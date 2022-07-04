15 необычных впечатлений, которые привезли с собой туристы из отпуска в разных странах

Туристы, возвращающиеся из путешествия по разным странам, неизменно привозят с собой из отпуска целую массу впечатлений. И многие из них обязаны своим появлением вовсе не памятникам культуры или популярным достопримечательностям, а той особенной атмосфере, что люди чувствуют на улицах иностранных городов.
Аппарат для мокрых зонтиков
Посетители английских больниц имеют возможность буквально за мгновение упаковать свой мокрый зонт. В этом им помогает особый аппарат, заворачивающий зонтик в полиэтилен.
Трамваи могут перевозить велосипеды
В немецком Штутгарте трамваи перевозят не только пеших пассажиров, но и велосипедистов. Впереди транспорта установлена специальная платформа для велосипедов.
Королева пришла за продуктами
В Англии даже в обычном супермаркете можно встретить важную персону.
Предупреждающие надписи на газировке
На мексиканских бутылочках со сладкой газировкой есть предупреждающая надпись, которая напоминает о том, насколько высоко содержание сахара и кофеина в напитке.
Античный боевой корабль
Туристы увидели его, посещая Пирейский морской порт.
Удивительные часы прямо на тротуаре
Прогуливаясь по пешеходной дорожке в Барселоне, люди вдруг наткнулись на необычные часы.
Квартира с древней стеной
Снять ее можно в португальском городе Порту. Строители не просто сохранили старинную кладку, относящейся к XII веку, но и защитили ее стеклом.
Час пик в Копенгагене
В это время большинство людей передвигается именно на двухколесном виде транспорта. Порядка двух третей жителей добираются так до работы или учебы, а потому для удобства велосипедистов здесь сделано очень многое.
По магазинам на трамвае
В Новой Зеландии трамвайные пути проложены прямо через торговый центр.
Неповторимый вид из общественного туалета в Исландии
Красота и суровость Гренландии с высоты полета
Главное условие для полноценного получения удовольствия — ясная погода.
Умиротворяющий пейзаж на перекрестке
Пейзаж, благодаря которому стоять в ожидании зелёного сигнала светофора лишь в радость. Увидеть такой можно в Колорадо.
Ожидание автобуса в необычной компании
Такое может случиться только в Ирландии, ведь здесь этих животных огромное множество.
Египетские кошки на отдыхе
Что касается кошек в Египте, отношение к ним со времен древности несильно изменилось, многие до сих пор считают этих животных обладателями сверхъестественных сил. Считается, что в столице государства этих существ не меньше, чем местных жителей.
Город в скале
Испанский городок Сетениль-де-лас-Бодегас здорово удивляет всех своих гостей. Только представьте, некоторые из его улиц вырезаны прямо в скале. А у вас есть момент, который удивил больше всего во время вашего путешествия?
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АНТИФИШКИ
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