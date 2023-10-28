Полицейские спасли китайского туриста-автостопщика, застрявшего на трассе у Тольятти

Гражданина КНР отогрели и нашли для него попутную машину.
Одинокого и замёрзшего китайца автоинспекторы заметили в ночь с пятницы на субботу на трассе "Тольятти-Ташелка". Водители проносились мимо голосующего туриста, опасаясь в ночное время подбирать незнакомого человека. Полицейские подъехали к китайцу, чтобы выяснить, что случилось и предложить помощь, но выяснилось, что тот совершенно не знает русского языка.
Как сообщает главное управление МВД Самарской области, автоинспекторы не растерялись и воспользовались онлайн-переводчиком. Турист рассказал, что ему 19 лет, он путешествует по России и сейчас планирует добраться до Казани, но на самарской дороге произошла заминка и он никак не может поймать попутную машину.
Назвавшегося Джоном гражданина КНР полицейские усадили в служебную машину, чтобы отогревался, а сами вышли на дорогу ловить для него машину. У них это, разумеется, получилось гораздо успешней, и через некоторое время они нашли автолюбителя, который как раз направлялся в Казань.
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