Совершенно секретно: 12 мест, куда не сможет попасть ни один турист

Всемирно известная база ВВС США расположена в Неваде. Объект используется для проведения секретных испытаний. Несмотря на то, что вокруг зоны почти нет ограждений, к ней никто не решается приближаться ближе, чем на несколько сотен метров. Военные предупреждают — в случае пересечения границы по нарушителям будет открыт огонь.

Зона 51 — место, окутанное тайнами в стиле X-files. Местные СМИ утверждают, что на территории объекта хранится настоящая летающая тарелка, а в лабораториях до сих пор проводятся исследования тел найденных пришельцев.

Ватиканский апостольский архив