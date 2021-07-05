"Сделай мне приятно": водитель такси в Питере предложил расплатиться за поездку натурой

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"Я же тебя забрал, вез, потратил бензин", - аргументы таксиста были железными. Непонятно, почему пассажирка не согласилась и расплатилась деньгами?
Поездка на такси в ночь на 4 июля для жительницы Санкт- Петербурга закончилась неприятным сюрпризом. Водитель такси вместо оплаты (350 рублей) предложил клиентке сделать ему минет.
Возмущенная непристойным предложением девушка оплатила путь деньгами, а после написала в сервис с претензией, рассказав об инциденте. Пассажирке пообещали разобраться и, если тот продолжит в том же духе, то отключить от сервиса. Такая постановка вопроса девушку не устроила, и она обратилась за помощью к своим друзьям. После того, как сервис атаковали с вопросами "сколько девушек-клиенток должно получить подобные предложения, прежде чем водителя отключат от агрегатора, сервис сдался.
Описание этого инцидента разместили в местном паблике, и среди комментаторов нашлись как сторонники девушки, так и сочувствующие водителю. Дескать, сама провоцировала мужчину, а теперь возмущается.
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И да, для тех кто не знает. Водители в Яндексе - это не наемные работники, а ИП. Яндекс не могут их уволить.
Ну и фраза "я за 350 рублей должна?". Так что принципиальность дамы мы уже выяснили, остался вопрос цены. Будь это 35 тысяч, то мы-бы услышали "и фапочку".
Прекрасный жизненный опыт всем
И таксистам, и девкам-шалашовкам
.
Если б был действительно насильник - не разговаривал был.
Этот контингент ничего не обсуждает, просто "рвет" бабу, и все....
.
Действительно, поучительный пост.
Думайте, дамы и господа, думайте......
Из-за прошмандовки лишиться работы - эт по нынешним временам еще "легко отделался".....
У