Хунзах — село в Дагестане на краю ущелья

Сейчас в это трудно поверить, но Хунзах несколько веков был столицей древнего государства, затем стал сильным ханством и только после этого присоединился к Российской империи.

1. Сейчас Хунзах — административный центр Аварского округа. Но за историю существования Хузнаха у села были и более почётные звания.