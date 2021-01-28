Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове

В Псковской области задержали уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который устроил драку с ОМОНом на несанкционированной акции в Москве 23 января.





Бунтаря задержали в лесном массиве в Палкинском районе. Сообщается, что сразу же после беспорядков он взял такси и отправился в Псков. Доехав до места назначения, он отпустил водителя и отправился в пешее путешествие. Судя по всему, Джумаев пытался скрыться в Латвии. При себе у него было два компаса, карта, деньги и еда, и двигался он в сторону латвийской границы. Вычислили молодого человека очень просто - по биллингу, выкинуть мобильный телефон он не додумался.

При задержании Джумаев пытался сбежать, но сопротивления не оказывал.