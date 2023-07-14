Интересные факты про фламинго

Фламинго - необычные обитатели нашей планеты, их тёплый розовый окрас завораживает. У них множество особенностей в поведении и образе жизни.
Все вы видели наверняка фото (а кто-то и вживую) эти красивые стайки птичек, стоящих на одной длинной лапке и по колено в воде. У них есть несколько забавных особенностей.
- Розовые фламинго (Африка, южная часть Европы, юго-западная Азия).
- Малые фламинго (Африка, северная часть Индийского субконтинента).
- Чилийские фламинго (Юго-запад Южной Америки).
- Карибские фламинго (Карибы, северная часть Южной Америки, полуостров Юкатан, Галапагосские острова).
- Андские фламинго (Чили, Перу, Аргентина, Боливия).
- Фламинго Джеймса (Чили, Перу, Аргентина, Боливия).
Гнезда фламинго выглядят как миниатюрные грязевые вулканы, которые вмещают одно большое яйцо. Их строят и мама, и папа вместе.
Фламинго получают свой уникальный розовый цвет благодаря каротиноидам, которые они получают из микроскопических водорослей, питаясь соляными креветками. Когда фламинго поедают эти водоросли и креветки, их организм метаболизирует пигменты, окрашивающие перья в розовый цвет.
Конечности фламинго, как и у людей, сгибаются вперед. То, что кажется задним коленом, на самом деле является голеностопным суставом. Колени птицы находятся выше и скрыты телом и перьями.
Обычно фламинго обитают в мелководных солоноватых водах. Однако некоторые виды размножаются и выращивают своих детенышей и в очень солёных водоемах. Концентрация карбонатных солей в этих озёрах настолько высока, что может обжечь кожу, делая воду непригодной для большинства животных.
Фламинго могут долго стоять на одной ноге и даже засыпать в таком положении. Согласно исследованиям, это помогает птицам меньше уставать. Кроме того, некоторые ученые полагают, что стоя на одной ноге, фламинго могут согревать другую ногу под своим животом. Такая позиция также помогает им сберегать тепло, которое обычно уходит через лапы.
Молоко фламинго производится в их горле, а затем выводится через рот. Эта жидкость содержит множество полезных белков и жиров. Кормление молоком может осуществляться как самкой, так и самцом, которые кормят своих птенцов до тех пор, пока они не научатся сами питаться.
В основном фламинго можно увидеть в больших стаях на земле, но оказывается они также умеют летать. Некоторые фламинго совершают путешествия для размножения, мигрируют к новым водоемам сменой сезонов или улетают на зиму в тёплые горные районы. Если фламинго совершает долгие перелёты, они предпочитают делать это ночью.
Фламинго питаются растениями и организмами, живущими в мелководных районах. Когда приходит время еды, они опускают свою голову в воду, направляя клюв к своим ногам. Перемещая клювом из стороны в сторону, они используют свой язык, чтобы наполнить клюв водой. Зубчатые края клюва служат фильтром, через который выходит вода, а пища попадает внутрь.
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