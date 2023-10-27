Кто такая пигалица, которой называют маленьких девушек

Выражение давнее и устоявшееся, но ведь мало кто знает кто же такая настоящая пигалица и откуда пошло это выражение. Вообще-то это никакое не оскорбление, а нашим предкам (и даже тем, кто сейчас живёт в деревнях) так вообще привычное слово.