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Из-за пьяного машиниста в Челябинской области столкнулись два поезда

Из-за пьяного машиниста в Челябинской области столкнулись два поезда

Автор:
13 февраля 2024 10:17
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ЖД   Челябинская область   поезда   пьяный машинист   ржд   столкновение   
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"Герой дня" пролетел на красный свет и столкнулся с другим составом. В результате 12 вагонов сошли с рельсов.

Вечером 12 февраля в Челябинской области произошло ЧП: тепловоз столкнулся с грузовым поездом.


Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, "при выезде с 7-го железнодорожного пути Уральского парка станции Бердяуш машинист тепловоза ЧМЭ-3 N8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, в связи с чем произошло столкновение с грузовым поездом N 2336".


В результате пустые вагоны грузового поезда сошли с рельсов.



К счастью, пострадавших в железнодорожном ДТП не было. К месту происшествия направили восстановительные поезда, а движение поездов на станции Бердяуш приостановили.


Виновником аварии стал машинист тепловоза, в крови которого выявили алкоголь. Подробности инцидента сообщил Телерам-канал SHOT: по данным этого СМИ, машинист начал пить еще 11 февраля, и явился на смену пьяным. Чтобы обойти систему проверки, он договорился с фельдшером, чтобы за него медосвидетельствование прошёл трезвый помощник.

В кабине локомотива машинист продолжил пить. Герой дня проехал за запрещающий сигнал, что и привело к столкновению с грузовым составом. Транспортная прокуратура направила его в больницу, где в крови работника было обнаружено 1,08 ммоль/л алкоголя.


Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 263 ч. 1 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Источник:

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Метки: Видео   ЖД   Челябинская область   поезда   пьяный машинист   ржд   столкновение   
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5  комментариев
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295
ruslan d 45 минут назад
Главное , что в кабине тоже продолжил ... отмор
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78k
Viktor 20 минут назад
Виновных заставить оплатить ущерб и пожизненно лишить управлять каким-либо транспортом!
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11k
Борис Карабанов 37 минут назад
Вот, результат работы "незаменимых ценных специалистов"! Сколько можно это терпеть?
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Отвратительный Мужик 38 минут назад
И фельдшер и помощник и сам машинист должны компенсировать стоимость ремона железнодорожного полотна и ремонта вагонов после коллективной отсидки конечно .
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6k
Lexx 38 минут назад
Он не выехал, он не хило так влетел, раз вагоны опрокинул. ЧМЭ-3 до сих пор, один из лучших маневровых тепловозов. Такую машину покалечил.
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