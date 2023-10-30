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30 впечатляющих кадров, сделанных с помощью микроскопа

30 впечатляющих кадров, сделанных с помощью микроскопа

Автор:
30 октября 2023 21:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: Разное   Фотографии   красиво   красивые фото   микроскоп   под микросопом   фото   фото под микроскопом   фотографы   фотоконкурс   
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Стали известны победители 49-го ежегодного конкурса микрофотографии Nikon Small World Photomicrography. В нём участвуют фотографы и учёные со всех уголков планеты, показывая детализированные снимки под микроскопом. В этом году на конкурс поступило около 1900 работ от фотографов из 72 стран мира. Первое место присвоили снимку головки зрительного нерва грызуна. Взглянем на эти потрясающие снимки, открывающие множество невидимых нам деталей!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   красиво   красивые фото   микроскоп   под микросопом   фото   фото под микроскопом   фотографы   фотоконкурс   
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3  комментария
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6k
Трям Час назад
Как же без этого???

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5k
Lexx Час назад
Гонококки (Neisseria gonorrhoeae), возбудители гонореи.
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