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Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове

Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове (3 фото + 2 видео)

Автор:
28 января 2021 13:25
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   задержание   нападение   омон   протесты   чеченец   
7776
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Сайд-Мухамада Джумаева задержали в лесу. И не в Москве, а в Псковской области. Парень двигался в сторону латвийской границы.

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Метки: Москва   видео   задержание   нападение   омон   протесты   чеченец   
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35k
parallax 3 часа назад
В Латвию, а оттуда в Германию, как беженец пострадавший от "кровавого режЫма".
А там бы кому нить голову отрезал, за "оскорбление" его дремучей веры.
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309k
Adat 10 минут назад
На сколько известно в Пскове у него живет мать, к ней он и поехал, где его и задержали. Откуда информация про лес, компасы, Латвийскую границу и т.д.?
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272k
Dionysus Автор поста Adat 3 минуты назад
Инфа отсюда: https://life.ru/p/1365135https://life.ru/p/1365135
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13k
kotovski 46 минут назад
Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове
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2k
zloikrot Час назад
новый фильм гая ричи - "карта,деньги,два компаса".
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4k
saliamnn Час назад
А ничего,что он вообщем-то в гостях.А в гостях так себя не ведут.Если бы в Грозном русский парень участвовал в акции оппозиции против Кадырова и вступил в потасовку с силами правопорядка?Как-бы он отреагировал на инцидент?Ну так чисто гипотетически....А разве родители его не несут ответственность за то,что в столицу отправили учиться сие чудовище?почему одна обнаглевшая нация ставит себя выше других?Может уже выходить на митинг в знак несогласия с этими "гостями-аборигенами"?
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1k
Plan Час назад
Чеченцы ужасные и опасные люди. Очень плохо, что они трутся в русских регионах.
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265
Борис Колесниченко Час назад
Дурак, надо было к Кадырову бежать, "розгами" побили та отпустили бы. А этот решил в Латвию под политического беженца косить. Поступок, не достойный чеченца.
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973
Андрей Манахов Час назад
Просто поставлю это
Ссылка youtu.be
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975
Дмитрий Брагин 2 часа назад
Странный чеченец если честно. Учится в МГУ, бежать решил не в горы а в латвию, хотя вроде ему поступали предложения замять дело с силовиками от кадырова. Внесистемный какой то
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806
Карл Такойто Дмитрий Брагин Час назад
Может он просто не такой наивный как ты чтобы на слово верить силовикам Кадырова,с их предложениями ,,замять,,))Это предложение это как наживка для рыбы,чтобы сам ,,приплыл,, и им задачу упрощает-ловить не надо)
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975
Дмитрий Брагин Карл Такойто 22 минуты назад
Я не то что бы наивный, но согласись не так много чеченов задел дворец путина, когда у рамзана не меньше
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806
Карл Такойто Дмитрий Брагин 15 минут назад
Чеченцы разные,у них там достаточно людей которые от действий Рамзана или его подручных в той или иной степени могли пострадать,или просто им недовольны,у них и свой Навальный есть,некий Тумсо Абдурахманов который против Кадырова выступает,в общем не всё так однозначно)
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973
Андрей Манахов 2 часа назад
Сайд-Мухамада будут помнить по этой бесшабашной атаке.
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975
Дмитрий Брагин Андрей Манахов 21 минуту назад
Он себе очков подзаработал)
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−7
verbludov2010 2 часа назад
чеченец, достойный уважения куда большего, чем кадыр
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1k
Acid Snake verbludov2010 Час назад
Его уже опустили, будет жить у параши, как и ты
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3k
Ok_Google verbludov2010 Час назад
Раньше уважения удостаивались: ученые, художники, писатели, архитекторы, композиторы и тд, а сейчас дурак, который решил помахать кулаками с омоном на камеру, заработав себе на статью! Позор
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−7
verbludov2010 Ok_Google Час назад
вот такие времена настали, что "ученые, художники, писатели, архитекторы" опущены правительством ниже плинтуса. остается махать кулаками с омоном. простипуткам, чиновникам, силовикам и прочим лодырям конечно же легче
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1k
Maxim 2 часа назад
Прикалывают комменты на ютубе.
Там прямо героя из него делают. Типа "смелый, храбрый, в одиночку вышел отбивать кого-то там у омона".
Я в тех же видео вижу, что он специально спровоцировал омоновцев, которые стояли до этого и никого не трогали. А потом ползком под ногами у толпы сцикливо сбежал!
И это - герой либерастов?! Фу, мля! Какие либерасты, такие и герои
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−8
С миру по нитке 2 часа назад
это вам не бабушек с дубинками хер.ачи.ть я б с этим мужиком на разведку пошел.
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130
Егор Ядрин С миру по нитке 2 часа назад
Пишите правильно, мр Смит. НА границу, но В разведку.
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6k
vitenok 2 часа назад
Надо было его в болоте притопить по тихому, и всё.
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6k
Ivan 2 часа назад
Казачок то, засланный...
Карта, компас... Мозг не взял...
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4k
Vlad 2 часа назад
Вт это оперативная работа! Для граждан бы так сработали хоть раз.
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347
Sergei Propisnov 2 часа назад
"сразу же после беспорядков он взял такси и отправился в Псков… При себе у него было два компаса, карта и деньги, и двигался он в сторону латвийской границы."
Заранее планировал побег в виде политического беженца??
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806
Карл Такойто Sergei Propisnov 2 часа назад
Вряд ли,скорее после того как узнал что попал на видео. Он же понимает где живёт,знает о сроках за брошенные стаканчики и тому подобные дела,а статья там довольно обширная от 360 часов работ до 20 лет. Но практика показывает что обычно дают 3-5 лет,в его же случае учитывая ситуацию из него скорее всего сделают показательный пример и впаяют лет 10. А Прибалтика сейчас многих принимает,для белорусов когда там всё началось,они специальный коридор организовали для беженцев, где прямо на границе выдаётся 2 или 3 месячная специальная виза,а далее получив ее человек уже может спокойно передвигаясь подавать на убежище и вид на жительство.
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−77
anton.s.davydov 2 часа назад
А где хоть один комментарий политиков или иных видных деятелей по поводу того, что Делимханов открыто заявляет, что «Рамзан поможет решить вопрос с властями»? Это ли не обратная дискриминация? Почему пенсионерам за три собранных в лесу ветки светит реальный срок, а отморозкам, которые кидаются на тех, кто нас от них охраняет, помогают решать вопросы?
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36k
Андрей anton.s.davydov 2 часа назад
Мало ли что там заявляет Делимханов? А если Делимханов заявит, что в учебнике физики написан полный бред, то что, всю науку к чертям?
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4k
Артем Кощеев 2 часа назад
Виноват он лишь в том, что первым нанёс удар. А получи он сначала дубинкой по голове (все к этому и шло) стал бы героем. Не захотел получать, я его прекрасно понимаю.
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−26
Ia1eLpstOciPR507 2 часа назад
выкинуть мобильный телефон он не додумался - чурка ну
и или жмотьё
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−26
Ia1eLpstOciPR507 2 часа назад
странно. эта шваль путлеровский электорат вроде . чего против ветра засцал ?
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