведения запечатлели, как актер набрасывается на одного из посетителей, попутно потрепав и даму.
Владимир Епифанцев - актер, которого хорошо знают любители отечественных сериалов. Теперь его имя станет известным еще и благодаря взрывному характеру и неспособностью справиться с эмоциями. В ночь на 11 февраля Епифанцев поучаствовал в драке в одном из баров Санкт-Петербурга на улице Марата.
В тот вечер Епифанцев в компании своей бывшей жены Анастасии Веденской, режиссера фильма "Дочь Тьмы" и еще одной пары отдыхал в этом питейном заведении. По версии Веденской, речь за столом зашла о бытовом насилии. Собеседники Епифанцева стали глупо и пошло шутить, а потом знакомая Веденской внезапно проявила агрессию и ударила свою собеседницу пустым бокалом по лбу. "Это было очень неожиданно. Я почувствовала только горячую кровь. От шока даже не поняла, что произошло. Потом вытащила из лба своего осколки. Крови лилось очень много", - рассказывает Анастасия.
Увидев такой поворот событий, Епифанцев бросился на обидчиков своей бывшей жены.
Увидев такой поворот событий, Епифанцев бросился на обидчиков своей бывшей жены.
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Анастасия Веденская - о ситуации в баре
В ролике с камер наблюдения можно увидеть, как одна из женщин, сидящих за столом, действительно бьет бокалом вторую и как завязывается драка. Во второй части видео отчего-то босой Епифанцев лупцует обидчицу своей бывшей и мутузит мужчину. Вскоре после начала драки на место инцидента приехали сотрудники Росгвардии, которые утихомирили компанию. Веденской пришлось ехать в травмопункт, где ей наложили швы на рассеченую кожу лба, а набросившуюся на нее даму наряд ОВО передал сотрудникам территориального отдела полиции для выяснения обстоятельств.
Веденская и Епифанцев развелись в 2018 году из-за несдержанности и излишней эмоциональности актера. Но после расставания они поддерживают хорошие отношения, вместе воспитывают двух сыновей и следят за успехами друг друга. В баре они отмечали премьеру нового фильма "Дочь тьмы", в котором Веденская сыграла одну из главных ролей.
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Знакомые у них обмудки конечно. Но хоть е#альники им начистил. На пользу пойдёт.