В Петербурге задержали таксиста, ударившего женщину-инвалида

В Санкт-Петербурге громкий скандал с участием сотрудника социального такси закончился несколькими уголовными делами и "разборками" между администрацией города и таксопарком, что предоставляет автомобили и водителей для социальных нужд петербуржцев.





В среду, 15 сентября, к поликлинике на Кавалергардской улице по социальной заявке подъехал 57-летний таксист Бахман Кулиев. Он прождал 70-летнюю пенсионерку около 10 минут и начал нервничать. Завидев спускавшуюся по лестнице медучреждения пассажирку с тросточкой, он принялся ее подгонять, а затем, когда инвалид I группы неторопливо (очевидно, из-за состояния здоровья) садилась в машину и закрывала дверь, и вовсе начал ее оскорблять за медлительность. Женщине, естественно, такое отношение не понравилось и она отказалась от поездки с "заботливым" социальным таксистом. Услышав об этом, Кулиев рассвирепел и несколько раз ударил петербурженку по голове.





К счастью, за инвалида заступилась прохожая, но в итоге досталось и ей. Таксист прищемил ей руку дверью машины, плюнул в лицо и толкнул, уронив на землю.