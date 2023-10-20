FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8740 постов • 849 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
25 лучших снимков конкурса микрофотографии Nikon Small World 2023

25 лучших снимков конкурса микрофотографии Nikon Small World 2023

Автор:
20 октября 2023 12:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: nikon   конкурс   микроскоп   мир   наука   финалист   фотография   
1100
26

Жюри международного фотоконкурса Nikon выбрало лучшие снимки этого года, сделанные при помощи микроскопа. Лучшим признано изображение зрительного нерва грызуна. Фотография Хассанаина Камбари и Джейдена Диксона из австралийского медицинского исследовательского института Lions Eye Institute не только имеет художественную ценность, но и вносит вклад в изучение диабетической ретинопатии.

×
×

Рутиловый кварц - разновидность кварца с игольчатыми включениями.

Фотограф: Дэнни Санчез.


Паук-краб Thomisus onustus при 6,3-кратном увеличении.

Фотограф: Себастьен Мало.


Форетические клещи на ноге шмеля, сфотографированные при 3-кратном увеличении.

Форезия - расселение организма при помощи его переноса другим.

Фотограф: Амир Макбул.


Трихинелла в тканях свинины.

Трихинелла - паразитический червь, вызывающий трихинеллез. При употреблении такого мяса могут развиться смертельно опасные осложнения.

Фотограф: доктор Натан П. Майрволд.


Нижняя сторона фаланговидного фолькуса (Pholcus phalangioides) при 10-кратном увеличении.

Фотограф: доктор Эндрю М. Посселт.




Кровеносные сосуды (синий), лимфатические узлы (желтый), кожа и чешуя (пурпурный) на голове трансгенной рыбы данио-рерио.

Фотографы: Даниэль Кастранова и доктор Брант М. Вайнштейн.


Устьица в листе спатифиллюма.

Фотограф: Марек Мись.


Криптокристаллический микрометеорит на лабораторном сите.

Фотограф: Скотт Петерсон.


Чешуйки крыльев бабочки Actias ningpoana при 20-кратном увеличении.

Фотограф: Юань Чжи.


Углеродные нанотрубки, сфотографированные при 30-кратном увеличении.

Фотограф: доктор Диего Гарсия.


Флуоресцентное изображение коралла акропора, на котором видны отдельные полипы с симбиотическими зооксантеллами.

Фотограф: доктор Пичая Лертвилай.


Пыльца подсолнечника на акупунктурной игле, 40-кратное увеличение.

Фотограф: Джон-Оливер Дум.


Кровеносные и лимфатические сосуды в коже уха мыши.

Фотографы: Сату Паавонсало и доктор Синем Караман.


Оса-блестянка на цветке в Танте, Египет.

Фотограф Шериф Абдалла Ахмед.


Кристаллизованный сахарный сироп при 25-кратном увеличении.

Фотограф: доктор Диего Гарсия.



Мотонейроны в микрофлюидном устройстве для разделения клеточных тел (вверху) и аксонов (внизу).

Фотографы: Мелинда Беккари и доктор Дон В. Кливленд.


Цитоскелет делящегося миобласта.

Фотограф: Вайбхав Дешмух.


Кристаллы кофеина.

Фотограф: Стефан Эберхард.


Эмбрион мыши при 4-кратном увеличении.

Фотографы: доктора Григорий Тимин и Мишель Милинкович.


Слизевик Comatricha nigra, сквозь полупрозрачный перидий которой видны капиллярные волокна.

Фотограф: Тимоти Бумер.


Автофлуоресцирующие защитные волоски на поверхности листьев лоха узколистного (Eleagnus angustifolia).

Фотограф: Дэвид Мейтленд.


Ядовитые клыки тарантула при 10-кратном увеличении.

Фотограф: Джон-Оливер Дум.


3-е место. Клетки рака молочной железы при 40-кратном увеличении.

Фотограф: Малгожата Лисовска.


2-е место. Воспламенение спички.

Фотограф: Оле Бильфельдт.


1-е место. На диске зрительного нерва грызуна виды астроциты (жёлтым цветом), сократительные белки (красным) и сосудистая сеть сетчатки (зелёным цветом).

Фотографы: Хассанаин Камбари и Джейден Диксон.

Диабетическая ретинопатия - поражение сетчатки глаза. Этим недугом страдает каждый пятый больной диабетом во всем мире. Хассанаин Камбари уже несколько лет работает над методами ранней диагностики заболевания и обращением его вспять.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: nikon   конкурс   микроскоп   мир   наука   финалист   фотография   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Bill Час назад
Что то я сомневаюсь в цифрах о кратности увеличения.
Один наномерт - это 10 в -9 степени метра, это всего лишь 3 атома золота в длину. А тут вдруг хватило 30-кратного увеличения чтобы разглядеть углеродные нанотрубки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Роман 6 минут назад
Вначале достала надпись "Знак отличия". И что-то с кратностью увеличения...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Василий 53 минуты назад
Сколько же непонятных и страшных слов я прочел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
2023 2 часа назад
Каждый из нас видит мир по своему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

494904



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Я лучше отсижу в тюрьме, чем буду отрицать важность биологического пола»: Джоан Роулинг остаётся верна своим принципам
«Я лучше отсижу в тюрьме, чем буду отрицать важность биологического пола»: Джоан...
Ситуации с квартирантами, от которых владельцы жилья выпадают в осадок
Ситуации с квартирантами, от которых владельцы жилья выпадают в осадок
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Отец «самой сексуально активной женщины» узнал о ее 300 любовниках и удивился
Отец «самой сексуально активной женщины» узнал о ее 300 любовниках и удивился
Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу
Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#интересное#аварии#авто аварии#факты#история#криминал#Мемы
#автомобили#машина#животные#Автовсячина#ДТП#забавно#суд#фильм#Израиль#новости
#автомир#Юмор#люди#Прикол#США#кино#подборка#дети#знаменитости#позитив
Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу Лучшие снимки с конкурса микрофотографии Nikon Small World 2022 Лучшие снимки с конкурса микрофотографии Nikon Small World 2022 Победители конкурса Travel Photographer Of The Year 2023 Победители конкурса Travel Photographer Of The Year 2023 Скорбящая гринда и парящий слон: победители фотоконкурса Environmental Photography award Скорбящая гринда и парящий слон: победители фотоконкурса Environmental Photography award Победители конкурса World Sports Photography Awards 2023 Победители конкурса World Sports Photography Awards 2023 Победители и финалисты конкурса уличной фотографии The Independent Photographer Победители и финалисты конкурса уличной фотографии The Independent Photographer

На что жалуетесь?

Вернуться