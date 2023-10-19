Животные в зоне Чернобыльской АЭС

Через несколько десятков лет после катастрофы были проведены исследования. И выяснилось, что в зоне отчуждения крупных животных уже больше, чем было до 26 апреля.

Там появился вымирающий вид европейской рыси, бизоны, медведи, лоси, волки, бобры. Это доказывает, что мир животных способен привыкнуть к самым экстремальным условиям и отлично продолжать своё существование.

Нет ничего хорошего в облучении, да ещё и в таких объёмах. Но, судя по всему, для ряда представителей животного мира, это менее опасно, чем нарушение человеком его границ и повсеместной охоты (для развлечения, а не для пропитания, там, где это действительно необходимо).