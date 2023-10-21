Спасатели заметили оленей, которые боролись за жизнь в ледяной воде

Сотрудники службы охраны дикой природы Аляски возвращались из патруля, как вдруг заметили, что в ледяной воде кто-то барахтается. Это были два оленя, которые боролись за жизнь - и сотрудники чудом оказались рядом. Олени находились в водах Внутреннего прохода (сети прибрежных маршрутов для морских судов), примерно в шести километрах от суши. Как определили сотрудники, животные уже долгое время находились в воде, и кроме того, боролись с течением во время прилива. Когда их увидели, олени были "в тяжелом состоянии, как будто на последнем издыхании".