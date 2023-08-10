Нелепые случаи с животными, приведшие к смерти

Красивый король Греции, только недавно женившийся на своей большой любви, наперекор всем. Он прогуливался на территории своего дворца с собакой, когда на неё внезапно кинулась обезьяна. Король немедленно бросился выручать своего пса, но на помощь одной обезьяне прибежала ещё одна. Началась массовая драка, где Александра покусали обезьяны. Он не придал этому никакого значения, а зря: через несколько недель король скончался в страшных муках от заражения крови.