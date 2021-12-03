В Крыму татарская свадьба со стрельбой закончилась визитом ОМОНа

Крымские татары из Симферополя решили сыграть пышную свадьбу в кавказском стиле - с блэкджеком, лезгинкой и стрельбой из автомата. Но на весёлое празднество наведались незваные гости в форме ОМОНа, положили всех на пол и забрали с собой двоих гостей свадьбы.

Всё началось с элитного ЖК "Альфа", куда за невестой по имени Севинч вместе с товарищами приехал жених Шевкет Билялов. Один из друзей жениха достал из машины автомат и открыл стрельбу под окнами невесты. Стрельба продолжилась и на пути к ресторану, но правоохранительные органы уже были оповещены местными жителями о шумной компании с оружием.

Через несколько часов полицейские выяснили, в какой ресторан направился свадебный кортеж и заявились туда при параде в самый разгар празднества.