25 лучших снимков конкурса микрофотографии Nikon Small World 2023

Жюри международного фотоконкурса Nikon выбрало лучшие снимки этого года, сделанные при помощи микроскопа. Лучшим признано изображение зрительного нерва грызуна. Фотография Хассанаина Камбари и...