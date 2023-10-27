Первое место занял Хассанаин Камбари (Hassanain Qambari), которому ассистировал Джейден Диксон (Jayden Dickson), за изображение головки зрительного нерва грызуна. Второе место занял Оле Бьелфельдт с изображением спичечной головки в момент зажигания. Третье место присуждено Малгожате Лисовской за изображение клеток рака молочной железы.

«За 49 лет существования этого конкурса мы стали свидетелями многих новаторских достижений в области технологий получения научных изображений, — сказал Эрик Флем, старший менеджер по связям с общественностью и коммуникациям компании Nikon Instruments. — Меня неизменно восхищает то, как эти научные достижения позволяют создавать произведения фотоискусства, радующие глаз».