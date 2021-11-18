Что разрешалось видеть иностранцам во время путешествия в СССР

Давайте разбираться, как путешествовали по Советскому Союзу иностранцы на самом деле и были ли для них «табу».
Может показаться, что железный занавес не позволял иностранцам приезжать в СССР, однако только до начала войны в стране побывали тысячи гостей. Ну, а в период оттепели количество туристов стало гораздо больше: жителей других стран активно приглашали увидеть молодое прогрессивное государство, где строился коммунизм.
«Интурист» и путешествие в новый мир
В конце 1920-х годов советская власть начала думать над тем, как привлечь в страну туристов. Во-первых, это помогло бы познакомить людей с новым государством и идеологией, а во-вторых (и, пожалуй, это самая главная причина), привлечь в страну иностранную валюту. Именно с этой целью и появилась компания «Интурист», которая занималась продажей туров в СССР в других странах. Еще до начала войны офисы «Интуриста» появились за рубежом: в первую очередь в Великобритании, Германии и США. Для иностранных гостей советские художники создавали интригующие плакаты, призывающие увидеть дивный новый мир.
«Интурист» успешно развивался: в довоенный период молодое государство посетило 129 тысяч иностранных гостей. После войны поток увеличивался буквально с каждым годом: так, если в 1956 году в СССР побывало 500 тыс. иностранцев, то спустя девять лет количество путешественников возросло до 1,3 млн человек. К 1985 году в Советском Союзе побывало примерно 70 млн гостей из 162 стран.
От писателей до молодежи
Одними из первых гостей, посетивших СССР, стали известные деятели искусства и общественные активисты. Так, еще до войны здесь побывали Бернард Шоу и Ромен Роллан.
В первую очередь путешественники ехали в Москву и Санкт-Петербург, летом был популярен Крым. Обычно приезжали из Западной Германии и ГДР, Чехословакии, Италии, США. Многие посещали Советский Союз во время морских круизов. Помимо черноморского побережья и столиц путешественники отправлялись в круиз по Волге, а также в поездку по Транссибу.
Однако помимо организованных путешествий по городам был еще один интересный вид отдыха: в крымском Гурзуфе существовал международный лагерь для молодежи «Спутник». Всем же известен «Артек»? «Спутник» был его «старшим братом»: сюда приезжала молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.
Путевки в лагерь получала как советская молодежь, так и молодые люди из других стран. Идея лагеря была такой же, как и в «Артеке», и воспевала дружбу народов и разных стран.
Ложки дегтя
На первый взгляд иностранный туризм в СССР кажется этакой идиллией, однако, как и многое другое в то время, все было не так просто.
Например, в одиночку никто по Москве не мог побродить: за всеми иностранными путешественниками были закреплены гиды, и, естественно, возили их только по самым безупречным местам, которые соответствовали советской идеологии.
Сами гиды знали не только иностранные языки, но и были хорошо подкованы в политике и экономике страны. То есть фактически они должны были показывать все преимущества жизни в советском государстве и, конечно, не говорить о его минусах и каких-то внутренних сложностях. Более того, их заранее подготавливали, как нужно отвечать на самые популярные вопросы: они касались войны в Афганистане, путешествий в Европу и страны за пределами СССР. Зачастую иностранных путешественников не покидало чувство, что они постоянно находятся под пристальным вниманием и контролем.
То же самое касается и международного лагеря «Спутник». Посещать его могли выходцы из дружественных стран, и далеко не каждый молодой человек из СССР мог в него попасть, а лишь тот, кто соответствует идеальному советскому гражданину с безупречной биографией и выдающимися успехами, будь он студентом ВУЗа или сотрудником какого-нибудь завода. На первый взгляд здесь было чудесно: в лагере организовывали походы, специальные дни, посвященные национальным культурам, спортивные игры и соревнования, тематические вечера у костра.
Сам лагерь был пронизан коммунистическим духом, все мероприятия, которые проводили в его стенах, также были связаны с советской идеологией.
Однако, несмотря на такую организацию, отдыхающие были аполитичны, и обычно предпочитали больше проводить время на пляже, общаясь с иностранцами в неформальной обстановке. Нередко администрация лагеря отмечала, что гости чаще вели праздный и разгульный образ жизни.
А вы отдыхали в пионерлагерях?
Источник:
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