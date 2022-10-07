Всё, расходимся: первое уголовное дело за уклонение от мобилизации отменено

Ему грозило до двух лет по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Но был ряд вопросов:

Повестку вручили не ему, а жене, она за неё не расписалась. И документ был оформлен с ошибками - даже фамилию написали неправильно.