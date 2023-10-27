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Кто такая пигалица, которой называют маленьких девушек

Кто такая пигалица, которой называют маленьких девушек

Автор:
27 октября 2023 19:20
Сообщество : Животные
Метки: выражения   животные   звери   интересное   птицы   слова   факты   
4516
5

Наверное хоть раз в жизни невысокая женщина слышала в свой адрес слово "пигалица". Иногда сочетали с уничижительным "несчастная". Прозвище обидное, особенно если у девушки есть комплекс по поводу своего роста.

Выражение давнее и устоявшееся, но ведь мало кто знает кто же такая настоящая пигалица и откуда пошло это выражение. Вообще-то это никакое не оскорбление, а нашим предкам (и даже тем, кто сейчас живёт в деревнях) так вообще привычное слово.

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Это птичка, больше известная как чибис. Птичка действительно миниатюрная - длина её туловища 30 см, а весит она всего-то 200 грамм. Спинка и грудка пигалицы зеленоватая, отливает пурпурным блеском. На затылке у неё хохолок из нескольких узеньких перьев, лапки розовые, а клюв тёмный.

Пигалица распространена в России от Приморского края до западных границ страны. Обычно водится в приречных лугах, болотах без кочек, и в высокой траве в районе лесостепной и степной зон. Ближайший родственник пигалицы - кулик. Называют её ещё пигалкой (от "пикать", "пигать"), луговкой и цигалицей.

Обедать птичка предпочитает насекомыми и иногда балует себя семенами. Разновидности у неё есть разные, но в целом они довольно похожи между собой.
Вполне симпатичная пигалица, поведения скромного, окраса сдержанного, а вот смешное название приклеилось к девушкам в качестве обидной клички.

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Метки: выражения   животные   звери   интересное   птицы   слова   факты   
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8  комментариев
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53k
turyst 3 часа назад
Ничего себе, маленькая. 30 см.
Куча птиц есть у нас, которые гораздо меньше.
Так что, натянуто, как-то.
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971
Gigantes Час назад
Пигалица - это проститутка из Парижа с улицы Пигаль, вуаля)))
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3k
Vovan Petroff 2 часа назад
В белорусском кнiгаўка (книговка). В полёте очень напоминает книгу. Сверху чёрный переплёт, снизу белые страницы.
В эстонском языке kivik (кивик). Просто потому, что она так кричит.
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16k
a_komolow 2 часа назад
А ещё есть трясогузка!
Догадайтесь , почему так назвали
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420
AlexWoyz 2 часа назад
вывод простой.
пигалица - это не обидно и не оскорбительно, а своеобразный комплимент красивой активной миниатюрной девушке..
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123
A A 3 часа назад
Очень интересно. Чибиса знаю , а вот про пигалицу только сейчас узнал. Спасибо.
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35k
Андрей Иванов 3 часа назад
Предки были наблюдательны. Пигалица - небольшая, но красава и юркая. В этом значении и использовалась изначально. А не в плане просто "мелкая"
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2k
Сергей 3 часа назад
И всё что ли? А я та дуал будет развёрнутый пост!!!
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