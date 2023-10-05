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25 лучших фото со всего мира, которые выбрал журнал All About Photo

25 лучших фото со всего мира, которые выбрал журнал All About Photo

Автор:
05 октября 2023 20:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: Разное   Фотографии   в мире   мир   разные страны   фото   фотограф   фотографы   фотоконкурс   цвета   
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Цвета окружают нас, где бы мы ни были. Мир далеко не чёрно-белый, и журнал All About Photo решил показать это во всех красках. Журнал регулярно выбирает лучшие снимки от фотографов со всего мира по разным тематикам. На этот раз тематика — цвет. В журнал вошли 25 снимков, сделанных фотографами из 15 стран мира и 5 континентов. Оцените работы участников!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   в мире   мир   разные страны   фото   фотограф   фотографы   фотоконкурс   цвета   
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5  комментариев
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3k
constriktor97 2 часа назад
Половина - полное убожество.
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23k
Валерий 10 минут назад
Комментарий к фото
ну, не знаю...
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15k
GROMOZEKA Час назад
Не заметил особой художественной ценности.
Мальчик-пастух неплохо.
Остальные такое себе.
ИМХО
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2k
Куртуазный Маньерист Час назад
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10k
Борис Карабанов Час назад
"Оранжевые губы" - бетель?
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