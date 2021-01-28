Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове

Сайд-Мухамада Джумаева задержали в лесу. И не в Москве, а в Псковской области. Парень двигался в сторону латвийской границы.
В Псковской области задержали уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который устроил драку с ОМОНом на несанкционированной акции в Москве 23 января.
Бунтаря задержали в лесном массиве в Палкинском районе. Сообщается, что сразу же после беспорядков он взял такси и отправился в Псков. Доехав до места назначения, он отпустил водителя и отправился в пешее путешествие. Судя по всему, Джумаев пытался скрыться в Латвии. При себе у него было два компаса, карта, деньги и еда, и двигался он в сторону латвийской границы. Вычислили молодого человека очень просто - по биллингу, выкинуть мобильный телефон он не додумался.
При задержании Джумаев пытался сбежать, но сопротивления не оказывал.
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"В настоящее время Сайд-Мухамада Джумаева везут на допрос к следователю, он был задержан в Псковской области", - сообщили в столичном СК.
Обвинение Джумаеву пока не предъявили.
причём прошаренный,не полез под Выборгом.А попёрся через Псков)))— Алекс из ПОГОНа🐴🍻🇷🇺 (@gianvolgan) January 28, 2021
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А там бы кому нить голову отрезал, за "оскорбление" его дремучей веры.
Там прямо героя из него делают. Типа "смелый, храбрый, в одиночку вышел отбивать кого-то там у омона".
Я в тех же видео вижу, что он специально спровоцировал омоновцев, которые стояли до этого и никого не трогали. А потом ползком под ногами у толпы сцикливо сбежал!
И это - герой либерастов?! Фу, мля! Какие либерасты, такие и герои
Заранее планировал побег в виде политического беженца??