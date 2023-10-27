Кто такая пигалица, которой называют маленьких девушек

Наверное хоть раз в жизни невысокая женщина слышала в свой адрес слово "пигалица". Иногда сочетали с уничижительным "несчастная". Прозвище обидное, особенно если у девушки есть комплекс по поводу своего роста.
Выражение давнее и устоявшееся, но ведь мало кто знает кто же такая настоящая пигалица и откуда пошло это выражение. Вообще-то это никакое не оскорбление, а нашим предкам (и даже тем, кто сейчас живёт в деревнях) так вообще привычное слово.
Это птичка, больше известная как чибис. Птичка действительно миниатюрная - длина её туловища 30 см, а весит она всего-то 200 грамм. Спинка и грудка пигалицы зеленоватая, отливает пурпурным блеском. На затылке у неё хохолок из нескольких узеньких перьев, лапки розовые, а клюв тёмный.
Пигалица распространена в России от Приморского края до западных границ страны. Обычно водится в приречных лугах, болотах без кочек, и в высокой траве в районе лесостепной и степной зон. Ближайший родственник пигалицы - кулик. Называют её ещё пигалкой (от "пикать", "пигать"), луговкой и цигалицей.
Обедать птичка предпочитает насекомыми и иногда балует себя семенами. Разновидности у неё есть разные, но в целом они довольно похожи между собой.
Вполне симпатичная пигалица, поведения скромного, окраса сдержанного, а вот смешное название приклеилось к девушкам в качестве обидной клички.
Источник:
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Куча птиц есть у нас, которые гораздо меньше.
Так что, натянуто, как-то.
В эстонском языке kivik (кивик). Просто потому, что она так кричит.
Догадайтесь , почему так назвали
пигалица - это не обидно и не оскорбительно, а своеобразный комплимент красивой активной миниатюрной девушке..