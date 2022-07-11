10 полезных советов от местных жителей: что не стоит делать туристам в их стране

Перед поездкой в другую страну многие туристы просматривают в интернете информацию о достопримечательностях, знаковых и красивых местах, кафе и ресторанах, в которых можно вкусно и недорого поужинать, и т. д. Однако мало кто задается вопросом, есть ли какие-то правила посещения того или иного государства.
Канада
Местные жители убедительно просят туристов не оставлять после себя мусор при посещении заповедников. А также не рекомендуют покупать кленовый сироп в киосках и лавках для туристов: приобрести его в продуктовом магазине будет значительно дешевле.
Австралия
Не стоит близко подходить к кенгуру и тем боле пытаться их погладить. Это дикие и опасные животные, которые могут нанести серьезные травмы.
Страны Южной Африки
Во время посещения некоторых стран Южной Африки не стоит носить брюки цвета хаки и походные ботинки. В них турист выделяется из толпы и становится мишенью для преступников. На сафари ни в коем случае нельзя покидать машину и открывать окна и двери. Это может быть очень опасно, ведь вокруг полно хищников.
Великобритания
Не стоит конфликтовать и ссориться с членами королевской гвардии. Они будут действовать соответствующим образом, если увидят в ком-то угрозу. Знайте также, что во многих пабах предлагают только напитки, и за ними необходимо подходить к барной стойке самостоятельно, а не ждать, пока кто-нибудь примет заказ.
США
Находясь в Штатах, не стоит приближаться к полицейским и выходить из машины, если вас остановили, но не просили этого делать. Любое действие со стороны гражданского лица, в том числе туриста, может быть расценено стражами порядка как угроза.
Дания
При пользовании автобусами в Дании стоит быть предельно внимательным и учитывать, что вдоль дорог зачастую проложены велосипедные дорожки. И прежде чем вы успеете дойти до тротуара (или, наоборот, до автобуса), на вас могут наехать несущиеся велосипедисты.
Нидерланды
Не надо говорить местным жителям, что они очень похожи на немцев. Многим голландцам не нравится подобное сравнение.
Япония
Не стоит обнимать местных жителей и пожимать им руку, многим это не понравится.
Индия
В стране, в которой дозволено многое, чего не поймут во многих других государствах, не стоит целоваться на публике.
Порой, чтобы лучше понять реалии жизни в той или иной стране, достаточно просто посмотреть несколько фото.
Южная Корея
В Южной Корее оставлять чаевые считается грубым и унижающим достоинство поступком. Делать это можно лишь в некоторых заведениях.
Для многих важно привезти из отпуска красивые фотографии, которые потом можно выложить в социальные сети. Однако порой снимки получаются не такими, какими хотелось бы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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