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Когда и кто был впервые одомашнен

Когда и кто был впервые одомашнен

Автор:
03 августа 2023 14:54
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Прошлое   животные   звери   интересное   история   факты   
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Человечество довольно скоро начало находить себе помощников из мира животных. Они использовали их в качестве пропитания, для одежды и не только.

С самых древних времён животные были верными друзьями человека. Они защищали племена, помогали им в охоте, дарили тепло и облегчали существование. Но кем же были самые первые питомцы человека?


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Одомашнивать курицу начали примерно 8 тысяч лет назад.

Предок современной курицы - банкивская курица, которая обитает в Индии и Юго-Восточной Азии. Предки современных петухов почти ничем не отличались (за исключением более яркого окраса) от современных, в то время как у куриц был другой окрас и отсутствовал хохолок. Они были одомашнены благодаря их дружелюбному характеру, что сделало их очень ценными для человека.


Овцы примкнули к человеку около 12 тысяч лет назад в Юго-Западной Азии.

Предок овцы - муфлон, дикий горный баран. Овца - это второе животное, прирученное человеком. Сначала люди просто охотились на диких баранов, но потом поняли, что можно приручить этих животных. Человек выращивал овец не только ради мяса, но также использовал их шерсть и пил их молоко. В результате доместикации овцы изменились: они потеряли рога, что, вероятно, связано с уменьшением конкуренции за самок. Избирательное разведение также способствовало развитию их густой и пушистой шерсти - это заслуга человека.


Этих животных одомашнили примерно 10 тысяч лет назад на территории современного Алтая, Ближнего Востока, Индии и Северной Африки.

Исходным предком коровы был тур. На туров, как и на овец, изначально охотились, но затем взяли их под свою опеку. Коров использовались как тяжеловозов для работы в поле, их молоко также было важным источником питания. В результате эволюции после одомашнивания у них также исчезли огромные рога благодаря естественному отбору, что делало их безопаснее для человека и обеспечивало больше молока и мяса.

Последний известный тур вымер в 1627 году из-за массовой охоты на него. Но его потомки, то есть коровы, до сих пор существуют. Стоит отметить, что не все коровы произошли от предков туров. Например, индийские коровы произошли от дикого быка зебу, который был одомашнен около 7 тысяч лет назад.


Лошади были одомашнены около 6 тысяч лет назад на территории нынешнего Казахстана. Предок современной лошади - тарпан.

Он похож на современного коня, но у него менее изящное тело, покрыто грубой шерстью, а ещё у него короткая грива и он меньше по размеру. Некоторые исследователи считают, что первыми одомашнили тарпана ботайцы, хотя есть версия, что процесс одомашнивания может быть начался и в Южном Предуралье. Лошадей изначально выращивали ради мяса и молока, но затем они стали незаменимыми помощниками по хозяйству и на охоте.


Современные кошки произошли от ливийской буланой кошки, а процесс их приручения начался на Ближнем Востоке, около 9,5 тыс. лет назад.
Кошки, как и собаки, стали компаньонами человека, предназначенными для помощи и не для употребления в пищу. Уже тогда древние представители кошек, мало отличавшиеся от современных, стали привлекаться к людям, когда началось развитие земледелия. Это помогло уменьшить количество грызунов в зернохранилищах, что, в свою очередь, заставило людей подкармливать кошек, чтобы они оставались рядом и защищали урожай.


Предок собаки, скорее всего, был волком, но может быть шакалом или прасобакой. Процесс приручения собаки человек начал примерно 33 тысяч лет назад в районе Юго-Восточной Азии.

Собака стала лучшим другом человека ещё задолго до всех остальных животных. Ряд учёных считают, что одомашнивать волков начали с появлением вида Homo sapiens. Этот процесс развивался следующим образом: вокруг мест обитания людей всегда находилось много костей, присутствовали волки и прасобаки с шакалами. Сначала человек прогонял волков, а волки сторонились людей. Однако позже волки сами поняли, что могут получить "вкусности", если подойдут к людям, и в свою очередь, люди стали обеспечивать им защиту и пищу. Крупные собаки помогали людям в охоте, а маленьких, считают учёные, люди разводили на случай, если будет нечего есть, чтобы съесть их в голодное время.

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Метки: Питомцы   Прошлое   животные   звери   интересное   история   факты   
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852k
А.Берестенко Час назад
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1k
Матвей 6 минут назад
Первыми Homo sapiens одомашнили протоукров, чтоб те им выкопали Черное море. К настоящему моменту протоукры одичали снова и регрессировали до бандерлогов.
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20k
Corvus Corax 22 минуты назад
По собакам.. в меру крупных жрать выгоднее..
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Жуйня все это, первыми одомашнились комары, вторыми мыши, потом крысы, вши и прочие блохи.
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171
danieldewitte Полчаса назад
Никак у меня не укладывается, что какой-нибудь французский бульдожка - это эволюционировавший волк. Если это и так, то тут явно необошлось без активного вмешательства биоинженерии уровня, нам пока малопонятного.
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7k
Pravednik84 Полчаса назад
"Крупные собаки помогали людям в охоте, а маленьких, считают учёные, люди разводили на случай, если будет нечего есть, чтобы съесть их в голодное время"

Разводить хищную животинку на мясо? Вы там совсем "британские учёные"?

Что такое корова? Корова, это такой механизм, который превращает малосъедобную для человека биомассу (траву) в съедобную (молоко и мясо). Кормить барбоса чем то съедобным для человека можно и нужно, но кормить этим на забой несколько спорное решение.
Причём я не говорю что собак не ели - в голодный сезон и не такое ели, но точно не разводили на мясо специально.
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3k
Lexx 48 минут назад
Какой в п#зду хохолок, у куриц гребешок.
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13k
Ivan 54 минуты назад
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Sasa Час назад
А свиньи где!? Или сожителей протоукров не считаем за Хомо Сапиенсов?
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