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В Питере пассажиры выгнали из автобуса цыганок, заподозрив их в воровстве

В Питере пассажиры выгнали из автобуса цыганок, заподозрив их в воровстве

Автор:
06 октября 2022 11:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Московский вокзал   видео   воровство   санкт-петербург   скандал   транспорт   цыгане   
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Видео дам восточной внешности с детьми, которых не пускают в транспорт, расстроило некоторых пользователей Сети. Их успокоили: женщины попытались стащить кошелёк - и поплатились.

У Московсского вокзала в Санкт-Петербурге сняли сцену, на которой бессердечные пассажиры не пускают в салон автобуса женщин с детьми. Те ругаются, и в конце концов бросают бутылку в стекло транспорта.



Как оказалось, дам уличили в попытке стащить кошелек из сумки одной из пассажирок автобуса. Эту сцену заметил другой пассажир и поднял шум. В результате, женщин пытались задержать и даже вызвать полицию, потом просто решили вытолкать не улицу.


Местные жители рассказывают, что частенько видят цыган в транспорте. Да и конфликтные ситуации с ними возникают нередко.


Что касается якобы восточной внешности, то это выходцы из Средней Азии, приезжающие в РФ "на гастроли", поэтому одеяние соответствующее, а привычки - те же.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Московский вокзал   видео   воровство   санкт-петербург   скандал   транспорт   цыгане   
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19  комментариев
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5k
Copycat Час назад
Так они явно воровать идут, ну куда им ехать? на работу? да не смешите
этот народ называется у нас в казахстане "лю-ля" и типа у них такое жизненное понятие типа что зашкварно работать для них, по этому женщины с детьми либо попрошайничают либо воруют, а мужики наркотой торгуют

по этому собственно их у нас например с городской черты в городе всех и выгнали, но они всё равно иногда просачиваются
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−2
Major Payne 13 минут назад
Называется стрельба на упреждение))Молодцы, одним словом.
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3k
Vad 41 минуту назад
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26k
Ваня 44 минуты назад

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3k
vfrcbvec 50 минут назад
У всех в голове картинка с огнеметом возникает?
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8k
Влад Час назад
никто не нацист, пока речь не заходит об циганах
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492
Виктор Чикалев Влад 59 минут назад
цыганах
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13k
banzai7 Час назад
Обычно, источником негативной информации о какой-либо нации является другая нация. Но цыгане и здесь пошли против правил.
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7k
Shtoppi Час назад
Какую репутацию себе создали, так она и работает.
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16k
Вася Час назад
а потом будут орать "геноцииид !!!"..
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27k
Levyathan Час назад
Отвозил недавно ноутбук в ремонт. Сервис находится на "Новослободской"( Москва), решил, что на метро будет быстрее и удобнее. Сунул ноут в портфель и поехал. Сдал. Еду обратно с пустым портфелем на плече. Краем глаза смотрю, рядом встала цыганка, девка лет 15. Чуть позже смотрю-мой портфель открыт. Не подумал ничего плохого, закрыл. Вышел из вагона , еду по эскалатору, обратил внимание-она снова сзади и снова портфель открыт. Тут до меня дошло. Уже почти у конца эскалатора она решилась и сунула руку в пустой портфель. Я ее естественно схватил. Руку вытащить не даю и едем молча вверх) Молчит сучка, ни орет не плачет. Едем, как экстравагантная парочка. Но когда прошли через турникеты-с неожиданной силой выдернула руку и убежала с такой скоростью-Усейн Болт позавидует.
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10k
Rus77 Час назад
Грязь!
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
Люляшки в деле)
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85
Feto13 2 часа назад
Чурки, цыгане, негры, вот кого на земле точно не должно быть!
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2k
pinbalist 2 часа назад
Томми одобряет
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129
Sata33 2 часа назад
Жаль не побили ...
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14k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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