Нелепые случаи с животными, приведшие к смерти

Несмотря на то, что человек тесно взаимодействует с животными уже тысячи лет, они всё равно остаются, в какой-то степени, непредсказуемыми. Расслабляться не стоит никогда.
Безалаберность в отношении зверей частенько приводит людей в тяжёлые и безвыходные ситуации. Кто-то переоценивает свои силы, а кто-то просто забывает про осторожность.
Шведский учёный отправился в экспедицию в Африку, чтобы достать образцы фауны. И не только мелких, но и крупных, чьи тела он должен был отправить для исследований в Швецию.
И как-то раз, прогуливаясь рядом с рекой, Вальберг наткнулся на раненого охотниками слона. Отомстив за всех животных, используемых для лабораторных исследований, слон убил учёного.
Балк был боевым российским генералом. Он почти всю жизнь провёл в сражениях, был профессиональным военным, получил звание генерал-майора, участвовал в русско-турецкой войне. После повышения его назначили командиром дивизии кавалеристов.
И после всего, через что он прошёл, Балк скончался под Ржевом от того, что его просто лягнула лошадь, позади которой он неудачно прошёл.
Один из величайших ботаников мира, родом из Шотландии. Он просто сидел, собирал семена, цветочки и систематизировал их.
В своих изысканиях Дуглас поехал на Гавайи. Ботаник прогуливался к вершине вулкана, когда на него напал дикий бык. Дуглас кинулся от разъярённого животного прочь и рухнул в яму-ловушку, построенную местными, чтобы... ловить быков.
Животное свалилось вслед за учёным и уже там бык добил бедолагу-ботаника.
Красивый король Греции, только недавно женившийся на своей большой любви, наперекор всем. Он прогуливался на территории своего дворца с собакой, когда на неё внезапно кинулась обезьяна. Король немедленно бросился выручать своего пса, но на помощь одной обезьяне прибежала ещё одна. Началась массовая драка, где Александра покусали обезьяны. Он не придал этому никакого значения, а зря: через несколько недель король скончался в страшных муках от заражения крови.
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- Неожиданные ситуации, которые могли случиться только в аптеке
- Детская логика с чудинкой, которая веселит родителей
Кстати есть один интересный случай, когда человек умер где в ситуации тоже был конь правда его участие носило опосредованный характер: Это произошло давным-давно, в 892 году. Вождь Оркнейских островов, викинг Сигурд (Могучий) очень странным образом закончил свою жизнь...
Против завоевателя Сигурда выступил шотландский вождь Маэл Бригте. Противники договаривались биться на равных условиях: по сорок воинов с каждой стороны.
Однако Сигурд нарушил уговор и привёл с собой восемьдесят викингов. В битве Сигурд одержал победу, отрубил Маэл Бригте голову и привязал её к седлу. В дороге голова болталась взад-вперед и зубы покойного до крови исцарапали ногу Сигурду. В рану попала зараза, от которой победитель скончался через несколько дней.