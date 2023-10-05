25 лучших фото со всего мира, которые выбрал журнал All About Photo

1812
26
Цвета окружают нас, где бы мы ни были. Мир далеко не чёрно-белый, и журнал All About Photo решил показать это во всех красках. Журнал регулярно выбирает лучшие снимки от фотографов со всего мира по разным тематикам. На этот раз тематика — цвет. В журнал вошли 25 снимков, сделанных фотографами из 15 стран мира и 5 континентов. Оцените работы участников!
×
×
2. Мальчик из этнической группы Мандари, Южный Судан. Фотограф - Svetlin Yosifov
"В скотоводческих лагерях людей Мандари дети выполняют большую часть работы. Они собирают свежий коровий навоз и складывают его в кучи, которые затем поджигают. Эти костры отпугивают комаров и других насекомых".
12. "Безмолвные цвета", фотограф - Mona Singh
"Это священный индийский город Вриндаван – город вдов. Здесь живут тысячи женщин, которые были изгнаны семьями после смерти мужей".
15. "Искусство из мусора", фотограф - Klaus Lenzen
Куча макулатуры на складе по переработке отходов в Дюссельдорфе, Германия.
16. "На верфях Дакки", фотограф - Joe Buergi
"В Бангладеш насчитывается более 100 судостроительных верфей, большинство из которых обслуживают внутренний рынок. Эта верфь на берегу реки Буриганга - одна из ведущих в стране".
22. Фото для проекта, посвящённого художнику из Тринидад и Тобаго, Боско Холдеру. Фотограф - Kelly-Ann Bobb
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Шоле: колоритная архитектура в Боливии, за которой стоит история
- 19 крутых кадров, сделанных на мобильные телефоны
- 30 снимков со всего мира, которые несут свой смысл
- Любопытные фото церквей с разных точек мира
- 16 удивительных снимков со всего мира
Новости партнёров
реклама
Мальчик-пастух неплохо.
Остальные такое себе.
ИМХО