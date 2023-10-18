25 занимательных фактов о братьях наших меньших

В мире животных — множество обитателей, которые поражают интересными особенностями. Каждому из них, от крошечных насекомых до гигантских млекопитающих, есть чем нас удивить раз за разом. Взглянем на любопытные факты о животных, которых вы, возможно, не слышали ранее.
Панголины - милые, мирные зверьки, большинство видов которых обитает в Африке. Им выпала трагическая судьба: их чаще всего в мире незаконно продают. Чешуйки этих зверьков используют в разных видах "традиционной медицины". Несмотря на международный охранный статус и официальный запрет на торговлю, каждый год в Африке и Азии незаконно вылавливают около 100 тысяч панголинов.
Фекалии вомбатов очень сухие, потому что они часто обитают в засушливых районах. Вместе с тем у них эластичный кишечник - это и придаёт сухим экскрементам характерную кубовидную форму.
Какапо или совиный попугай - ночная нелетающая птица, эндемик Новой Зеландии. Вес взрослого самца какапо может достигать 4 кг, а жить они могут до 60 лет. Однако, вид считается вторым самым уродливым в мире - но многие с этим не согласны. Посмотрите, какой милашка!
Кролики дышат только через нос - потому что их надгортанник расположен над мягким нёбом. Если вдруг кролик задышит через рот, это может указывать на воспалённые носовые ходы или наличие слизи, которая мешает бедняге нормально дышать.
Исторически сложилось так, что белые и бурые медведи имели раздельные ареалы обитания: белые медведи жили на крайнем севере, а бурые - в более южных районах. Из-за того, что зимы становились короче и теплее, белые медведи начали подходить ближе к югу - и знакомиться с бурыми. Так появился новый гибрид медведей - учёные назвали их "гролары". Неизвестно, сколько таких медведей-гибридов существует в дикой природе сейчас, но по словам учёных, из-за изменения климата их количество может возрасти.
У белых медведей чёрная кожа, покрытая плотной двухслойной шерстью. А шерсть белого медведя лишена пигментной окраски: шерстинки на самом деле полые. Цвет шубы мишек варьируется от белого до желтоватого. Летом они могут желтеть из-за постоянного воздействия солнечного света. А ещё - у белых мишек синий язык.
Аксолотль - личинка амбистом (земноводных), которая останавливается в развитии на стадии неотении. Он достигает половой зрелости и становится способным к размножению, не превратившись во взрослую форму. Эти милашки обитают в водах у Мехико, и могут жить 10-15 лет. Их численность уменьшается из-за загрязнения водоёмов и вторжения в среду обитания рыб.
Пингвины могут "стрелять" своими фекалиями на невероятные расстояния, вплоть до удвоенной длины своего тела. Пингвины Гумбольдта (Spheniscus Humboldt), например, выбрасывают свои фекалии из гнезда по сложной дуге. Учёные определили, что они могут делать это на расстояние до 134 см и со скоростью 8 км/ч.
Отпечатки пальцев коалы и человека практически неотличимы друг от друга. Этот процесс известен как "конвергентная эволюция", и подразумевает возникновение сходства между организмами различных систематических групп, которые обитают в сходных условиях. Однако, учёные всё ещё ломают голову над тем, почему так случилось с коалами и человеком. Кстати, наш последний общий предок с коалами вымер более 100 млн. лет назад.
Панды находятся под угрозой исчезновения, и поэтому их активно охраняют. Они плохо размножаются в неволе: в зоопарках их всего несколько сотен, а в дикой природе потенциально обитает ещё 1 500-3 000 особей. А ещё - все панды в мире принадлежат Китаю. Много лет назад в стране практиковалась "пандовая дипломатия", когда в знак доброй воли панд дарили другим странам. Но с уменьшением численности Китай начал сдавать этих мишек в аренду: стоимость аренды панды составляет 1 миллион долларов в год.
Тарантулы из Нового света (Америки, Австралии и Океании) могут стать прекрасными домашними питомцами. За ними достаточно легко ухаживать, и с ними интересно взаимодействовать: они ведут себя спокойно, и общаться с ними можно даже без особых знаний о поведении, и сильных рисков. Однако, их собратья из Старого света (Европы, Азии и Африки) кардинально от них отличаются. Учёные установили, что эти тарантулы значительно менее разумны, они быстрее, чаще защищаются укусами и даже могут обладать более сильным ядом.
