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Хунзах — село в Дагестане на краю ущелья

Хунзах — село в Дагестане на краю ущелья

Автор:
28 октября 2023 12:23
Сообщество : Путешествия
Метки: Дагестан   Жизнь   в мире   красота   природа   путешествия   село   удивительно   фото   хунзах   
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Село Хунзах расположено в Дагестане, в 140 км от Махачкалы на высоте 2 км над уровнем моря. Дома здесь построены на самом краю Хунзахского плато, где высота отвесных скал достигает 100 метров — это почти как в испанском городе Ронда, французском Бозуле или Эль-Хаджера в Йемене. Но уникальным это село делает не только расположение.


Сейчас в это трудно поверить, но Хунзах несколько веков был столицей древнего государства, затем стал сильным ханством и только после этого присоединился к Российской империи.


1. Сейчас Хунзах — административный центр Аварского округа. Но за историю существования Хузнаха у села были и более почётные звания.

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2. Считается, что Хузнахское плато начали заселять ещё 3000 лет назад, но археологи находили здесь и остатки стоянок первобытных людей каменного века. Есть версия, что село Хунзах основали скифы, которые совершали набеги на территории, где сейчас расположены Грузия и Армения. Но от тех времён сохранилось слишком мало информации, поэтому историки опираются на первое упоминание города в VI веке. Тогда город назывался Хумрадж и был столицей государства Сарир (Серир).

3. Государство Сарир появилось после того, как последнего царя Сасанидской Империи победили арабы. Царь отступал на территорию будущего Ирана, а свой золотой трон и сокровища отправил в горы Дагестана. Царя убили, а его посланник доставил сокровища Сасанидов в Серир. Тогда местного царя стали назвать Сахиб-ас -Сарир — владетель золотого трона. По другой легенде трон принадлежал Александру Македонскому.

4. В 734 году Серир захватили арабы и обратили население в Ислам — до этого государство было христианским. Серир относился к арабскому халифату до середины IX века. После освобождения государство существовало около 300 лет — последний раз его упоминали в летописи 1067 года. Считается, что Серир распался из-за внутренних войн между местными христианами, иудеями, мусульманами и язычниками. Сначала откололись западные земли, затем иудеи забрали себе левый берег Сулака. А Хунзах стал центром Аварского ханства.

5. Ханство не было покорено во время нашествия Золотой Орды — монголам оказалось выгоднее заключить с Хунзахом военный союз. А вот когда сюда пришёл Тамерлан — его армия разрушила практически все местные поселения. В итоге Хунзахское ханство потеряло большую часть территорий и оказалось самым маленьким и слабым из всех четырех государств на территории древнего Дагестана.

6. История Аварского ханства закончилась в начале XIX века — тогда русские войска захватили Хунзах и присоединили его к Российской империи. Через 6 лет, во время Кавказской войны, село захватил Шамиль. Русские войска вернули территорию только через 16 лет, в 1859 году. Но уже окончательно. А чтобы укрепить в районе власть империи, построили Хунзахскую крепость — её ещё называют Аранинской. Крепость расположена в 50 метрах от Цолотлинского каньона и водопада Тобот.

7. Эта большая крепость перекрывала путь из равнинного Дагестана в горный и была защищена от пушек стенами почти метровой толщины. Однажды в этой крепости ночевал Александр II. По прямому назначению крепость использовали вплоть до гражданской войны — в 1918 году здесь размещался конный дагестанский полк. После этого здание использовали как больницу, школу, детский дом. Сейчас крепость относится к объектам культурного наследия России.

8. На улицах Хунзаха много родников, отделанных камнями. Из нескольких таких родников воду по трубам передавали в крепость.

9. Одно из самых красивых мест Хунзаха — водопад Тобот в каньоне.

10. Высота водопада Тобот — 70 метров. Зимой вода в нем замерзает в виде огромной ледяной глыбы. Говорят, внутри она полая.

11. Для экстремалов на краю каньона есть роупджампинг.

12. В Хунзахе можно посмотреть не только на водопады и каньон — в 15 км есть всесезонный курорт в Матласе со знаменитой Каменной чашей, недалеко — руины Старого Кахиба, башенный комплекс Гоор, Датунский грузинский храм.

13. Со смотровых площадок можно увидеть и насколько глубок Цолотлинский каньон, и насколько высоки горы вокруг.

14. Хунзах расположен на возвышенности и ровном месте — поэтому здесь часто дуют ветры с порывами до 17-20 м/с.

15. В Хунзахе есть дом-музей Гамзата Цадасы. Это первый автор аварских басен, стихов и сказок для детей. Он переводил на аварский язык стихи Пушкина, писал пьесы, исторические поэмы. Впоследствии поэт стал депутатом ВС Дагестанской АССР.

16. Дома построены на самом краю обрыва, а высота отвесных скал достигает 100 метров.

17. Некоторые здания буквально висят над пропастью. А иногда владельцы даже достраивают балконы, которые выступают за край каньона.

18. Сейчас в Хунзахе живёт более 4000 человек. А всего в Хунзахский район входит 61 село с населением около 33 тысяч человек.

19. Здание с синей крышей — Хунзахская Средняя школа № 2.

20.

21. В Хунзахе сейчас почти ничего не напоминает о богатой истории села — трудно представить его столицей государства и крупного ханства. Из исторических зданий хорошо сохранилась только Аранинская крепость. Туристы приезжают в Хунзах полюбоваться природой — горы в Дагестане никого не оставляют равнодушными. А здесь можно прогуляться по отвесному краю каньона, увидеть красивые водопады, горные вершины. А богатая история города станет неплохим дополнением. Кстати, говорят, что сокровища Сасанидов до сих пор спрятаны где-то здесь.

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Метки: Дагестан   Жизнь   в мире   красота   природа   путешествия   село   удивительно   фото   хунзах   
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7  комментариев
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92k
Херанука Паибалу Час назад
Гляжу на фото....
не могу понять....
чем живет село ?
Промышленности - нет
Сельского хозяйства - скалы....
Полезные ископаемые - не видать....
....
у кого есть идеи, чем село "на жисть" зарабатывает ?
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5k
Elena Ki 19 минут назад
А балкон для чего - плевать в ущелье? Если ветра такие, там и не посидишь нормально.
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36k
АнтонПолднев Час назад
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