Из-за пьяного машиниста в Челябинской области столкнулись два поезда





К счастью, пострадавших в железнодорожном ДТП не было. К месту происшествия направили восстановительные поезда, а движение поездов на станции Бердяуш приостановили.





Виновником аварии стал машинист тепловоза, в крови которого выявили алкоголь. Подробности инцидента сообщил Телерам-канал SHOT: по данным этого СМИ, машинист начал пить еще 11 февраля, и явился на смену пьяным. Чтобы обойти систему проверки, он договорился с фельдшером, чтобы за него медосвидетельствование прошёл трезвый помощник.

В кабине локомотива машинист продолжил пить. Герой дня проехал за запрещающий сигнал, что и привело к столкновению с грузовым составом. Транспортная прокуратура направила его в больницу, где в крови работника было обнаружено 1,08 ммоль/л алкоголя.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 263 ч. 1 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".