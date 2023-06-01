30 снимков с едой со всего мира, победивших на фотоконкусе Pink Lady

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01 июня 2023 21:33
Фотоконкурс Pink Lady каждый год собирает все самые красивые и впечатляющие кадры, связанные с едой и культурой пищи. В конкурсе участвуют и любители, и профессионалы со всего мира: он собирает сотни заявок, а жюри выбирает самые лучшие работы, распределяя фотографии в 25 разных категорий. Взглянем на финалистов этого года!
1. Урожай хурмы в провинции Шаньси, Китай. Хурму собирают в районе горного хребта Тайханшань, и часто делают из неё пироги. Фотограф - Zhonghua Yang
2. Процесс вытягивания сахара. Шаосин, провинция Чжэцзян, Китай. Фотограф - Zhonghua Yang
3. Пожилой мужчина за резкой граната. Фотограф - Indu Vishwanath Singh, Индия
4. Персики. Фотограф - Maja Kowalczyk, Польша
5. Сушка рыбы во Вьетнаме. Фотограф - Khanh Phan Thi
6. Чили и куркума. Фотограф - Amitha A. R., Индия
7. Продавец сахарной ваты в Мумбаи, Индия. Фотограф - Jon Enoch, Великобритания
8. Ловля рыбы во время отлива в провинции Тхыа Тхиен Хуэ, Вьетнам. Фотограф - Khanh Phan Thi
9. Фотограф - Kris Kirkham, Великобритания
10. 86-летняя итальянка на своей кухне. Фотограф - Carla Sutera Sardo, Италия
11. Пейзаж, составленный из еды. Фотограф - Kim Bainbridge, Великобритания
12. Фото с официального обеда с королём и королевой Швеции. Фотограф - Jonas Borg, Швеция
13. Грибы на испанском рынке. Фотограф - Susan Astor-Smith, Австралия
14. Фотограф - Elisa Villa, Италия
15. Спагетти на обед. Фотограф - Catherine Falls, Ирландия
16. Трио из тортиков. Фотограф - Keiron George, Великобритания
17. На рыбном рынке в Дакке, Бангладеш. Фотограф - Mahabub Hossain Khan
18. Еда как искусство. Фотограф - Keiron George
19. Дети обедают, пока мама спит. Колумбийская ферма. Фотограф - Felipe Pizano
20. Бисквитный пудинг с грушей. Фотограф - Dianne Bibby, Южная Африка
21. Шашлыки из баранины. Фотограф - Jacqueline Tsang, Новая Зеландия
22. Обед на капоте в Форт Галле, Шри-Ланка. Фотограф - Hein Van Tonder
23. Шеф-повар в Окленде, Новая Зеландия. Фотограф - Manja Wachsmuth
24. Винный погреб 1390-х годов в Португалии. Фотограф - David Sawyer
25. Осадок шардоне на дне чана. Фотограф - Adrian Chitty, США
26. "Голодные слёзы". Фотограф - Al-Nasim Talukdar Rajib, Бангладеш
27. Девушка отдыхает, опустошив чан с виноградом на винограднике в Бургундии. Фотограф - Thierry Gaudillère, Франция
28. "Красота в разрушении". Фотограф - Keiron George
29. "История за обедом". Фотограф - Isabelle Hattink, Нидерланды
30. Работник французского виноградника сжигает ветки, оставшиеся с предыдущего сезона. Фотограф - Oscar Oliveras, Франция
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— переведено специально для fishki.net
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