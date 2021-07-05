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"Сделай мне приятно": водитель такси в Питере предложил расплатиться за поездку натурой

"Сделай мне приятно": водитель такси в Питере предложил расплатиться за поездку натурой (10 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 08:23
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   девушки   непристойное предложение   оплата   санкт-петербург   скандал   такси   
4659
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"Я же тебя забрал, вез, потратил бензин", - аргументы таксиста были железными. Непонятно, почему пассажирка не согласилась и расплатилась деньгами?

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Метки: видео   девушки   непристойное предложение   оплата   санкт-петербург   скандал   такси   
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18  комментариев
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2k
LU-LU Час назад
Перепись таксистов объявляется открытой)
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10k
Джон Уик 19 минут назад
Не понятно что было перед началом видео. На видео совсем ничего не понятно. Может девочка просто решила пособирать Лайки.
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3k
Макс 23 минуты назад
Подождите, подождите! Видео на самом интересном заканчивается! Как всегда друг спрашивает.
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21k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Водитель, конечно, перегнул палку, но эти тоже... Сразу "изнасилование, изнасилование". Водитель просто предложил, ему отказали. Расплатились, разошлись.
И да, для тех кто не знает. Водители в Яндексе - это не наемные работники, а ИП. Яндекс не могут их уволить.
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8k
ScorpionDS Полчаса назад
Он ее не насиловал, а предложил альтернативный вид оплаты, не согласилась и славно, какие претензии?
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9k
Максим 48 минут назад
Телка та еще) У меня жена при таком раскладе через секунду бы меня вызвонила, и не стала бы дальше с этим разговаривать.
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50k
alertol Час назад
О каком изнасиловании она пишет ? Он просто предложил, нет так нет...
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1k
Руслан Новак Час назад
Судя по голосу её больше всего не устраивает цена вопроса. Да и запись как всегда с нужного места.
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10k
Енот Полиграфович Час назад
Черное?
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24k
Григорий Час назад
Ути-пути недотрога. Это она говорит про сексуальные услуги и очень грубо, не он, это ее фантазии на записи. Так и представляю как в 3 утра она трезвая, с учебником по квантовой физике, сует ему деньги, а он похотливо отмахивается и говорит нет, только интим!
Ну и фраза "я за 350 рублей должна?". Так что принципиальность дамы мы уже выяснили, остался вопрос цены. Будь это 35 тысяч, то мы-бы услышали "и фапочку".
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114
Evgenij 2 часа назад
Разговор не с самого начала. Похоже, что платить отказалась, вот ей и предложили "натурой" заплатить. Не такой уж и редкий случай, насколько знаю. И если бы села не в такси, а в дорогую тонированную тачку, скорее всего отсосала бы даже не задумавшись.
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114
Evgenij Батончик с маком 44 минуты назад
Я предпочитаю жить честно и за оказываемые мне услуги расплачиваться деньгами. Денег нет - и в голову не придёт вызывать такси. И знаю шкур, которые считают, что им все должно предоставляться за неотразимую, по их мнению, внешность. Они ещё умильно называют себя девочками, хотя по уровню нравственности могут потягаться с матерой плечевой. Про отсос, кстати, она сама спросила, что прекрасно данную особь характеризует. А ты из их числа или из числа шкуропоклонников? Судя по твоей агрессии - первое.
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114
Evgenij Батончик с маком Полчаса назад
О чем и речь. Точно - из числа "девочек". У тебя-то какие расценки?
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78k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Опыт
Прекрасный жизненный опыт всем
И таксистам, и девкам-шалашовкам
.
Если б был действительно насильник - не разговаривал был.
Этот контингент ничего не обсуждает, просто "рвет" бабу, и все....
.
Действительно, поучительный пост.
Думайте, дамы и господа, думайте......
Из-за прошмандовки лишиться работы - эт по нынешним временам еще "легко отделался".....
У
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