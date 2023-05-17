Королевская цапля: уникальный хищник

Китоглав вызывает одновременно восхищение и ужас. Этот обитатель болот Центральной Африки удивительный во всём, начиная от поведения до строения тела.
Первым узнал о чудесной птице немецкий исследователь и дипломат Фердинанд Верне, когда оказался у озера Но, во время африканской экспедиции. Но - это один из водоёмов болота Судд, которое располагалось на территории нынешнего Южного Судана.
Верне был с проводником, который и рассказал ему о чудо-птице, с клювом, похожим на пеликаний. А уже 10 лет спустя Масфилд Паркинс, коллекционер, привёз двух китоглавов в Великобританию, чтобы зоологи могли внимательнее изучить птицу.
Учёные начали классифицировать королевскую цаплю и несколько десятков лет не могли прийти к единому мнению - аист это, или цапля, из-за смешения черт двух видов. В итоге, рассмотрев чудо-птицу со всех сторон, они отнесли её к семейству пеликанообразных, к которым относят, в том числе и цапель.
Взрослый китоглав ростом примерно 120 см и весит от 4 до 7 кг. Размах крыльев птицы больше двух метров, а самым примечательным в китоглаве является взгляд, который буквально смотрит в душу каждому, кто встретится с ним. Внушительный клюв выглядит угрожающе, а стрекотание королевской цапли чрезвычайно похоже на звуки издаваемые Хищником из серии фантастических фильмов.
Вообще, вокабуляр китоглава широк - тут и щелчки, и мычание, и попискивание.
Источник:
В отличие от большинства птиц, у которых глаза расположены по бокам, у королевской цапли они вынесены вперёд. Поэтому он видит мир трёхмерным. И он часами может стоять абсолютно неподвижно, выслеживая свою добычу (на радость фотографам природы, которые могут делать множество снимков птицы). В птичьем парке Вальсорде (Германия) на его клетке даже есть табличка: "Er bewegt sich doch" ("Он всё-таки двигается"). Основной рацион китоглава - это лягушки и рыбы с мелкими рептилиями. Но если очень захочет, то может полакомиться и детёнышами крокодилов.
Источник:
Несмотря на то, что в дикой природе китоглав весьма агрессивен, в неволе он показал себя дружелюбным и поддающимся простой дрессировке.
Китоглавы редко представлены в зоопарках, но те, кто представлены, постепенно освоились среди людей, причём настолько, что им даже разрешают гулять на свободе и общаться с посетителями. Слишком активно с ними общаться не рекомендуют, но есть один забавный приём, который располагает птицу: поклониться ей при встрече и тогда китоглав поклонится в ответ. Прямо как гиппогрифы в серии книг про "Гарри Поттера".
Птички достигают полового созревания только к трём-четырём годам. Они моногамны, но семья предпочитает жить по отдельности вне периода размножения. А когда начинается гнездование, то они встречаются и строят большое уютное жилище (2,5 метра) из тростника, стеблей папируса и травы. Несмотря на внушительные размеры цапли отлично скрывают его от хищников.
Самка откладывает не больше трёх яиц, но вот выживает обычно только один птенец. Причём количество потомства не зависит от того, в неволе живёт китоглав или нет. В неволе даже ещё хуже - за последние сто лет в зоопарках выжили только два птенца. Редкая птица стала желанным товаром на чёрном рынке - в Саудовской Аравии или Дубае готовы отдать за живого китоглава больше десяти тысяч долларов.
Количество взрослых королевских цапель в дикой природе мало - 3300-3500 особей и, опираясь на данные Международного союза охраны природы, число их уменьшается. Угроза не только в браконьерах, но в уничтожении зоны обитания птицы.
Болотистая местность Центральной Африки подвергается загрязнениям, разработке нефтяных и газовых месторождений, регулярным пожарам, повышенной эксплуатации фермерством.
Помимо современных помех существовали и поверья африканских племён, у которых китоглав издавна считался предвестником несчастья и они сотни лет "очищали" земли от этих волшебных птиц.
Королевскую цаплю сегодня охраняют организации по защите дикой природы. Ареал обитания китоглава патрулируется сотрудниками в Уганде, Замбии, Южном Судане и Танзании, которые отслеживают потенциальных браконьеров.
Источник:
- Русские выхухоли и как они живут
- Китоглав: необычная птица с гигантским клювом
- Инцесты, измены, групповуха, детский каннибализм: 20+ фактов о размножении животных
- О чём кукует кукушка, согласно поверьям русских крестьян
- 20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания
Звук конечно вообще, перфоратор ))))