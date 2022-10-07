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Всё, расходимся: первое уголовное дело за уклонение от мобилизации отменено

Всё, расходимся: первое уголовное дело за уклонение от мобилизации отменено

Автор:
07 октября 2022 14:55
Сообщество : Жить в России
Метки: задержание   изолятор   компенсация   мобилизация   омон   повестка   прокуратура   
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Прокуратура Пензенской области признала решение о его возбуждении незаконным.

Вчера сообщали о задержании 32-летнего Максима Моисеева, который не явился по повестке.

Тогда за ним прибыл ОМОН, выломал дверь в баню, где он прятался, и отвезли в изолятор, там Моисеев провёл два дня.

Ему грозило до двух лет по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Но был ряд вопросов:

Повестку вручили не ему, а жене, она за неё не расписалась. И документ был оформлен с ошибками - даже фамилию написали неправильно.

Сегодня уголовное дело отменили. Дело в том, что статья 328 УК РФ касается лишь прохождения срочной службы, а не мобилизации. Прокуратура решение СКР отменила, мужчина теперь может рассчитывать на компенсацию за задержание.

Источник:

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Метки: задержание   изолятор   компенсация   мобилизация   омон   повестка   прокуратура   
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12  комментариев
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2k
SHAGREEN Час назад
Не ходите девки в баню, там сегодня ловят Ваню.
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5k
Дмитрий 5 минут назад
А самое главное то здесь даже не опечатка в фамилии(суд может на это спокойно глаза закрыть), а статья то сама по себе копеечная! Здесь ещё постараться надо, что бы лишения свобод получить то. Как правило наказания по таким статьям штрафы. Ни один нормальный судья лишения свободы не даст по такой статье.
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5k
Дмитрий 12 минут назад
Тут засада обнаружилась от законодателя. Так получается, что все эти "понаубежавшие" перебдели. Действительно согласно разъяснению пленума Верховного суда субъект преступления по данной статье- призывник!!!! Ни какого отношения к мобилизации статья действительно не имеет. Посмотрим как власть "вырулится" из этой ситуации. Просто получается, что ни куда и не надо было "бежать". Можно было просто не брать(подписывать) повестку. Будем посмотреть, как из этой коллизии вырулИтся власть!!!
"Субъектами преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, являются граждане мужского пола, достигшие возраста 18 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, подлежащие в установленном законом порядке призыву на военную службу (далее – призывники). При рассмотрении уголовных дел, связанных с уклонением от призыва на военную службу, следует учитывать, что в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Поэтому после достижения возраста 27 лет уголовному преследованию за уклонение от призыва на военную службу могут подлежать только лица, совершившие это преступление до указанного возраста, при условии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности".
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12k
harlamov 54 минуты назад
В этом и прикол. Все чудики, уехавшие в Грузии и Казахстаны, могли отделываться 500 рублевыми штрафами и просто не приходить в военкомат... Теперь все эти грузинские велосипедисты сидят там и волосы рвут на жопе)
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32k
ACU900 Час назад
Иметь такую фамилию и не отсудить компенсацию - просто грех...
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3k
Nigilist Час назад
УК РФ Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы

Субъект преступления специальный вменяемое физическое лицо мужского пола 18 27 лет, подлежащее по закону призыву на военную службу. После достижения 27-летнего возраста ответственности за уклонение от призыва могут подлежать только лица, совершившие это преступление до указанного возраста, при условии что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 N 3).
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22k
Serg2001 2 часа назад
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Faithless 2 часа назад
Хохлы, хватит чушь спамить. Серьезно, уже [мат] подобные посты, сделанные на коленке. Никто не будет вникать в суть подобной белиберды.
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