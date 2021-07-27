"Пусть только появится!": соседи пригрозили выгнавшей детей-инвалидов жительнице Питера

Это то самое видео, а после появилось еще одно, в котором дама объясняет суть своих претензий. Зовут эту блондинку Наталья Липская, она жена бизнесмена и живёт в "Балтийской Жемчужине". А свою реакцию женщина объяснила тем, что дети "пугающе молчали". Она не хотела, чтобы 4-летняя внучка, контактировала с ними, потому решила оградить ее от этого зрелища. Вообще, дама пояснила, что она достаточно обеспеченна, имеет 137-метровую квартиру, а потому может устанавливать свои законы на площадке. Наталья хвалится тем, что детсады из ЖК ей уже удалось выгнать, теперь можно заняться этим центром, чтобы дети не гуляли на их площадке и не пугали остальных. Наталья уверена, что и другие соседи разделяют ее точку зрения.

2021-07-27T07:00:00+03:00