У самок хорьков длительная течка, во время которой они должны размножаться. Если самка не спарится с самцом, она может умереть от апластической анемии - заболевания, при котором костный мозг перестает вырабатывать достаточное количество новых клеток.
Ленивцы известны тем, что всё делают медленно. Пищеварение ленивца также невероятно медленное! Среднестатистический человек переваривает каждый прием пищи примерно за 12-24 часа. У ленивцев этот процесс занимает гораздо больше времени: на переваривание каждого приема пищи у них уходит около двух недель.
14. Организм морской свинки не может самостоятельно вырабатывать витамин С (как и организм человека)
Наряду с человеком и лемуром, морская свинка не может самостоятельно вырабатывать витамин С, и нуждается в достаточном количестве этого витамина вместе с кормом. Если морская свинка не получает достаточного количества витамина С, её организм не сможет вырабатывать коллаген и другие необходимые организму белки. Тогда у неё будут выпадать зубы, кровоточить дёсны и нарушится функционирование кровеносных сосудов.
Дальневосточный (амурский) леопард — самый редкий и самый северный из подвидов леопарда, обитающий на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Из-за деятельности человека, сокращения территории и охоты за его пятнистым мехом, амурский леопард находится на грани полного исчезновения. Благодаря охранным мерам в последние годы наблюдается небольшой рост популяции: с 14 взрослых особей в 2005 году до примерно 84 особей в настоящее время.
Чёрный лемур Склейтера - единственный в мире примат с голубыми глазами, кроме человека. К сожалению, лемуры являются самыми исчезающими млекопитающими в мире. Численность лемуров резко сокращается: их лесные ареалы обитания опустошаются из-за вырубки лесов и другой деятельности человека.
Это объясняется тем, что глаз тигра подсвечивается слоем мембраны, рассеивающей свет через сетчатку. Именно поэтому глаза этих хищников самые яркие и красивые.
Фламинго рождаются серыми, и приобретают розовый оттенок из-за своего уникального рациона, состоящего из ракообразных и сине-зеленых водорослей. В них содержится кантаксантин - природный краситель, благодаря которому перья фламинго со временем приобретают розовый цвет.
Мало того, что хамелеоны могут менять цвет, они ещё и светятся в темноте. В 2018 году исследователи поместили несколько животных, меняющих цвет, в тёмную комнату - и облучили их ультрафиолетовой лампой. Большинство хамелеонов начали светиться синим цветом - это неоновое свечение исходило от их костей.
В дикой природе в течение жизни животные регулярно ломают кости. Для одного из видов - орангутанов - эти переломы крайне регулярны. По оценкам специалистов, не менее половины взрослых орангутанов имеют одну или несколько сломанных костей в теле. Хотя они сильны, подвижны и созданы для жизни на деревьях, они часто падают и получают травмы. Обычно спустя несколько недель всё благополучно заживает.
Броненосцы, млекопитающие из Центральной и Северной Америки, очень подвержены проказе. Это хроническая инфекционная болезнь, которая была очень распространена среди людей в Европе в первой половине Средних веков. Сегодня люди и броненосцы - единственные живые существа, заражающиеся этой болезнью. В настоящее время человеку она передаётся при поедании мяса броненосца (да, некоторые люди, в основном в американских штатах Луизиана и Техас, едят броненосцев).
Бородатые ящерицы обитают в пустынях, саваннах, и субтропических лесах Австралии. Во-первых, они могут бегать со скоростью человека: их максимальная скорость составляет 15 км/час. А ещё, их эмоции можно проследить по подбородку: он становится чёрным, когда животное чувствует угрозу или стресс. Кроме этого, бородатые агамы могут махать вам лапкой при встрече, или кивать головой.
На задних лапах утконосов имеются ядовитые шпоры, что делает их одним из редких видов ядовитых млекопитающих. Хотя яд не смертелен, он может вызывать отёки и гипервентиляцию.
Шерсть альпак действительно огнестойкая и не пропускает влагу. Она обладает исключительными свойствами, прочностью и мягкостью. Однако, она очень дорогая - так как стригут этих животных, в отличие от овец, один раз в год, и получают с одной особи всего 3-3.5 кг шерсти.
Квокку можно редко увидеть без милой "улыбочки" на мордочке - поэтому их называют самыми счастливыми зверьками в мире. Эти млекопитающие обитают в заповеднике на острове Роттнест в Западной Австралии. К сожалению, квокки относятся к категории животных, которым грозит вымирание из-за разрушения среды обитания, изменения климата и вторжения хищников.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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