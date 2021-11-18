Что разрешалось видеть иностранцам во время путешествия в СССР

Может показаться, что железный занавес не позволял иностранцам приезжать в СССР, однако только до начала войны в стране побывали тысячи гостей. Ну, а в период оттепели количество туристов стало гораздо больше: жителей других стран активно приглашали увидеть молодое прогрессивное государство, где строился коммунизм.

«Интурист» и путешествие в новый мир

В конце 1920-х годов советская власть начала думать над тем, как привлечь в страну туристов. Во-первых, это помогло бы познакомить людей с новым государством и идеологией, а во-вторых (и, пожалуй, это самая главная причина), привлечь в страну иностранную валюту. Именно с этой целью и появилась компания «Интурист», которая занималась продажей туров в СССР в других странах. Еще до начала войны офисы «Интуриста» появились за рубежом: в первую очередь в Великобритании, Германии и США. Для иностранных гостей советские художники создавали интригующие плакаты, призывающие увидеть дивный новый мир.