В Питере пассажиры выгнали из автобуса цыганок, заподозрив их в воровстве

Видео дам восточной внешности с детьми, которых не пускают в транспорт, расстроило некоторых пользователей Сети. Их успокоили: женщины попытались стащить кошелёк - и поплатились.
У Московсского вокзала в Санкт-Петербурге сняли сцену, на которой бессердечные пассажиры не пускают в салон автобуса женщин с детьми. Те ругаются, и в конце концов бросают бутылку в стекло транспорта.
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Как оказалось, дам уличили в попытке стащить кошелек из сумки одной из пассажирок автобуса. Эту сцену заметил другой пассажир и поднял шум. В результате, женщин пытались задержать и даже вызвать полицию, потом просто решили вытолкать не улицу.
Местные жители рассказывают, что частенько видят цыган в транспорте. Да и конфликтные ситуации с ними возникают нередко.
Что касается якобы восточной внешности, то это выходцы из Средней Азии, приезжающие в РФ "на гастроли", поэтому одеяние соответствующее, а привычки - те же.
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АНТИФИШКИ
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этот народ называется у нас в казахстане "лю-ля" и типа у них такое жизненное понятие типа что зашкварно работать для них, по этому женщины с детьми либо попрошайничают либо воруют, а мужики наркотой торгуют
по этому собственно их у нас например с городской черты в городе всех и выгнали, но они всё равно иногда просачиваются