В Петербурге задержали таксиста, ударившего женщину-инвалида

На несдержанного водителя завели два уголовных дела.
В Санкт-Петербурге громкий скандал с участием сотрудника социального такси закончился несколькими уголовными делами и "разборками" между администрацией города и таксопарком, что предоставляет автомобили и водителей для социальных нужд петербуржцев.
В среду, 15 сентября, к поликлинике на Кавалергардской улице по социальной заявке подъехал 57-летний таксист Бахман Кулиев. Он прождал 70-летнюю пенсионерку около 10 минут и начал нервничать. Завидев спускавшуюся по лестнице медучреждения пассажирку с тросточкой, он принялся ее подгонять, а затем, когда инвалид I группы неторопливо (очевидно, из-за состояния здоровья) садилась в машину и закрывала дверь, и вовсе начал ее оскорблять за медлительность. Женщине, естественно, такое отношение не понравилось и она отказалась от поездки с "заботливым" социальным таксистом. Услышав об этом, Кулиев рассвирепел и несколько раз ударил петербурженку по голове.
К счастью, за инвалида заступилась прохожая, но в итоге досталось и ей. Таксист прищемил ей руку дверью машины, плюнул в лицо и толкнул, уронив на землю.
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Пенсионерку госпитализировали с травмами головы, а женщина-очевидец написала заявление в полицию. Из таксопарка Бахмана Кулиева уволили в тот же день. Но происшествие перестало быть "рядовым" и заинтересовало прокуратуру и Следственный комитет только на следующий день - когда видео распространилось по соцсетям и вызвало общественный резонанс.
Прокуратура возбудила на Кулиева уголовное дело по по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), следом обвинение по ч.1 ст.238 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) предъявил Следственный комитет. Таксиста уже задержали.
В городском комитете по социальной политике, который сотрудничает с компанией "Такси Блюз", также возмутились поведением водителя. Председатель комитета Александр Ржаненков рассказал журналистам, что это уже не первый неприятный инцидент с таксистами этой компании, и власти намерены разорвать договор с автопарком.
"Он (водитель) опозорил не только себя, он позорил компанию, город и других своих коллег", - заявил Ржаненков.
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Конечно, он же не у себя в ауле ласково засадил овечке, тут какая-то русская бабка, её можно и звиздюлями отоварить.
Это всё что нужно знать про отношение черножопой мрази к нам.
Им нельзя верить. К ним нельзя поворачиваться спиной.
Они понимают только язык силы. Как любое животное.
Возникают вопросы к правоохранительной системе...
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и снова будут говорить что у таких правонарушителей нет национальности?