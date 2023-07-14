Интересные факты про фламинго

Фламинго могут долго стоять на одной ноге и даже засыпать в таком положении. Согласно исследованиям, это помогает птицам меньше уставать. Кроме того, некоторые ученые полагают, что стоя на одной ноге, фламинго могут согревать другую ногу под своим животом. Такая позиция также помогает им сберегать тепло, которое обычно уходит через лапы.



