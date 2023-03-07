«Не ломайте машину, пожалуйста!»: в Питере дама отказалась выходить из авто, а потом подралась с полицейскими

Её просили показать документы и вот чем всё закончилось.
В Петербурге сотрудники остановили машину и попросили девушку показать документы. У неё не было с собой бумажного СТС, а QR-код с «Госуслуг», по словам автоледи, инспектор смотреть отказался.
Судя по видео, сотрудники вели себя корректно и просто просили даму выйти из машины. А она заперлась в авто, потом стала рыдать и просить не ломать стекло.
Вы должны нас защищать! Вы же органы! Мужчины, в конце концов.
Как она сообщает, бумажный СТС должен был подвезти её сын, но его не дождались.
Сотрудник сам сжимал в кулак и кричал, что я ему руку раздавлю. В итоге за ноги вытянули из авто и лицом в капот, собака-инвалид вывалилась из машины.
Видимо, собаки испугались её криков и как только открылась дверь машины - сразу попытались сбежать. Ну а с дамой теперь разбираются силовики. В полиции Петербурга заявили, что женщина не выполнила законных требований сотрудника.
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проведение досмотра транспортного средства,
административное задержание водителя.
А он просто лезет в авто и тупо повторяет- выйти и машины, без оснований и причины.
ПС. а вот тему с ГУавто я тоже не понял: "ляляля, такая нужная вещь, там и документы можно показывать " - значилось в рассылке. Ну ок - для интереса скачал, посмотрел. Функционала ноль целых йух десятых, т.к. это всё никак не освобождает от таскания бумажек. Удалил. А кто-то за разработку и поддержку этого гумна денежку получил, да. Вот бы в чём "органам" поинтересоваться, но - ЭДПН (тм)
Что тут не логичного?