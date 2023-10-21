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Спасатели заметили оленей, которые боролись за жизнь в ледяной воде

Спасатели заметили оленей, которые боролись за жизнь в ледяной воде

Автор:
21 октября 2023 11:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   дикие животные   животные   истории   истории спасения   олени   олень   природа   спасение животных   фото   
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Сотрудники службы охраны природы возвращались из патруля у берегов Аляски, и внезапно заметили, что кто-то барахтается в ледяной воде. Это были два оленя — бедняги попали в беду.

Сотрудники службы охраны дикой природы Аляски возвращались из патруля, как вдруг заметили, что в ледяной воде кто-то барахтается. Это были два оленя, которые боролись за жизнь - и сотрудники чудом оказались рядом. Олени находились в водах Внутреннего прохода (сети прибрежных маршрутов для морских судов), примерно в шести километрах от суши. Как определили сотрудники, животные уже долгое время находились в воде, и кроме того, боролись с течением во время прилива. Когда их увидели, олени были "в тяжелом состоянии, как будто на последнем издыхании".

Сотрудники подплыли поближе, и остановили патрульное судно примерно в 100 метрах от оленей. Они выключили двигатели, чтобы их не спугнуть. Олени быстро поняли, что к чему - и подплыли к лодке, зная, что здесь им помогут. Сотрудники погрузили оленей в лодку - и направились к берегу. Оказавшись на борту, бедняги дрожали от холода и длительного пребывания в ледяной воде. По данным сотрудников, средняя температура воды в этом районе составляет 10,2 градуса по Цельсию.

Затем спасатели переместили оленей на берег. Сначала беднягам было сложно встать и нормально пойти, но они быстро адаптировались и направились в лес, целые и невредимые. Один даже оглянулся на спасателей - наверняка, в знак благодарности. По словам сотрудников службы, олени нередко плавают во Внутреннем проходе, переплывая с одного острова на другой. В случае возникновения опасности или сложных ситуаций, они могут сами подплывать к лодкам и "просить помощи".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   дикие животные   животные   истории   истории спасения   олени   олень   природа   спасение животных   фото   
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