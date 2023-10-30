30 впечатляющих кадров, сделанных с помощью микроскопа

Стали известны победители 49-го ежегодного конкурса микрофотографии Nikon Small World Photomicrography. В нём участвуют фотографы и учёные со всех уголков планеты, показывая детализированные снимки под микроскопом. В этом году на конкурс поступило около 1900 работ от фотографов из 72 стран мира. Первое место присвоили снимку головки зрительного нерва грызуна. Взглянем на эти потрясающие снимки, открывающие множество невидимых нам деталей!