Объявлены результаты Nikon Small World, старейшего и самого уважаемого конкурса микрофотографии в мире. В этом году его проводили в 49-й раз. Изучив 1900 работ из 72 стран, жюри отметило трёх победителей и еще несколько десятков очень достойных снимков.
Первое место занял Хассанаин Камбари (Hassanain Qambari), которому ассистировал Джейден Диксон (Jayden Dickson), за изображение головки зрительного нерва грызуна. Второе место занял Оле Бьелфельдт с изображением спичечной головки в момент зажигания. Третье место присуждено Малгожате Лисовской за изображение клеток рака молочной железы.
«За 49 лет существования этого конкурса мы стали свидетелями многих новаторских достижений в области технологий получения научных изображений, — сказал Эрик Флем, старший менеджер по связям с общественностью и коммуникациям компании Nikon Instruments. — Меня неизменно восхищает то, как эти научные достижения позволяют создавать произведения фотоискусства, радующие глаз».
Lions Eye Institute
Отделение физиологии и фармакологии
Перт, Западная Австралия, Австралия
«Головка зрительного нерва грызуна с астроцитами (жёлтый цвет), сократительными белками (красный) и сосудами сетчатки (зелёный)»
Macrofying
Кельн, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
«Зажигание спички об тёрку спичечного коробка»
Независимый консультант по ценностно-ориентированному здравоохранению
Варшава, Мазовецкое воеводство, Польша
«Клетки рака молочной железы»
Medienbunker Produktion
Бендорф, Рейнланд-Пфальц, Германия
«Ядовитые клыки небольшого тарантула»
Фелтуэлл, Норфолк, Великобритания
«Автофлуоресцирующие защитные волоски, покрывающие поверхность листьев Eleagnus angustifolia, облученных ультрафиолетовым светом»
WildMacro
Вакавилл, Калифорния, США
«Слизистая плесень (Comatricha nigra) с капиллярными волокнами, просвечивающими через полупрозрачный перидий»
Женевский университет
Кафедра генетики и эволюции
Женева, Швейцария
«Эмбрион мыши»
Университет Джорджии
Афины, Джорджия, США
«Кристаллы кофеина»
Медицинский колледж Бэйлора
Кафедра молекулярной физиологии и биофизики
Хьюстон, Техас, США
«Цитоскелет делящегося миобласта; тубулин (голубой), F-актин (оранжевый) и ядро (пурпурный)»
Калифорнийский университет, Сан-Диего
Отделение клеточной и молекулярной медицины
Ла Джолла, Калифорния, США
«Двигательные нейроны, выращенные в микрофлюидном устройстве для разделения клеточных тел (вверху) и аксонов (внизу). Зеленый — микротрубочки; красный — конусы роста (актин)»
Мадридский университет Комплутенсе
Королевское испанское физическое общество
Мадрид, Испания
«Кристаллизованный сахарный сироп»
Университет Танта
Научный факультет
Кафедра зоологии
Танта, Египет
«Оса-блестянка, стоящая на цветке»
Университет Хельсинки
Программа исследований индивидуализированной лекарственной терапии, медицинский факультет
Хельсинки, Финляндия
«Кровеносные и лимфатические сосуды в коже ушной раковины взрослой мыши»
Medienbunker Produktion
Бендорф, Рейнланд-Пфальц, Германия
«Пыльца подсолнечника на акупунктурной игле»
Калифорнийский университет, Сан-Диего
Океанографический институт Скриппса
Ла Джолла, Калифорния, США
«Флуоресцентное изображение полипового коралла Acropora sp., на котором видны отдельные полипы с симбиотическими зооксантеллами»
Мадридский университет Комплутенсе
Королевское испанское физическое общество
Мадрид, Испания
«Углеродные нанотрубки»
World Expo Museum
Шанхай, Китай
«Чешуйки крыльев китайского лунного мотылька (Actias ningpoana)»
Нью-Хоуп, Миннесота, США
«Криптокристаллический микрометеорит, лежащий на испытательном сите № 80»
Marek Mis Photography
Сувалки, Подляское, Польша
«Стомы в эпидермисе листа «мирной лилии» (Spathiphyllum sp.)»
Национальные институты здравоохранения (NIH)
Национальный институт здоровья детей и развития человека им. Юнис Кеннеди Шрайвер
Бетесда, Мэриленд, США
«Голова взрослой трансгенной зебры-фиш; кровеносные сосуды (синий цвет), лимфатические сосуды (желтый цвет), кожа и чешуя (пурпурный цвет)»
Национальный университет штата Комауэ
Факультет биологических наук
Сан-Карлос-де-Барилоче, Рио-Негро, Аргентина
«Недельный аксолотль после вылупления»
Швошов, Жилинский край, Словакия
«Слизистая плесень (Trichia crateriformis)»
Медицинский университет Южной Каролины
Кафедра регенеративной медицины и клеточной биологии
Чарльстон, Южная Каролина, США
«Клетки тканей кишечника новорожденной мыши»
Бромма, Стокгольм, Швеция
«Амеба (Arcella)»
Роттердам, Южная Голландия, Нидерланды
«Трихомы (волоски) облепихи»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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