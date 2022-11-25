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В Китае работник заповедника стал лучшим другом волков

В Китае работник заповедника стал лучшим другом волков

Автор:
25 ноября 2022 21:20
Сообщество : Животные
Метки: видео   волк   волки   дикие животные   животные   истории   история   природа   работа   фото   
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26-летний китаец по имени Ван Нань уже много лет работает в заповеднике, где живут спасённые волки. За это время у него воцарились чуткие и тёплые отношения с этими удивительными созданиями. Парень называет их самыми верными существами, и надеется ухаживать за ними всю свою жизнь.

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Метки: видео   волк   волки   дикие животные   животные   истории   история   природа   работа   фото   
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3  комментария
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3k
SR Час назад
Животные, в отличии от людей, всегда чувствуют искренность отношений.
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Gamletof Полчаса назад
какие волки... Тайган Зубкова посмотрите. Там круче.
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9k
Бритва Час назад
обратил волков в конфуцианство.
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