Животные в зоне Чернобыльской АЭС

Казалось, что после 26 апреля 1986 года на много километров вокруг Припяти останется только выжженная земля, пустые брошенные впопыхах дома и тихие, безмолвные леса. Но прошли годы и зона отчуждения стала жить своей, особенной жизнью. И это после выброса радиоактивных веществ, в сотни раз превысивших уровнь радиации, когда произошла бомбардировка Хиросимы.
Этот край стал наглядной лабораторией, чтобы изучать то, как воздействует радиация на природу. Можно увидеть, кто способен выжить после одной из самых страшных катастроф 20 века, а кто не способен. Это касается как растений, так и животных. Отважные путешественники и исследователи приезжают в Припять, чтобы своими глазами увидеть то, чем стала она сегодня.
Ужасный случайный эксперимент показал, что природа отлично справляется, особенно, если ей не мешать. Охота строго запрещена, жить там не то, чтобы запрещено, но крайне не рекомендуется. Животные, из-за спокойствия, не боятся людей, они практически не испытывают стресса и им легче адаптироваться, нежели в населённых районах.
Природа поражает своей выживаемостью. Знаменитый "рыжий лес" - очень характерный пример. Листья деревьев почернели и цветом стали походить на ржавчину. В зоне отчуждения советским военным пришлось отстреливать бродячих животных, но, тем не менее, многие виды зверей смогли спрятаться, выжить и продолжить жить в зоне катастрофы. Ряд растений тоже справился со смертельной отравой и также продолжает цвести.
Тем временем, учёные оценили, что территория вокруг АЭС будет непригодна для жизни человека еще 20 тысяч лет.
Лошадь Пржевальского - это древняя порода, причём дикая. Их не одомашнили и на них никак не отразилось влияние человека. Но популяция этих диких лошадей с каждым годом уменьшается и есть высокая вероятность, что эта популяция скоро исчезнет окончательно, а это действительно ценный и уникальный генофонд.
Последнее наблюдение за этими лошадьми произошло ещё в конце 60-х и после этого стали считать, что больше в дикой природе лошадь Пржевальского не найти. Но экологи из Великобритании обнаружили, что в зоне отчуждения эта дикая лошадь не просто существует, а ещё и прекрасно себя чувствует и процветает. В конце 90-х в зону было выпущено около 30 особей и на сегодняшний день их там уже больше двухсот. Есть фотографии не только тех, кто был выпущен изначально, но ещё и молодых особей и жеребят. Популяция растёт, исчезающий вид снова восстанавливается.
Исследования учёных показали, что у ласточек-береговушек в зоне катастрофы повышенный уровень альбинизма, что связано с генетической мутацией из-за радиации.
Также там появились птицы, чья масса мозга меньше, а их популяция менее разнообразна в видах и численность их меньше. Так что, несмотря на то, что заражённая территория является оплотом богатства видов животных, то есть у неё и обратная сторона.
Через несколько десятков лет после катастрофы были проведены исследования. И выяснилось, что в зоне отчуждения крупных животных уже больше, чем было до 26 апреля.
Там появился вымирающий вид европейской рыси, бизоны, медведи, лоси, волки, бобры. Это доказывает, что мир животных способен привыкнуть к самым экстремальным условиям и отлично продолжать своё существование.
Нет ничего хорошего в облучении, да ещё и в таких объёмах. Но, судя по всему, для ряда представителей животного мира, это менее опасно, чем нарушение человеком его границ и повсеместной охоты (для развлечения, а не для пропитания, там, где это действительно необходимо).
Ряд животных подвергается воздействию такой силы, что они просто не могут с ним справиться. Например, маленькие полёвки, в чей рацион входит большое количество грибов. Но некоторые их виды прекрасно впитывают в себя радиацию, которую потом поедают голодные мышки и постепенно умирают.
Негативное воздействие радиации на животный мир проявляется в плодовитости и влиянии на глаза - катаракта у зверей внутри зоны отчуждения в разы чаще встречается, чем за её пределами.
Ещё в 2009 году учёные в зонах, вокруг Фукусимской и Чернобыльской катастроф, выявили сокращение популяции насекомых: цикад, бабочек, пауков. Но другие представители фауны были в порядке, что говорит о том, что у некоторых насекомых были повреждены клетки ДНК и о дальнейшем размножении речи быть не могло.
Все мы знаем эти мифы про пятиногих собак и прочих мутантов в зоне Чернобыльской АЭС.
В 2016 году была видеозапись о каких-то сомах, нечеловеческих размеров, но это было связано не с радиацией, а с условиями содержания пруда и кормлением. Да сом и вообще рыбка немаленькая.
На территории зоны гиды, которые осмеливаются водить экскурсии, предупреждают, что трогать животных не стоит, потому что их шерсть скорее всего содержит радиоактивные частицы.
Те животные, которые сейчас проживают в зоне отчуждения, все с нормальным количеством хвостов, голов и ног, не светятся в темноте.
Взрыв на АЭС привёл к генетическим мутациям именно у людей. Но они не передали эти мутации своим детям, что странно, но факт есть факт.
К несчастью, во время экстренной эвакуации в апреле 1986 года, многим хозяевам пришлось оставить своих хвостатых друзей. Сотнями собаки оставались в опустевших домах и стали учиться жить в одиночестве, сбиваясь в стаи.
Был открыт специальный фонд, который организовывает стерилизацию когда-то домашних собак на территории катастрофы. Они вакцинируют их, обеспечивают медицинский уход и привозят питание для щенков и котят.
В 2018 и 2019 годах в Припяти были найдены собаки с безопасным уровнем радиации. Несколько десятков хвостиков успешно уехали из зоны к своим новым хозяевам.
И немного о людях. Да, в зону отчуждения со временем вернулось немного людей. Они взяли под свою опеку многих собак.
Есть закон, который, в целом, запрещает проживание в зоне катастрофы, но на его соблюдение смотрят сквозь пальцы. Для них даже придумали специальное название - "самопоселенцы" или же "самосёлы". Чаще всего это были люди пожилые, жившие на местности до катастрофы. Они возвращаются по разным причинам и, судя по всему, эти причины для них существеннее, нежели риск тех болезней и проблем со здоровьем, которые они могут получить при радиоактивном облучении.
Источник:
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