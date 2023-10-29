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Коучинг, ОМОН и автоматы. Розыгрыш бизнесменов Петербурге закончился неудачно

Коучинг, ОМОН и автоматы. Розыгрыш бизнесменов Петербурге закончился неудачно

Автор:
29 октября 2023 19:00
Сообщество : Жить в России
Метки: ОМОН   Петербург   задержание   коучинг   розыгрыш   ряженые   фейк   
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В центре Петербурга, на Невском проспекте, полиция задержала фейковых «сотрудников ОМОНа». В ходе разбирательств выяснилось, что два москвича в рамках коуч-встречи решили организовать розыгрыш для коллег. Для этого они обратились в фирму, пообещавшую им грандиозное «маски-шоу» — с «омоновцами», оружием и продуманным до мелочей сценарием. И организовали. Но что-то пошло не так.

Розыгрыш закончился уголовным делом, после того, как на пересечении Суворовского проспекта и 1-ой Советской улицы, недалеко от Московского вокзала Северной столицы, очевидцы пронаблюдали как группа из девятерых мужчин в форме ОМОНа и с автоматами, высадившаяся из припаркованного гражданского «Хёндэ», "в жесткой форме" провела "задержание", укадывая прохожих лицом в асфальт.

Шутка вышла из-под контроля, когда один из очевидцев - 21-летний сотрудник близлежащего кафе «Шаверма», позвонил в полицию и рассказал о людях с оружием, которые якобы нападают на прохожих.

Приехавшие на место происшествия сотрудники очень удивились, когда увидели, что форма на "ОМОНовцах" ненастоящая. А сами они объяснили происходящее розыгрышем.

В итоге, вместе с участниками встречи,коучами и фейковым ОМОНом, полицейские задержали 20 человек. У липовых ОМОНовцев прямо на месте инцидента ещё и изъяли три страйкбольных автомата.

Маски-шоу закончилось уголовным делом о хулиганстве. Как сообщает Фонтанка.ру, главным ответчиком будет 27-летний генеральный директор компании, которая специализируется на розыгрышах с участием людей в форме. На своём сайте "затейники" предлагали устроить маски-шоу на мальчишнике, свадьбе или корпортативе. Отдельная услуга — имиджевое сопровождение крепкими ребятами на люксовых внедорожниках.

На 17 фигурантов "розыгрыша" составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

В данный момент генеральный директор компании-организатора отпущен под обязательство о явке. Кстати, среди липовых ОМОНовцев был обнаржен один ранее судимый за убийство и за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Из «Хёндэ» изъяты 2 рубашки с атрибутикой ОМОН, фуражка, 4 куртки с надписью «ОМОН».

Отличный тамада и конкурсы интересные ...

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Метки: ОМОН   Петербург   задержание   коучинг   розыгрыш   ряженые   фейк   
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1  комментарий
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Артём Минуту назад
Как же неудачно, если удачно. Хотя, конечно, в идеале пранкеров должны были пристрелить.
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KlyaksaZ
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