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«Не ломайте машину, пожалуйста!»: в Питере дама отказалась выходить из авто, а потом подралась с полицейскими

«Не ломайте машину, пожалуйста!»: в Питере дама отказалась выходить из авто, а потом подралась с полицейскими

Автор:
07 марта 2023 17:52
Сообщество : Автомир
Метки: ДПС   Петербург   автоледи   дама   документы   задержание   машина   проверка   сотрудник   
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Её просили показать документы и вот чем всё закончилось.

В Петербурге сотрудники остановили машину и попросили девушку показать документы. У неё не было с собой бумажного СТС, а  QR-код с «Госуслуг», по словам автоледи, инспектор смотреть отказался.

Судя по видео, сотрудники вели себя корректно и просто просили даму выйти из машины. А она заперлась в авто, потом стала рыдать и просить не ломать стекло.

Вы должны нас защищать! Вы же органы! Мужчины, в конце концов.

Как она сообщает, бумажный СТС должен был подвезти её сын, но его не дождались.

Сотрудник сам сжимал в кулак и кричал, что я ему руку раздавлю. В итоге за ноги вытянули из авто и лицом в капот, собака-инвалид вывалилась из машины.

Видимо, собаки испугались её криков и как только открылась дверь машины - сразу попытались сбежать. Ну а с дамой теперь разбираются силовики. В полиции Петербурга заявили, что женщина не выполнила законных требований сотрудника.

Источник:

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Метки: ДПС   Петербург   автоледи   дама   документы   задержание   машина   проверка   сотрудник   
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18  комментариев
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6k
Дмитрий Час назад
Тот самый момент, когда ты, на ровном месте, создаёшь себе геморрой, которого бы просто не было.
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8k
Ntvl 3 минуты назад
почитал коменты и просто в ах.уе от людей! Все такие защитники ментов тут стали, аж прямо противно. А во всех других постах те же люди , не важно, какая ситуация, все пиз.дят на ментов по умолчанию! Всё-таки загадочная у нас русская душа.
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−9
Омск 5 минут назад
законные основания для такого требования:
проведение досмотра транспортного средства,
административное задержание водителя.

А он просто лезет в авто и тупо повторяет- выйти и машины, без оснований и причины.
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25k
Matrosskin 12 минут назад
На ровном месте набрала полную панамку...
ПС. а вот тему с ГУавто я тоже не понял: "ляляля, такая нужная вещь, там и документы можно показывать " - значилось в рассылке. Ну ок - для интереса скачал, посмотрел. Функционала ноль целых йух десятых, т.к. это всё никак не освобождает от таскания бумажек. Удалил. А кто-то за разработку и поддержку этого гумна денежку получил, да. Вот бы в чём "органам" поинтересоваться, но - ЭДПН (тм)
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42k
turyst 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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328
Дима Новосельский 22 минуты назад
Понаберут детей в полицию,не поговорить,не силу применить не умеют,во первых сотрудник мог ей ответить: - Почему я должен уважать вашу просьбу,коль скоро,вы не уважаете мою?Ну и в конце концов,предупредив о намереньи использовать слезоточивый газ,после вбрызнуть в салон,уверяю,после этого она сама вывалилась из салона...
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17k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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57k
Morder Полчаса назад
Отказ выполнять требование полицейского это только ухудшает обстановку. Что ей мешает выйти из машины? Сама себе придумывает проблему....
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2k
ChePaev Час назад
Мусор -упырь, каких поискать. Чего он заладил "выходи из машины?" на эту бабу ориентировка что она в розыске или машина в угоне?? Ну видно же что не особо опасный преступник и скрыться она никуда не пытается уехав а наоборот просит подождать когда подвезут документы, тем более у нее есть электронная версия документов что подтверждает что она по крайней мере не угонщик и находится в своей машине.
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9k
Владимир Час назад
Еб@нашка какая то.
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August

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