"Сделай мне приятно": водитель такси в Питере предложил расплатиться за поездку натурой

Возмущенная непристойным предложением девушка оплатила путь деньгами, а после написала в сервис с претензией, рассказав об инциденте. Пассажирке пообещали разобраться и, если тот продолжит в том же духе, то отключить от сервиса. Такая постановка вопроса девушку не устроила, и она обратилась за помощью к своим друзьям. После того, как сервис атаковали с вопросами "сколько девушек-клиенток должно получить подобные предложения, прежде чем водителя отключат от агрегатора, сервис сдался.

2021-07-05T08:23:11+03:00