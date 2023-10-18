25 занимательных фактов о братьях наших меньших

Тарантулы из Нового света (Америки, Австралии и Океании) могут стать прекрасными домашними питомцами. За ними достаточно легко ухаживать, и с ними интересно взаимодействовать: они ведут себя спокойно, и общаться с ними можно даже без особых знаний о поведении, и сильных рисков. Однако, их собратья из Старого света (Европы, Азии и Африки) кардинально от них отличаются. Учёные установили, что эти тарантулы значительно менее разумны, они быстрее, чаще защищаются укусами и даже могут обладать более сильным ядом.