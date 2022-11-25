В Китае работник заповедника стал лучшим другом волков

В работе парня не обошлось без эксцессов. Однажды один из диких волков, прибывших в заповедник, укусил его. На рану потребовалось наложить 30 швов. Но после восстановления Ван продолжил работать с волками, и даже подружился с тем волком, который его укусил, и после начал спокойно играть с ним. "Они - всё для меня. Надеюсь и дальше дарить им заботу, до самой своей старости," - сказал парень в интервью.