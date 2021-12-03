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В Крыму татарская свадьба со стрельбой закончилась визитом ОМОНа

В Крыму татарская свадьба со стрельбой закончилась визитом ОМОНа (2 фото + 2 видео)

Автор:
03 декабря 2021 14:03
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   крымские татары   омон   свадьба   симферополь   стрельба   
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Когда хотел привлечь всеобщее внимание, а привлёк только полицию и испортил праздник.

Крымские татары из Симферополя решили сыграть пышную свадьбу в кавказском стиле - с блэкджеком, лезгинкой и стрельбой из автомата. Но на весёлое празднество наведались незваные гости в форме ОМОНа, положили всех на пол и забрали с собой двоих гостей свадьбы.


Всё началось с элитного ЖК "Альфа", куда за невестой по имени Севинч вместе с товарищами приехал жених Шевкет Билялов. Один из друзей жениха достал из машины автомат и открыл стрельбу под окнами невесты. Стрельба продолжилась и на пути к ресторану, но правоохранительные органы уже были оповещены местными жителями о шумной компании с оружием.


Через несколько часов полицейские выяснили, в какой ресторан направился свадебный кортеж и заявились туда при параде в самый разгар празднества.

Автомат Калашникова, из которого вели стрельбу друзья жениха, оказался охолощённым. Двоих "виновников торжества", что палили в воздух для привлечения всеобщего внимания, будут судить за хулиганство.

Вопрос к экспертам: входила ли раньше стрельба в брачные обряды крымских татар или это пришло недавно вместе с "культурным" влиянием Кавказа?

Источник:

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Метки: видео   задержание   крымские татары   омон   свадьба   симферополь   стрельба   
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1.8M
Иван Кемеров Час назад
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18k
Serg2001 10 минут назад
В Крыму татарская свадьба со стрельбой закончилась визитом ОМОНаПосмотреть
В Крыму татарская свадьба со стрельбой закончилась визитом ОМОНа
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1k
Дмитрий 14 минут назад
Лезгинка у крымских татар..ну ну..
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432
да пох Полчаса назад
Лизгинка, стрельба ..... А речь точно о татарах ?
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149
ЛикБез да пох 19 минут назад
Может они не крымские, а кавказские?
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103
Сервис да пох 4 минуты назад
опылились от братьев по вере...
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7k
Игорь 37 минут назад
Татары с лезгинкой - оригинально
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22k
Inter 44 минуты назад
татары с лезгинкой??? интересно
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1k
Ratibor 54 минуты назад
Ну вот как гомики со своим гейпарадом, так и эти макаки со своими свадьбами, женитесь вы как люди, тихо, культурно, чинно, благородно, нет блин надо повыделываться....
Гномикам то тоже в тихаря никто долбиться в туза не запрещает, но им блин нужен, падла экшен, всеобщее блин признание... Ну вот и пусть хавают тогда, резиновой палочкой по горбу
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438
Сергей Викторович Час назад
Нахрена в гражданском обороте разрешено охолощенное оружие????? Нахрена????
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1k
Irenne Mustafina Час назад
Чурбанлар
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8k
Александр Час назад
Обезьянка видит - обезьянка делает. Д-р Хаус.
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15k
ВОВЧЕГ Час назад
Севинч, это мужик?
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5k
Максим Час назад
Крымские татары очень близки к туркам. И поверьте, там стреляли раньше, чем эту традицию переняли народы Кавказа.
Историю надо знать. Очень воинственный народ был в свое время. Другой вопрос нужно ли это бахвальство в современном мире. Выглядит уже, мягко говоря, глупо.
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149
ЛикБез Максим 17 минут назад
Называйте вещи своими именами.
Выглядит ДЕБИЛЬНО.
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