10 полезных советов от местных жителей: что не стоит делать туристам в их стране

Порой, чтобы лучше понять реалии жизни в той или иной стране, достаточно просто посмотреть несколько фото.

Южная Корея

В Южной Корее оставлять чаевые считается грубым и унижающим достоинство поступком. Делать это можно лишь в некоторых заведениях.