Когда и кто был впервые одомашнен

Этих животных одомашнили примерно 10 тысяч лет назад на территории современного Алтая, Ближнего Востока, Индии и Северной Африки.

Исходным предком коровы был тур. На туров, как и на овец, изначально охотились, но затем взяли их под свою опеку. Коров использовались как тяжеловозов для работы в поле, их молоко также было важным источником питания. В результате эволюции после одомашнивания у них также исчезли огромные рога благодаря естественному отбору, что делало их безопаснее для человека и обеспечивало больше молока и мяса.

Последний известный тур вымер в 1627 году из-за массовой охоты на него. Но его потомки, то есть коровы, до сих пор существуют. Стоит отметить, что не все коровы произошли от предков туров. Например, индийские коровы произошли от дикого быка зебу, который был одомашнен около 7 тысяч лет назад.



