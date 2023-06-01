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30 снимков с едой со всего мира, победивших на фотоконкусе Pink Lady

30 снимков с едой со всего мира, победивших на фотоконкусе Pink Lady

Автор:
01 июня 2023 21:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Еда   Разное   Фотографии   в мире   красиво   пища   снимки   фото   фотографы   фотоконкурс   
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Фотоконкурс Pink Lady каждый год собирает все самые красивые и впечатляющие кадры, связанные с едой и культурой пищи. В конкурсе участвуют и любители, и профессионалы со всего мира: он собирает сотни заявок, а жюри выбирает самые лучшие работы, распределяя фотографии в 25 разных категорий. Взглянем на финалистов этого года!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Разное   Фотографии   в мире   красиво   пища   снимки   фото   фотографы   фотоконкурс   
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2  комментария
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Julia Sepp Час назад
Если что- то про еду, сразу вспоминаю фильм Платформа.)))
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MidMaster 36 минут назад
Не делайте из еды культа (с)Бендер
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