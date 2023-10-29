Коучинг, ОМОН и автоматы. Розыгрыш бизнесменов Петербурге закончился неудачно

Приехавшие на место происшествия сотрудники очень удивились, когда увидели, что форма на "ОМОНовцах" ненастоящая. А сами они объяснили происходящее розыгрышем.

В итоге, вместе с участниками встречи,коучами и фейковым ОМОНом, полицейские задержали 20 человек. У липовых ОМОНовцев прямо на месте инцидента ещё и изъяли три страйкбольных автомата.