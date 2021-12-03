В Крыму татарская свадьба со стрельбой закончилась визитом ОМОНа

Когда хотел привлечь всеобщее внимание, а привлёк только полицию и испортил праздник.
Крымские татары из Симферополя решили сыграть пышную свадьбу в кавказском стиле - с блэкджеком, лезгинкой и стрельбой из автомата. Но на весёлое празднество наведались незваные гости в форме ОМОНа, положили всех на пол и забрали с собой двоих гостей свадьбы.
Всё началось с элитного ЖК "Альфа", куда за невестой по имени Севинч вместе с товарищами приехал жених Шевкет Билялов. Один из друзей жениха достал из машины автомат и открыл стрельбу под окнами невесты. Стрельба продолжилась и на пути к ресторану, но правоохранительные органы уже были оповещены местными жителями о шумной компании с оружием.
Через несколько часов полицейские выяснили, в какой ресторан направился свадебный кортеж и заявились туда при параде в самый разгар празднества.
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Автомат Калашникова, из которого вели стрельбу друзья жениха, оказался охолощённым. Двоих "виновников торжества", что палили в воздух для привлечения всеобщего внимания, будут судить за хулиганство.
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Вопрос к экспертам: входила ли раньше стрельба в брачные обряды крымских татар или это пришло недавно вместе с "культурным" влиянием Кавказа?
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Гномикам то тоже в тихаря никто долбиться в туза не запрещает, но им блин нужен, падла экшен, всеобщее блин признание... Ну вот и пусть хавают тогда, резиновой палочкой по горбу
Историю надо знать. Очень воинственный народ был в свое время. Другой вопрос нужно ли это бахвальство в современном мире. Выглядит уже, мягко говоря, глупо.
Я про традиции "воина", которыми прикрываются подобные выходки.
А так, турки на самом деле многое привили смежным и зависимым народам.
Выглядит ДЕБИЛЬНО.