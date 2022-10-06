В Питере пассажиры выгнали из автобуса цыганок, заподозрив их в воровстве

Как оказалось, дам уличили в попытке стащить кошелек из сумки одной из пассажирок автобуса. Эту сцену заметил другой пассажир и поднял шум. В результате, женщин пытались задержать и даже вызвать полицию, потом просто решили вытолкать не улицу.