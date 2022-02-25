Совершенно секретно: 12 мест, куда не сможет попасть ни один турист

К сожалению, здесь не помогут даже полезные знакомства и специальные разрешения.
Заядлые туристы обожают посещать необычные места. К счастью, на планете их более чем достаточно. Некоторые готовы преодолеть тысячи километров и жить под открытым небом только ради того, чтобы прикоснуться или хотя бы увидеть ту или иную достопримечательность. Однако стремления путешественников разделяют не все. Существует целый список засекреченных мест и объектов, куда не пускают любопытных приезжих ни при каких условиях.
Зона 51 в Неваде
Всемирно известная база ВВС США расположена в Неваде. Объект используется для проведения секретных испытаний. Несмотря на то, что вокруг зоны почти нет ограждений, к ней никто не решается приближаться ближе, чем на несколько сотен метров. Военные предупреждают — в случае пересечения границы по нарушителям будет открыт огонь.
Зона 51 — место, окутанное тайнами в стиле X-files. Местные СМИ утверждают, что на территории объекта хранится настоящая летающая тарелка, а в лабораториях до сих пор проводятся исследования тел найденных пришельцев.
Ватиканский апостольский архив
Архив хранит в себе множество исторических тайн, доступ к которым имеют только некоторые священнослужители и учёные. Был создан в далёком 1610 году. В коллекции архива насчитывается более 35 тысяч томов. Среди них даже есть редкие экземпляры оккультной литературы. Представляете, сколько нужно времени, чтобы перечитать их все? К особым сокровищам архива относятся древние пергаменты тамплиеров, датированные 1308-1310 годами, документ по делу Джордано Бруно, выдержка из судебного дела Галилео Галилея.
Пещера Ласко, Франция
Позднепалеотическое произведение искусства, прикоснуться к которому удалось немногим. Ласко — доисторическая пещера, представляющая огромную ценность для археологии. Она была найдена совершенно случайно двумя подростками, решившими самостоятельно исследовать небольшую расщелену, образовавшуюся вследствие неблагоприятных погодных условий. На стенах пещеры изображены десятки животных: олени, горные козлы, быки, лошади. Исследователи считают, что рисунки были нанесены на каменую поверхность приблизительно 18 тысяч лет до н.э.
Ласко быстро приобрела популярность, что привело к появлению нескончаемого потока туристов, желавших посмотреть на необыкновенную достопримечательность лично. Однако постоянное присутствие людей привело к повышению концентрации углекислого газа в пещере и рисунки стали постепенно разрушаться. Местные власти приняли твёрдое решение закрыть объект для посещений, чтобы не допустить уничтожения археологической ценности.
Остров Сюртсей, Исландия
Самый молодой вулканический остров из всех ныне существующих. «Рождением» Сюртсея считается 1963 год. Образование объекта произошло вследствие извержения подводных вулканов, которое повлекло за собой появление на поверхности воды массы, состоявшей из базальтовых и андезитовых пород.
Сегодня доступ к достопримечательности имеют только учёные. Их цель — научный эксперимент, позволяющий отследить естественные процессы появления и развития жизни.
Всемирное зернохранилище, Шпицберген
Неприветливый, суровый климат Шпицбергена создал идеальные условия для хранения семян ценных видов растений (всего их около 900 000). Хранилище было построено правительством Норвегии. В нём постоянно поддерживается минусовая температура. Надёжность обеспечивается за счёт стальных дверей и секретных кодовых замков. Доступ в помещение имеет только хранитель и работники объекта.
Гробница Цинь Шихуанди, Сиань
Мавзолейный комплекс построен в честь китайского императора Цинь Шихуанди. Гробница была обнаружена обычным жителем, который копал колодец и совершенно случайно наткнулся на каменную фигуру воина. Под низом же скрывалась целая императорская армия. Раскопки объекта начались в 1974 году. На сегодняшний день археологам удалось раскопать и изучить около 400 квадратных метров гробницы. Исследователи нашли 220 скульптур солдат. По предположениям всего их насчитывается около 8 тысяч.
Острова Херд и Макдональд, Австралия
Центр всемирного наследия, охраняемый ЮНЕСКО. На островах проживают колонии морских птиц и пингвинов. Также здесь расположены активные вулканы, что является отличной возможностью для учёных понаблюдать за столь редкими природными процессами. Появляться здесь туристам не рекомендуется. К тому же в этих местах постоянно ветрено и невыносимо холодно.
Северный сентинельский остров
Тропический рай, находящийся под строгим запретом даже для самого экстремального туриста. На острове проживает племя аборигенов Сентинелес, которые относятся к любым гостям более чем враждебно. Они готовы в любую секунду пустить в ход примитивные ножи и луки. Неоднократные попытки учёных подружиться с островитянами ни к чему не привели. Аборигены и сегодня отвергают любые предложения о дружбе.
Норт-Бортер, Нью-Йорк
Остров более 50 лет остаётся необитаемым. Ранее здесь находилась больница, в которой лечили больных оспой и другими вирусными заболеваниями. Согласно историческим источникам, многие пациенты больше никогда не покидали стен лечебницы. Местные жители не рискуют гулять по острову и всячески отговаривают от этой безумной идеи приезжих, так как они уверены, что среди заросших зеленью корпусов и объектов бродят неупокоенные духи умерших больных.
Богемская роща
Тайный мужской клуб, расположенный в Калифорнии. Существует с 1899 года. Ежегодно здесь собираются наиболее влиятельные личности из мира политики, искусства, СМИ и проводят двухнедельные своеобразные каникулы. Попасть в клуб можно только по специальному приглашению и пройдя особую проверку.
Журналисты неоднократно пытались проникнуть на территорию Богемской рощи и узнать, что там происходит, но точную информацию получить так и не удалось. Многие люди обвиняют членов группы в окультизме и совершении ритуалов жертвоприношения.
Остров Повелья, Италия
Ранее на острове располагалась психиатрическая клиника, в которой лечили больных экспериментальными и не совсем гуманными методами. Пациенты нередко подвергались ужаснейшим пыткам и погибали в стенах учреждения, так и не дождавшись освобождения.
Повелья закрыт для посещения и строго охраняется полицейскими. Туристы, которым всё-таки удавалось тайно проникнуть в лечебницу, не могли провести там больше 20 минут. Путешественники уверяли, что всё время чувствовали чужое присутствие, слышали голоса и звон колоколов, которые давным-давно были сняты с колокольни.
Плутонион в Иераполисе, Турция
Здесь есть необычный подземный грот, из которого просачивается ядовитый газ СО2. Много веков назад древнеримские жрецы использовали его для проведения ритуальных обрядов.
Запретные места, конечно, манят. Однако ради своей безопасности лучше отправиться в путешествие, которое доставит только удовольствие и не станет причиной неприятных воспоминаний.
Источник:
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Для тех, кто верит в эту чушню - возможно и страшно.Я бы там на недельку затусовался бы
Вулканический остров Хунга Тонга-Хунга Хаапай образовался в результате извержения вулкана в Тихом океане в 2015.