FISHKINET
Сообщество Криминал 799 постов • 263 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Петербурге задержали таксиста, ударившего женщину-инвалида

В Петербурге задержали таксиста, ударившего женщину-инвалида (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 11:00
Сообщество : Криминал
Метки: видео   водитель   пенсионерка   санкт-петербург   скандал   социальное такси   
2173
3
1

На несдержанного водителя завели два уголовных дела.

В Санкт-Петербурге громкий скандал с участием сотрудника социального такси закончился несколькими уголовными делами и "разборками" между администрацией города и таксопарком, что предоставляет автомобили и водителей для социальных нужд петербуржцев.


В среду, 15 сентября, к поликлинике на Кавалергардской улице по социальной заявке подъехал 57-летний таксист Бахман Кулиев. Он прождал 70-летнюю пенсионерку около 10 минут и начал нервничать. Завидев спускавшуюся по лестнице медучреждения пассажирку с тросточкой, он принялся ее подгонять, а затем, когда инвалид I группы неторопливо (очевидно, из-за состояния здоровья) садилась в машину и закрывала дверь, и вовсе начал ее оскорблять за медлительность. Женщине, естественно, такое отношение не понравилось и она отказалась от поездки с "заботливым" социальным таксистом. Услышав об этом, Кулиев рассвирепел и несколько раз ударил петербурженку по голове.


К счастью, за инвалида заступилась прохожая, но в итоге досталось и ей. Таксист прищемил ей руку дверью машины, плюнул в лицо и толкнул, уронив на землю.


Пенсионерку госпитализировали с травмами головы, а женщина-очевидец написала заявление в полицию. Из таксопарка Бахмана Кулиева уволили в тот же день. Но происшествие перестало быть "рядовым" и заинтересовало прокуратуру и Следственный комитет только на следующий день - когда видео распространилось по соцсетям и вызвало общественный резонанс.


Прокуратура возбудила на Кулиева уголовное дело по по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), следом обвинение по ч.1 ст.238 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) предъявил Следственный комитет. Таксиста уже задержали.

В городском комитете по социальной политике, который сотрудничает с компанией "Такси Блюз", также возмутились поведением водителя. Председатель комитета Александр Ржаненков рассказал журналистам, что это уже не первый неприятный инцидент с таксистами этой компании, и власти намерены разорвать договор с автопарком.


"Он (водитель) опозорил не только себя, он позорил компанию, город и других своих коллег", - заявил Ржаненков.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: видео   водитель   пенсионерка   санкт-петербург   скандал   социальное такси   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
41
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
154
Трубадур 2 часа назад
Отмуд.о.хать этого ублюдка до кровавых соплей и чтобы кровью же ссал потом пол-года!!! Мразь конченная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ZmeyUA 5 минут назад
Т.е. если бы соцсети шум не подняли, то всем было бы пох?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
С.В. 12 минут назад
питерчхала догоняет москвабад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Влад Полчаса назад
и опять хачьё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
The Dude 54 минуты назад
И снова абдурахман!
Конечно, он же не у себя в ауле ласково засадил овечке, тут какая-то русская бабка, её можно и звиздюлями отоварить.
Это всё что нужно знать про отношение черножопой мрази к нам.
Им нельзя верить. К ним нельзя поворачиваться спиной.
Они понимают только язык силы. Как любое животное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Antilles 59 минут назад
Следственный комитет заинтересовался делом только после публикации видео в соцсетях.
Возникают вопросы к правоохранительной системе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Viktor Час назад
С женщинами воевать - это они смелые, мразь черножопая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
leto2016 Час назад
Надеюсь его отп.дили полицаи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
kotovski Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
Сергей Викторович Час назад
Чем-то он похож на человека, который убил 2 приставов в Адлере. Что-то общее у них есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
wrm Час назад
"Бахман Кулиев"
-----------------
и снова будут говорить что у таких правонарушителей нет национальности?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван Час назад
Прокуратура и следственный комитет как обычно, пока говно на вентилятор не упадёт.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
260
fda Час назад
Таксист урод. Но вопрос также тому, кто вызывал социальное такси. Если родные, то я для себя сделал вывод, что стариков в нынешнее время ну никак нельзя одних отправлять в любые заведения, будь то поликлиника, МФЦ и прочее. Если медсёстры, тоже уроды, в лечебных учреждениях никто нахрен никому не нужен, персоналу и в голову не приходит, что есть бюрократия и на всё нужно время, можно было сначала уладить всё, вывести на улицу и посадить на лавочку, 1 группа инвалидности всё таки. У меня тётка на костылях, она не может поднять ноги, чтобы сесть в машину. Я вызывал ей такси, сразу предупредил об этом таксиста. Тот оказался адекватным человеком, помог усесться. По приезду я её выгрузил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Грустный Кот Час назад
Когда же Россия избавится от этих мразей? Гнать их нужно обратно в аулы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
кот базилий Час назад
Опять Чурбаналиев, сажать их надо за эти выходки. Это не люди, это дикое зверье которое понаехало работать в наши города.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136
Максим Максимов 2 часа назад
КОРЕННОЙ Петербуржец - бахман кулиев. Яркий представитель "культурной столицы" России. ВДЁРНУТЬ!!!! На фонарном столбе на Невском!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136
Максим Максимов ЦСКА 2 часа назад
сорри - очепятка
вышла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
куджо 2 часа назад
Да какой это мужик...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
dima423 2 часа назад
вроде уже старый пердун, а мозгов не нажил... сам ведь скоро будет в таком положении как эта бабка, думаю судьба ему все вернет в свое время)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kotkot 2 часа назад
Я так понимаю, это опять братья наши меньшие борзеют? Святая депортация и пожизненный запрет на въезд их утихомирят..))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 14 комментариев
Показать ещё
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) "Сделай мне приятно": водитель такси в Питере предложил расплатиться за поездку натурой "Сделай мне приятно": водитель такси в Питере предложил расплатиться за поездку натурой Заступился за бывшую: российский актер Епифанцев подрался в баре Санкт-Петербурга Заступился за бывшую: российский актер Епифанцев подрался в баре Санкт-Петербурга "Пусть только появится!": соседи пригрозили выгнавшей детей-инвалидов жительнице Питера "Пусть только появится!": соседи пригрозили выгнавшей детей-инвалидов жительнице Питера "Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение "Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение Афера на костях: в Петербурге задержали участкового, грабившего квартиры умерших пенсионеров Афера на костях: в Петербурге задержали участкового, грабившего квартиры умерших пенсионеров
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

429806



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Порой удача проявляется в самых неожиданных вещах
1
86
Порой удача проявляется в самых неожиданных вещах
19 фотографий, которые показывают внутреннюю составляющую разных вещей
3
45
19 фотографий, которые показывают внутреннюю составляющую разных вещей
Набирающие популярность в сообществах
Ночные страсти: что делать с кошкой, которая не спит по ночам?
0
14
Ночные страсти: что делать с кошкой, которая не спит по ночам?
Осенние «побочки»: как справиться с межсезонными недомоганиями?
0
2
Осенние «побочки»: как справиться с межсезонными недомоганиями?
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#прикол#автомир#ynews#интересное#картинки#сша#Украина#СССР
#Юмор#подборка#автомобили#кино#история#аварии#позитив#фотографии#новости#природа
#фото#люди#факты#Россия#в мире#дтп#авто аварии#Москва#приколы#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться