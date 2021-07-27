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"Пусть только появится!": соседи пригрозили выгнавшей детей-инвалидов жительнице Питера

"Пусть только появится!": соседи пригрозили выгнавшей детей-инвалидов жительнице Питера (6 фото + 2 видео)

Автор:
27 июля 2021 07:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Липская   видео   детская площадка   санкт-петербург   скандал   яжемать   
6274
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Вопиющий случай, произошедший на детской площадке в Санкт-Петербурге, не оставил равнодушными даже самых черствых. А уж жители города теперь знают знают, как поступить, если блондинка появится в их поле зрения. Скандальную дамочку стали заносить в списки нежелательных клиентов салоны красоты и заведения общепита, а карьера для внучки в модельном бизнесе теперь под большим вопросом.

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Метки: Липская   видео   детская площадка   санкт-петербург   скандал   яжемать   
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157k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
А, если эту мымру клещ какой-нибудь укусит, так, чисто гипотетически...
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6k
Мистер Фикс 3 минуты назад
Типичное зажратое жлобьё
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3k
Том Сойер 6 минут назад
Мразота конченная, "хозяйка жизни" хренова, которая решила, что она всё может.... А вот шиш там! С такой "славой" она подосрала всем - и внучке, и мужу.....
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1k
Max 17 минут назад
Смотрю тут куча комментаторов, не совсем адекватно оценивающих ситуацию. Агрессивными аутиисты бывают не сами по себе, а от отношения окружающих к ним. Если с малых лет аутистов подвергают дискриминации подобные дегенератки, то их агрессия в более старшем возрасте вполне естественна и логична. Это агрессия загнанного в угол зверька-изгоя. Он таким образом как бы предупреждает, что на потенциальную травлю может последовать ответ. Дети подобное девиантное поведение родителей по отношению к инвалидам впитывают как губка и переносят потом уже в своей среде на детей, которые хоть немного отличаются от остальных...и которые даже необязательно инвалиды, например, рыжие или в очках.
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6k
Игорь 18 минут назад
просто - недалекая бабенка с деньгами
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2k
Natural Selection Полчаса назад
конченая мразота
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28k
Кот Баюн Полчаса назад
Ну на счет общепита и салонов- громко сказано, там фамилию ни кто не спрашивает и фото не вывешивают, если она придет, ее тупо не идентифицируют. Но вообще этой твари нужно устроить "сладкую" жизнь
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2k
lekha-fil Полчаса назад
Остановить сразу было некому или присутствующие "зассали" эту госпожу? В сетях звиздеть легко, а в живую показать свою позицию?...
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2k
Evgeny K. 37 минут назад
Чем больше живу тем больше убеждаюсь что расстояние между людьми сократилось до минимума, если раньше кто-то где-то что-либо сделал, узнают только очевидцы, к концу дня соседи и родственники очевидцев, в течении недели количество обсуждающих данное событие не успеет увеличится так как все уже забудут.
Сейчас с момента события до момента как вся страна а возможно и мир узнают о событии в течении нескольких минут.
С одной стороны это хорошо, чем больше информирован народ, тем больше у него опыта полученного из вне, и дополнительно хорошо то что резонансные случаи не возможно скрыть!
Плохо то что по большому счету весь этот бред со временем воспринимается как информационный шум, и подсознательно игнорируется сразу после прочтения...

В данном случае я честно рад что у людей все же просыпается совесть и у них возникает здоровое негодование когда персонаж события поступает не справедливо, в этом случае урок получают не только участники событий, но и интернет зрители.
Другой вопрос что не всегда освещение события приводит к чему то полезному, иногда происходит с точностью до наоборот, в зависимости от того кто первый прокомментирует событие и в каком ключе!
И все же соцсети, это теперь дополнительный способ защиты от зажравшихся, от тех кто игнорирует общество, и это радует...
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17k
СергейПименов 40 минут назад
В Ютубе на Соловьев лайв обсуждают эту ситуацию. В нехорошую историю вляпалась эта дамочка.
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17k
Марина 51 минуту назад
Тупая толпа, как напасть всей сворой на человека, так это они вперде планеты всей.
Посмотрим как они запоют, если их дети пострадают от этих аутистов. Аутисты же не всегда милые няшечки, они бывают очень агрессивными. У меня лично ребёнок от такого пострадал, шрам до сих пор. А он ведь просто играл спокойно со своими друзьями и не поделился какой-то игрушкой с аутистом. Просто отмахнулся от него.
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15k
ЦСКА 53 минуты назад
ЗВЕЗДА ДОЗВЕЗДИЛАСЬ!
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20k
pssst 59 минут назад
Лол, клоуны. С площадки своей они выгонят. Всегда дети из элитных ЖК стремятся понулять на площадке с советскими качелями. За гаражи посрать еще не пускают пусть.
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12k
хз Час назад
Просто вечно лезть ко всем и что-то доказывать у нас в России считается вполне нормальным, на самом деле приставать к людям со своим мнением как минимум не вежливо, почему-то никто не пытается решать вопросы в правовом поле, ну не нравится - напиши жалобу в управляйку ГЖИ полицию, если надо в суд подай, а ходить портить людям настроение зачем? Это не только указанного в посте случая это вообще бесит, то бабка какая-нибудь до сына [мат] во дворе что это он такой лоб на качельке катается деткам мешает кататься, а ему 11 лет просто рослый, то мячем по воротам громко пинает, я ему сказал посылать всех [мат], теперь он матершинник и бандит, зато [мат] приставать перестали.
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1k
Лёха Час назад
Попёрла толераздная рыгаловка ...
Блондинку не оправдываю: ей стоило себя культурнее вести,но её реакцию понимаю.
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11k
VM Varga Час назад
Купальники внучка?
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247
Пётр Час назад
Все уже стали забывать, что инвалид это приобретенное состояние нормального человека ( болезнь, травма), а вот если с рождения - это урод. И брезгливость по отношению к уродству это нормальная реакция здорового организма. Мы очень дорого поплатимся в ближайшем будущем за выживаемость такого количества уродов и порчу генофонда.
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247
Пётр The Dude 49 минут назад
Раз вы такой толерантный, пусть ваши дети женятся на них и заведут вам внуков..... Готовы? Заставьте своих детей!!!!
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247
Пётр The Dude 39 минут назад
А нука расскажи какой индекс Апгар у твоих детишек был.... Потом поспорим... Чьи лучше....
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23k
Батончик с маком Час назад
Я так понял что она даже просто извиниться не собирается.
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−174
Dmitry Dmitry Час назад
просто удачно вышла замуж и тут ее понесло (пронесло)
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6k
Николай Час назад
Я надеюсь её лишат какой либо возможности контактировать с детьми...она для них опасна...
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612
Сергей Ковалев 2 часа назад
Жыл на одной площадке с очень и очень обеспеченной семьей. Ни разу они себе ничего из серии "кто в доме хозяин" не позволяли. Видимо,что быдловатость не признак богатства,а недостаток воспитания.
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