30 снимков с едой со всего мира, победивших на фотоконкусе Pink Lady

Фотоконкурс Pink Lady каждый год собирает все самые красивые и впечатляющие кадры, связанные с едой и культурой пищи. В конкурсе участвуют и любители, и профессионалы со всего мира: он собирает сотни заявок, а жюри выбирает самые лучшие работы, распределяя фотографии в 25 разных категорий. Взглянем на финалистов этого года!