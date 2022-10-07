Всё, расходимся: первое уголовное дело за уклонение от мобилизации отменено

Прокуратура Пензенской области признала решение о его возбуждении незаконным.
Тогда за ним прибыл ОМОН, выломал дверь в баню, где он прятался, и отвезли в изолятор, там Моисеев провёл два дня.
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Ему грозило до двух лет по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».
Но был ряд вопросов:
Повестку вручили не ему, а жене, она за неё не расписалась. И документ был оформлен с ошибками - даже фамилию написали неправильно.
Сегодня уголовное дело отменили. Дело в том, что статья 328 УК РФ касается лишь прохождения срочной службы, а не мобилизации. Прокуратура решение СКР отменила, мужчина теперь может рассчитывать на компенсацию за задержание.
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АНТИФИШКИ
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"Субъектами преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, являются граждане мужского пола, достигшие возраста 18 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, подлежащие в установленном законом порядке призыву на военную службу (далее – призывники). При рассмотрении уголовных дел, связанных с уклонением от призыва на военную службу, следует учитывать, что в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Поэтому после достижения возраста 27 лет уголовному преследованию за уклонение от призыва на военную службу могут подлежать только лица, совершившие это преступление до указанного возраста, при условии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности".
Субъект преступления специальный вменяемое физическое лицо мужского пола 18 27 лет, подлежащее по закону призыву на военную службу. После достижения 27-летнего возраста ответственности за уклонение от призыва могут подлежать только лица, совершившие это преступление до указанного возраста, при условии что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 N 3).
https://www.penzainform.ru/news/social/2022/10/07/v_penze_otmenili_postanovlenie_o_vozbuzhdenii_ugolovnogo_dela_na_uklonista.htmlhttps://www.penzainform.ru/news/social/2022/10/07/v_penze_otmenili_postanovlenie_o_vozbuzhdenii_ugolovnogo_dela_na_uklonista.html