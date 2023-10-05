25 лучших фото со всего мира, которые выбрал журнал All About Photo

Цвета окружают нас, где бы мы ни были. Мир далеко не чёрно-белый, и журнал All About Photo решил показать это во всех красках. Журнал регулярно выбирает лучшие снимки от фотографов со всего мира по разным тематикам. На этот раз тематика — цвет. В журнал вошли 25 снимков, сделанных фотографами из 15 стран мира и 5 континентов. Оцените работы участников!