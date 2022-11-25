В Китае работник заповедника стал лучшим другом волков

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26-летний китаец по имени Ван Нань уже много лет работает в заповеднике, где живут спасённые волки. За это время у него воцарились чуткие и тёплые отношения с этими удивительными созданиями. Парень называет их самыми верными существами, и надеется ухаживать за ними всю свою жизнь.
26-летний Ван Нань с детства любил волков - поэтому когда у него появился шанс поработать со своими любимыми животными, он не упустил его. В 2015 году он начал работать в заповеднике по спасению животных в Силинхоте, Внутренняя Монголия, заботясь о раненых диких волках. Парень кормил их, ухаживал за ними, и они привыкали к нему. За эти годы его стая волков выросла примерно до 320 особей - и для волков Ван стал лучшим другом.
Ван рассказал, что он каждый день проводит с волками - играет с ними, кормит, и считает их самыми верными созданиями. Хотя многие из них - из дикой природы, и не знали общения с человеком раньше, они довольно быстро доверились Вану, и полюбили его. По его словам, волки, возможно, считают его одним из них - членом стаи.
В работе парня не обошлось без эксцессов. Однажды один из диких волков, прибывших в заповедник, укусил его. На рану потребовалось наложить 30 швов. Но после восстановления Ван продолжил работать с волками, и даже подружился с тем волком, который его укусил, и после начал спокойно играть с ним. "Они - всё для меня. Надеюсь и дальше дарить им заботу, до самой своей старости," - сказал парень в интервью.
Видео с Ваном:
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