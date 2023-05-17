Королевская цапля: уникальный хищник



Первым узнал о чудесной птице немецкий исследователь и дипломат Фердинанд Верне, когда оказался у озера Но, во время африканской экспедиции. Но - это один из водоёмов болота Судд, которое располагалось на территории нынешнего Южного Судана.

Верне был с проводником, который и рассказал ему о чудо-птице, с клювом, похожим на пеликаний. А уже 10 лет спустя Масфилд Паркинс, коллекционер, привёз двух китоглавов в Великобританию, чтобы зоологи могли внимательнее изучить птицу.



