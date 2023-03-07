«Не ломайте машину, пожалуйста!»: в Питере дама отказалась выходить из авто, а потом подралась с полицейскими

В Петербурге сотрудники остановили машину и попросили девушку показать документы. У неё не было с собой бумажного СТС, а QR-код с «Госуслуг», по словам автоледи, инспектор смотреть отказался.

Судя по видео, сотрудники вели себя корректно и просто просили даму выйти из машины. А она заперлась в авто, потом стала рыдать и просить не ломать стекло.

Вы должны нас защищать! Вы же органы! Мужчины, в конце концов.

Как она сообщает, бумажный СТС должен был подвезти её сын, но его не дождались.

Сотрудник сам сжимал в кулак и кричал, что я ему руку раздавлю. В итоге за ноги вытянули из авто и лицом в капот, собака-инвалид вывалилась из машины.

Видимо, собаки испугались её криков и как только открылась дверь машины - сразу попытались сбежать. Ну а с дамой теперь разбираются силовики. В полиции Петербурга заявили, что женщина не выполнила законных требований сотрудника.