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15 необычных впечатлений, которые привезли с собой туристы из отпуска в разных странах

15 необычных впечатлений, которые привезли с собой туристы из отпуска в разных странах

Автор:
04 июля 2022 08:54
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   подборка   путешествия   турист   удивительно   фото   
1765
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Туристы, возвращающиеся из путешествия по разным странам, неизменно привозят с собой из отпуска целую массу впечатлений. И многие из них обязаны своим появлением вовсе не памятникам культуры или популярным достопримечательностям, а той особенной атмосфере, что люди чувствуют на улицах иностранных городов.

Аппарат для мокрых зонтиков

Посетители английских больниц имеют возможность буквально за мгновение упаковать свой мокрый зонт. В этом им помогает особый аппарат, заворачивающий зонтик в полиэтилен.

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Трамваи могут перевозить велосипеды

В немецком Штутгарте трамваи перевозят не только пеших пассажиров, но и велосипедистов. Впереди транспорта установлена специальная платформа для велосипедов.

Королева пришла за продуктами

В Англии даже в обычном супермаркете можно встретить важную персону.

Предупреждающие надписи на газировке

На мексиканских бутылочках со сладкой газировкой есть предупреждающая надпись, которая напоминает о том, насколько высоко содержание сахара и кофеина в напитке.

Античный боевой корабль

Туристы увидели его, посещая Пирейский морской порт.

Удивительные часы прямо на тротуаре

Прогуливаясь по пешеходной дорожке в Барселоне, люди вдруг наткнулись на необычные часы.

Квартира с древней стеной

Снять ее можно в португальском городе Порту. Строители не просто сохранили старинную кладку, относящейся к XII веку, но и защитили ее стеклом.

Час пик в Копенгагене

В это время большинство людей передвигается именно на двухколесном виде транспорта. Порядка двух третей жителей добираются так до работы или учебы, а потому для удобства велосипедистов здесь сделано очень многое.

По магазинам на трамвае

В Новой Зеландии трамвайные пути проложены прямо через торговый центр.

Неповторимый вид из общественного туалета в Исландии

Красота и суровость Гренландии с высоты полета

Главное условие для полноценного получения удовольствия — ясная погода.

Умиротворяющий пейзаж на перекрестке

Пейзаж, благодаря которому стоять в ожидании зелёного сигнала светофора лишь в радость. Увидеть такой можно в Колорадо.

Ожидание автобуса в необычной компании

Такое может случиться только в Ирландии, ведь здесь этих животных огромное множество.

Египетские кошки на отдыхе

Что касается кошек в Египте, отношение к ним со времен древности несильно изменилось, многие до сих пор считают этих животных обладателями сверхъестественных сил. Считается, что в столице государства этих существ не меньше, чем местных жителей.

Город в скале

Испанский городок Сетениль-де-лас-Бодегас здорово удивляет всех своих гостей. Только представьте, некоторые из его улиц вырезаны прямо в скале. А у вас есть момент, который удивил больше всего во время вашего путешествия?

Источник:

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Метки: в мире   подборка   путешествия   турист   удивительно   фото   
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3  комментария
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6k
ГГалка 48 минут назад
прикольно. но вот с зонтиками это блажь. мир итак борется с загрязнением пластиком, а тут всего лишь вода с зонтика. ну натечет немного воды, это не так вредно. если, конечно, не капать на кафельный пол)
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6k
evenSeven 14 минут назад
А вот это, вообще, грамотно. Отдельная платформа для вело- и электрохреней, вместо того, чтобы тащить это в салон. Особенно плотно набитый людьми.
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