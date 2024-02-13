Из-за пьяного машиниста в Челябинской области столкнулись два поезда

"Герой дня" пролетел на красный свет и столкнулся с другим составом. В результате 12 вагонов сошли с рельсов.
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Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, "при выезде с 7-го железнодорожного пути Уральского парка станции Бердяуш машинист тепловоза ЧМЭ-3 N8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, в связи с чем произошло столкновение с грузовым поездом N 2336".
В результате пустые вагоны грузового поезда сошли с рельсов.
К счастью, пострадавших в железнодорожном ДТП не было. К месту происшествия направили восстановительные поезда, а движение поездов на станции Бердяуш приостановили.
Виновником аварии стал машинист тепловоза, в крови которого выявили алкоголь. Подробности инцидента сообщил Телерам-канал SHOT: по данным этого СМИ, машинист начал пить еще 11 февраля, и явился на смену пьяным. Чтобы обойти систему проверки, он договорился с фельдшером, чтобы за него медосвидетельствование прошёл трезвый помощник.
В кабине локомотива машинист продолжил пить. Герой дня проехал за запрещающий сигнал, что и привело к столкновению с грузовым составом. Транспортная прокуратура направила его в больницу, где в крови работника было обнаружено 1,08 ммоль/л алкоголя.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 263 ч. 1 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
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