30 впечатляющих кадров, сделанных с помощью микроскопа

Стали известны победители 49-го ежегодного конкурса микрофотографии Nikon Small World Photomicrography. В нём участвуют фотографы и учёные со всех уголков планеты, показывая детализированные снимки под микроскопом. В этом году на конкурс поступило около 1900 работ от фотографов из 72 стран мира. Первое место присвоили снимку головки зрительного нерва грызуна. Взглянем на эти потрясающие снимки, открывающие множество невидимых нам деталей!
6. Флуоресцентная рыба данио-рерио, у которой видны кровеносные сосуды (синего цвета) и лимфатические сосуды (жёлтого). Фотограф Daniel Castranova
7. Чешуйки крыльев бабочек-павлиноглазок Actias ningpoana под микроскопом. Фотограф Yuan Ji
11. Трихомы облепихи - волоски, образующие опушение на нижней стороне листа облепихи. Фотограф Walter Machielsen
19. Жабры на нижней стороне шапки гриба, на которых видны спорофоры. Фотограф - Charles B. Krebs
22. Коралл (Acropora granulosa), флуоресцирующий под синим светом. Фотограф Dr. Pichaya Lertvilai
23. Головка зрительного нерва грызуна. Здесь видны клетки астроциты (жёлтый), сократительные белки (красный) и сосудистая оболочка сетчатки (зелёный). Снимок занял первое место. Фотограф - Hassanain Qambari
27. Защитные волоски, покрывающие поверхность листьев лоха узколистного (Eleagnus angustifolia), облучённые ультрафиолетом. Фотограф Dr. David Maitland
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 25 лучших фото со всего мира, которые выбрал журнал All About Photo
- 30 снимков со всего мира, которые несут свой смысл
- 30 снимков с едой со всего мира, победивших на фотоконкурсе Pink Lady
- 30 крутых снимков, сделанных простыми любителями
- 30 атмосферных уличных снимков со всего мира