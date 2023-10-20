25 лучших снимков конкурса микрофотографии Nikon Small World 2023

Жюри международного фотоконкурса Nikon выбрало лучшие снимки этого года, сделанные при помощи микроскопа. Лучшим признано изображение зрительного нерва грызуна. Фотография Хассанаина Камбари и Джейдена Диксона из австралийского медицинского исследовательского института Lions Eye Institute не только имеет художественную ценность, но и вносит вклад в изучение диабетической ретинопатии.
Рутиловый кварц - разновидность кварца с игольчатыми включениями.
Фотограф: Дэнни Санчез.
Паук-краб Thomisus onustus при 6,3-кратном увеличении.
Фотограф: Себастьен Мало.
Форетические клещи на ноге шмеля, сфотографированные при 3-кратном увеличении.
Форезия - расселение организма при помощи его переноса другим.
Фотограф: Амир Макбул.
Трихинелла в тканях свинины.
Трихинелла - паразитический червь, вызывающий трихинеллез. При употреблении такого мяса могут развиться смертельно опасные осложнения.
Фотограф: доктор Натан П. Майрволд.
Нижняя сторона фаланговидного фолькуса (Pholcus phalangioides) при 10-кратном увеличении.
Фотограф: доктор Эндрю М. Посселт.
Кровеносные сосуды (синий), лимфатические узлы (желтый), кожа и чешуя (пурпурный) на голове трансгенной рыбы данио-рерио.
Фотографы: Даниэль Кастранова и доктор Брант М. Вайнштейн.
Устьица в листе спатифиллюма.
Фотограф: Марек Мись.
Криптокристаллический микрометеорит на лабораторном сите.
Фотограф: Скотт Петерсон.
Чешуйки крыльев бабочки Actias ningpoana при 20-кратном увеличении.
Фотограф: Юань Чжи.
Углеродные нанотрубки, сфотографированные при 30-кратном увеличении.
Фотограф: доктор Диего Гарсия.
Флуоресцентное изображение коралла акропора, на котором видны отдельные полипы с симбиотическими зооксантеллами.
Фотограф: доктор Пичая Лертвилай.
Пыльца подсолнечника на акупунктурной игле, 40-кратное увеличение.
Фотограф: Джон-Оливер Дум.
Кровеносные и лимфатические сосуды в коже уха мыши.
Фотографы: Сату Паавонсало и доктор Синем Караман.
Оса-блестянка на цветке в Танте, Египет.
Фотограф Шериф Абдалла Ахмед.
Кристаллизованный сахарный сироп при 25-кратном увеличении.
Фотограф: доктор Диего Гарсия.
Мотонейроны в микрофлюидном устройстве для разделения клеточных тел (вверху) и аксонов (внизу).
Фотографы: Мелинда Беккари и доктор Дон В. Кливленд.
Цитоскелет делящегося миобласта.
Фотограф: Вайбхав Дешмух.
Кристаллы кофеина.
Фотограф: Стефан Эберхард.
Эмбрион мыши при 4-кратном увеличении.
Фотографы: доктора Григорий Тимин и Мишель Милинкович.
Слизевик Comatricha nigra, сквозь полупрозрачный перидий которой видны капиллярные волокна.
Фотограф: Тимоти Бумер.
Автофлуоресцирующие защитные волоски на поверхности листьев лоха узколистного (Eleagnus angustifolia).
Фотограф: Дэвид Мейтленд.
Ядовитые клыки тарантула при 10-кратном увеличении.
Фотограф: Джон-Оливер Дум.
3-е место. Клетки рака молочной железы при 40-кратном увеличении.
Фотограф: Малгожата Лисовска.
2-е место. Воспламенение спички.
Фотограф: Оле Бильфельдт.
1-е место. На диске зрительного нерва грызуна виды астроциты (жёлтым цветом), сократительные белки (красным) и сосудистая сеть сетчатки (зелёным цветом).
Фотографы: Хассанаин Камбари и Джейден Диксон.
Диабетическая ретинопатия - поражение сетчатки глаза. Этим недугом страдает каждый пятый больной диабетом во всем мире. Хассанаин Камбари уже несколько лет работает над методами ранней диагностики заболевания и обращением его вспять.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Один наномерт - это 10 в -9 степени метра, это всего лишь 3 атома золота в длину. А тут вдруг хватило 30-кратного увеличения чтобы разглядеть углеродные нанотрубки.