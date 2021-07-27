"Пусть только появится!": соседи пригрозили выгнавшей детей-инвалидов жительнице Питера

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Вопиющий случай, произошедший на детской площадке в Санкт-Петербурге, не оставил равнодушными даже самых черствых. А уж жители города теперь знают знают, как поступить, если блондинка появится в их поле зрения. Скандальную дамочку стали заносить в списки нежелательных клиентов салоны красоты и заведения общепита, а карьера для внучки в модельном бизнесе теперь под большим вопросом.
В Санкт-Петербурге дама возмутилась присутствовавшими на детской площадке детьми-инвалидами и решила их выгнать, чтобы те не пугали ее внучку. Видео инцидента записала одна из сопровождающих (тьютор) воспитанников «Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра». Как выяснилось позже, блондинка не хотела публичной славы и несколько раз ударила снимавшего ее тьютора по рукам.
Это то самое видео, а после появилось еще одно, в котором дама объясняет суть своих претензий. Зовут эту блондинку Наталья Липская, она жена бизнесмена и живёт в "Балтийской Жемчужине". А свою реакцию женщина объяснила тем, что дети "пугающе молчали". Она не хотела, чтобы 4-летняя внучка, контактировала с ними, потому решила оградить ее от этого зрелища.
Вообще, дама пояснила, что она достаточно обеспеченна, имеет 137-метровую квартиру, а потому может устанавливать свои законы на площадке. Наталья хвалится тем, что детсады из ЖК ей уже удалось выгнать, теперь можно заняться этим центром, чтобы дети не гуляли на их площадке и не пугали остальных. Наталья уверена, что и другие соседи разделяют ее точку зрения.
Вообще, дама пояснила, что она достаточно обеспеченна, имеет 137-метровую квартиру, а потому может устанавливать свои законы на площадке. Наталья хвалится тем, что детсады из ЖК ей уже удалось выгнать, теперь можно заняться этим центром, чтобы дети не гуляли на их площадке и не пугали остальных. Наталья уверена, что и другие соседи разделяют ее точку зрения.
А вот с этим она погорячилась. Автор видео поинтересовался у соседей, что они об этом думают и чью позицию разделяют. И многие петербуржцы ответили, что не пустят Наталью на площадки своих ЖК. "Увижу в своём ЖК, выгоню эту...."- реакция жителей города вполне объяснима.
Наталья Липская с мужем
Сама Наталья, изрядно подпортив себе репутацию, поспешила удалить аккаунты в соцсетях. Конечно, ведь теперь вместо восхищения ее внучкой (а Липская много сил вкладывает в продвижение девочки как модели), там появились нелицеприятные комментарии, в которых бабушку сравнивают с фашисткой и желают ей много нехорошего.
Впрочем, интернет-пользователи нашли страничку, на которой демонстрируются купальники ее внучка и стали писать гневные отзывы там. Администрация поспешила удалить фото с девочкой, а комментарии остались. Судя по всему, карьере ребенка, как модели, пришел конец. А может, это и к лучшему?
А еще Наталью стали заносить в списки нежелательных клиентов салоны красоты и заведения общественного питания. Общественный резонанс - он такой.
Но и этим дело не закончилось. Ситуацией заинтересовался Следственный Комитет Санкт-Петербурга. По данному факту началась доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме этого, работники центра для детей, присутствовавшие на площадке, составили заявление в полицию, в котором написали о нарушении закона «О социальной защите инвалидов».
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Сейчас с момента события до момента как вся страна а возможно и мир узнают о событии в течении нескольких минут.
С одной стороны это хорошо, чем больше информирован народ, тем больше у него опыта полученного из вне, и дополнительно хорошо то что резонансные случаи не возможно скрыть!
Плохо то что по большому счету весь этот бред со временем воспринимается как информационный шум, и подсознательно игнорируется сразу после прочтения...
В данном случае я честно рад что у людей все же просыпается совесть и у них возникает здоровое негодование когда персонаж события поступает не справедливо, в этом случае урок получают не только участники событий, но и интернет зрители.
Другой вопрос что не всегда освещение события приводит к чему то полезному, иногда происходит с точностью до наоборот, в зависимости от того кто первый прокомментирует событие и в каком ключе!
И все же соцсети, это теперь дополнительный способ защиты от зажравшихся, от тех кто игнорирует общество, и это радует...
Посмотрим как они запоют, если их дети пострадают от этих аутистов. Аутисты же не всегда милые няшечки, они бывают очень агрессивными. У меня лично ребёнок от такого пострадал, шрам до сих пор. А он ведь просто играл спокойно со своими друзьями и не поделился какой-то игрушкой с аутистом. Просто отмахнулся от него.
Блондинку не оправдываю: ей стоило себя культурнее вести,но её реакцию понимаю.
Так и выродимся.
Или нормальное, здоровое, гетеро меньшинство скоро будет угнетаемой прислугой для больного большинства уродов